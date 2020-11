Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di Novembre 2020

La soluzione più efficace ed economica per connettersi al web fuori casa è quella di dotarsi di un' offerta Internet illimitato mobile . Scopri le migliori tariffe dei principali operatori per avere tutti i Gigabyte che vi servono per navigare in mobilità su smartphone, PC e tablet

Non sembre è disponibile una connessione Wi-Fi libera a cui connettersi quando si è fuori casa. Per poter continuare a lavorare, studiare o semplicemente navigare su Internet è quindi utile dotarsi di una modem Wi-Fi portatile o di una chiavetta Internet in cui inserire una SIM associata ad un’offerta Internet mobile. In molti non vogliono preoccuparsi del traffico dati consumato per queste attività e sono quindi alla ricerca di tariffe Internet illimitato mobile.

Internet illimitato mobile: le migliori offerte

Attualmente solo WindTre dispone di un’offerta Internet illimitato mobile anche se in realtà si tratta di un piano che offre una connessione Internet per la casa che può essere utilizzato anche in mobilità, in quanto il modem Wi-Fi incluso è portatile. Per accedere ad Internet basta collegarlo alla presa di corrente. Per avere comunque Gigabyte illimitati per PC, tablet e smartphone si possono però sottoscrivere alcune specifiche offerte fibra.

Tim

Le migliori offerte solo dati di Tim sono Supergiga 100 e Internet 200GB. La prima include 100 GB per navigare senza limiti a 19,99 euro al mese. Il piano permette inoltre di utilizzare le principali piattaforme per la didattica a distanza (Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom Suite for Education, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meeting, Axios Collabora, Office 365 A1) senza consumare il traffico dati incluso nel piano. La seconda invece include 200 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download senza limiti di soglia per un anno al costo di 99,99 euro. I successivi rinnovi dell’offerta hanno un costo di 99 euro all’anno. Per entrambe la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Per avere Gigabyte illimitati è necessario associare a Supergiga 100 e Internet 200GB un’offerta Internet casa di Tim. In questo modo è possibile attivare gratuitamente Tim Unica, l’offerta che offre Gigabyte illimitati su un massimo di 6 SIM. Il pagamento della linea mobile e fissa avviene direttamente in bolletta. Tra le offerte fibra casa di Tim consigliate c’è Tim Super fibra:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

In alternativa, si può sottoscrivere Advance 5G Unlimited che prevede:

Minuti illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco)

SMS illimitati

GB illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada)

Giga First Class (proprità della rete)

Lo Sai

TimGames incluso per 3 mesi

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese mentre l’attivazione è gratuita.

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

WindTre

1. Cube XL Unlimited di WindTre offre:

Giga illimitati a casa (5G Ready)

Modem WebCube. 4G+ incluso

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). La SIM ha un costo di 10 euro. La tariffa può essere prenotata online e acquistata poi in negozio. La copertura è limitata ad alcuni Comuni. Il consiglio è quindi di verificarla tramite l’apposito strumento gratuito disponibile su SOStariffe.it.

In alternativa, per avere Gigabyte illimitati si può sottoscrivere la tariffa mobile Unlimited o la promozione per la rete fissa Super Fibra, che include traffico dati infinito per tutte le SIM WindTre della famiglia.

2. Unlimited

Minuti illimitati

200 SMS

GB illimitati alla massima velocità (5G Ready)

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita se resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). La SIM ha un costo di 10 euro una tantum ma la spedizione è gratuita.

3. SuperFibra

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa ha un costo di 28,98 euro al mese fino al 9/11/20. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 29,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Vodafone

Vodafone non dispone di offerte solo dati con Gigabyte infiniti ma tutte le tariffa della famiglia Infinito includono traffico dati illimitato:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

Tutte le offerte Infinito inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Altre offerte Internet mobile interessanti

Nel listino dei principali operatori troviamo anche tariffe Internet mobile che seppur non includano Gigabyte illimitati offrono comunque un quantitativo piuttosto elevato di traffico dati a prezzi molti convenienti.

1. Giga Speed Plus 100 di Vodafone offre:

100 GB

Modem Wi-Fi a 1 euro

La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti l’attivazione è di 5 euro mentre se l’offerta è sottoscritta su SIM già attiva il costo è di 19 euro.

2. ho. 9,99 di ho. Mobile offre:

Minuti e SMS illimitati

100 GB (di cui 4,7 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ma se sottoscritta online è possibile usufruire di 30 giorni di prova. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 99 cent. E’ previsto anche l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

In alternativa, ho. Mobile propone una tariffa solo dati disponibile in due diverse varianti che offre:

Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

100 GB (di cui 6,1 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e SIM e una ricarica da 13 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Per chi vuole più Gigabyte e una velocità di navigazione superiore è possibile avere:

Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

200 GB (di cui 9,4 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps in download e upload

In questo caso la tariffa costa 19,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e SIM e una ricarica da 20 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Entrambe le varianti permettono poi di ottenere uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un modem Wi-Fi portatile pari a 10 euro per Huawei B311-221 (adatto a monolocali e bilocali) e di 15 euro per Huawei B535-232 (adatto a case grandi).

3. Kena Internet 11,99 di Kena Mobile offre:

10 minuti per chiamare

10 SMS

100 GB per per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps in download e upload (6 GB in 3G in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,99 euro. La SIM invece è gratuita.

