Le 7 migliori offerte Internet senza linea fissa di Febbraio 2023

Tantissimi utenti oggi non hanno una linea telefonica fissa attiva a casa. Il motivo è molto semplice. Lo smartphone ha ampiamente sostituito in tutto il telefono fisso, aggiungendo anche altri servizi diventati col tempo fondamentali come la connessione Internet in mobilità. In passato era praticamente impossibile avere una connessione Internet domestica senza linea fissa in quanto l’ADSL era la tecnologia dominante ma col tempo le cose sono cambiate. Oggi grazie alle reti wireless si può infatti navigare con prestazioni del tutto simili a un’offerta fibra ottica di media qualità anche senza avere la linea fissa.

Le migliori offerte Internet anche senza linea fissa di febbraio 2023

Offerte Internet senza linea fissa Navigazione Costo mensile 1 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA 19,90 euro al mese 2 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 22,95 euro al mese 3 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 4 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 euro al mese 5 TIM Wi-Fi Power FWA fino a 100 Mbps in FWA 24,90 euro 6 Casa Wireless+ di Vodafone fino a 300 Mbps in FWA 27,90 euro 7 Eolo Più di Eolo

fino a 200 Mbps in FWA 24,90 euro

Il modo più semplice per una connessione Internet senza un contratto per la linea fissa attiva è quello di attivare una delle offerte FWA (Fixed Wireless Access) per la fibra mista radio. Questa particolare tecnologia prevede che il collegamento per il primo tratto avvenga tramite fibra ottica poi il modem finale dell’utente viene raggiunto tramite un ponte radio utilizzando la rete mobile 4G o in alcuni casi anche in 5G. Queste caratteristiche consentono alle reti FWA di arrivare anche in luoghi dove non è disponibile la fibra ottica come i piccoli Comuni.

Per la fibra mista radio è prevista l’installazione di un apparato da interno o da esterno in base alla copertura. Nel primo caso il dispositivo viene collegato direttamente al router. Nel secondo invece si tratta di un’antenna che viene solitamente posizionata nella parte dell’abitazione libera da ostacoli che possano interferire con il segnale come il tetto o il balcone. Per verificare gratis la copertura al vostro indirizzo potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte Internet Casa senza linea fissa di febbraio potete scegliere tra:

PosteMobile Casa Web di Postemobile per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA e con incluso un modem autoinstallante e trasportabile che viene spedito gratuitamente a 19,90 euro al mese. Basta collegare il router a una presa di corrente per avere una connessione anche fuori casa. Il costo per l’installazione è di 29 euro.

Super Internet Casa di WindTre per navigare senza limiti fino a 100 Mbps in download sulla rete FWA e con inclusi un modem Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per le SIM i WindTre di tutta la famiglia e 12 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile. Il costo per l’installazione di 99,99 euro si può dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il servizio clienti al 159. E’ possibile aggiungere anche l’opzione Assistenza Facile per avere 6 interventi l’anno da parte di professionisti idraulico, elettricista, tecnico elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese.

Fastweb Casa Light FWA di Fastweb per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete Ultra FWA e con inclusi un modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali a 22,95 euro al mese. Con l’opzione Plus da 3 euro al mese potete avere anche Assistenza Plus e FastwebUP Plus, che permette di scegliere tra un film su CHILI, due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, un mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato agli articoli e un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi dove si vuole. Aggiungendo 4 euro al mese si ha anche un Wi-Fi Booster

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ e con inclusi apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura a 24,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Potete aggiungere a 2 euro al mese l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP

TIM Wi-Fi Power FWA di TIM per navigare senza limiti fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete FWA e con inclusi kit FWA indoor od outdoor senza modem incluso e chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) a 24,90 euro al mese per i nuovi clienti. Si può aggiungere un modem TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabile in 48 rate da 5 euro al mese, con intervento del tecnico gratuito. Attivazione a 19,90 euro. Al costo di 2 euro al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili.

Casa Wireless+ di Vodafone per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download sulla rete FWA e con inclusi modem con Wi-Fi Optimizer con apparato indoor od outdoor a seconda della copertura, chiamate illimitate, IP privato dinamico (da richiedere al servizio clienti al 190) a 27,90 euro al mese senza vincoli. Attivazione a 96 euro una tantum o da dividere in 4 euro al mese per 24 mesi

Eolo Più di Eolo per navigare fino a 30 Mbps in download sulla rete FWA e avere inclusi chiamate illimitate, EOLOrouter e assistenza entro 3 minuti a 24,90 euro al mese. Aggiungendo i pacchetti +Studio e Lavoro e +Intrattenimento la velocità sale fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload aggiungendo 8 euro al mese. In fase d’ordine si possono aggiungere fino a tre ripetitori Wi-Fi al prezzo di 3 euro al mese ciascuno. I pacchetti +Studio e Lavoro, +Intrattenimento e +Sicurezza si possono provare gratis per un mese. Installazione standard da parte di un tecnico certificato a 19,90 euro. L’installazione rapida opzionale è garantita entro 5 giorni lavorativi a 59,90 euro una tantum.

In alternativa potete pensare di acquistare una SIM solo dati da abbinare poi a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet. Alcuni operatori includono questi dispositivi nelle loro offerte Internet mobile. Le migliori promozioni del mese di questa categoria sono:

ho. Solo Dati 12,99 di ho. Mobile con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 12,99 euro al mese + ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo dell’offerta. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9 euro. In Ue sono disponibili fino a 11,9 GB in roaming

di con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e fino a 30 Mbps in download a + ricarica da 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo dell’offerta. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9 euro. In Ue sono disponibili fino a 11,9 GB in roaming ho. Solo dati 19,99 con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 200 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 19,99 euro al mese + ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo dell’offerta. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9 euro. In Ue sono disponibili fino a 18,3 GB in roaming

con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e fino a 60 Mbps in download a ricarica da 20 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo dell’offerta. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 9 euro. In Ue sono disponibili fino a 18,3 GB in roaming Kena Dati Promo 300GB TOP di Kena Mobile con 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 11,99 euro al mese , invece di 13,99 euro. Attivando il sistema di autoricarica avete altri 50 GB al mese a partire dal prossimo rinnovo. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 4,99 euro. In Ue sono disponibili fino a 13 GB in roaming

di con fino a 60 Mbps in download a , invece di 13,99 euro. Attivando il sistema di autoricarica avete altri 50 GB al mese a partire dal prossimo rinnovo. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 4,99 euro. In Ue sono disponibili fino a 13 GB in roaming Very 300 Giga di Very Mobile con 300 GB in 4G Full Speed fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili fino a 12,8 GB in roaming

di con fino a 30 Mbps in download a . Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. In Ue sono disponibili fino a 12,8 GB in roaming Dati 300 di Iliad con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese . Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue sono disponibili fino a 13 GB in roaming

di con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e a . Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue sono disponibili fino a 13 GB in roaming TIM Giga Power 100 con 100 GB anche in 5G a 14,99 euro al mese. Il primo mese e attivazione per i nuovi clienti sono gratuiti se si acquista la tariffa online. Sono inoltre inclusi 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

ho. Mobile consente di provare per un mese le sue offerte con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati e scaduti i 30 giorni si può decidere se continuare con l’operatore o recedere gratuitamente dal piano e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic. In più con le offerte dell’operatore low cost potete avere uno sconto fino a 15 euro su un router portatile o di 20 euro per un sistema mesh per potenziare il segnale in ogni angolo della casa.

TIM invece con tutte le sue offerte solo dati permette di acquistare nei suoi negozi una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro.

