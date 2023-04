Offerte in evidenza spusu 70 5.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il 5G è una tecnologia destinata a crescere esponenzialmente in un lasso di tempo relativamente breve. E’ questa la conclusione a cui è arrivata la società di analisi Omdia. In Italia le reti di ultima generazione non sono così diffusi e performanti come in altri Paesi ma oggi è comunque possibile trovare offerte 5G per tutti i gusti anche a prezzi molto convenienti. Per confrontarle e trovare la più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Con il nostro strumento potete ottenere gratis tutte le informazioni sulle tariffe perfette per voi e poi attivarle comodamente online grazie a un collegamento diretto con il sito dell’operatore.

Offerte 5G: si stimano 6 miliardi di attivazione entro il 2027

Stando alle previsioni Omdia, che ha pubblicato i nuovi dati sull’andamento del mercato del 5G, entro il 2027 il numero di abbonamenti per navigare sulle reti di ultima generazione saranno quadruplicati rispetto a quelli registrati alla fine del 2022. Si passerà quindi da 1 miliardo di utenti con offerte 5G a ben 6 miliardi.

I due fattori principali che permetteranno al più recente standard per le reti di telefonia mobile di diffondersi così capillarmente saranno in primis la maggiore disponibilità sul mercato di device compatibili insieme al fatto che gli operatori proporranno offerte 5G a prezzi sempre più convenienti a causa dell’aumento della concorrenza. Le analisi di Omdia confermano le previsioni pubblicate recentemente da Ericsson, che stima una crescita progressiva degli abbonamenti di 140 milioni di unità per trimestre. Omdia rileva poi un totale di 455 milioni di nuovi abbonamenti rispetto all’anno precedente, con una crescita vicina al 14% per trimestre.

La maggior parte delle nuovi attivazioni di offerte 5G si registrerà nel Nord America con 119 milioni di abbonamenti complessivi e una penetrazione del 32% sul mercato locale. L’agenzia di analisi indipendente Open Signal pone invece l’Italia all’undicesimo posto in classifica per quanto riguarda la velocità delle reti 5G con un media di 107.3 Mbps in download. In prima posizione troviamo la Svezia con 325,8 Mbps in download, seguita tra gli altri da Norvegia, Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito.

Velocità e copertura 5G dei vari operatori: le migliori offerte di aprile 2023

Tra tutte le offerte 5G quella al prezzo più basso ad aprile è proposta da Fastweb Mobile. Con questo operatore potete avere minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane (l’obiettivo è arrivare al 90% della copertura entro il 2025) al costo di 7,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue.

Se volete più Giga potete attivare Fastweb Mobile Plus con 200 GB a 8,95 euro al mese (+ 9 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue) o Fastweb Mobile Maxi con 300 GB a 11,95 euro al mese (+ 10 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue). Per tutte le offerte dell’operatore l’attivazione è di 10 euro mentre la SIM viene spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi. Sono poi inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle imprese.

Al secondo posto per convenienza abbiamo invece Giga 150 di Iliad. Questo operatore permette di navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in Italia e prevede solo offerte senza vincoli o costi nascosti. Chi le sottoscrive può quindi recedere quando vuole senza dover pagare alcun tipo di penale e usufruire di tanti servizi di base gratuitamente. Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB al costo di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue.

Chi attiva Giga 150 con pagamento automatico riceve anche uno sconto sull’offerta fibra ottica di Iliad e può quindi navigare senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Sono inclusi anche chiamate illimitate a fisso, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo di attivazione è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione di McAfee (2,99 euro al mese).

Con TIM potete scegliere tra diverse offerte 5G con cui navigare sul Vero 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in download in tutte le grandi città italiane. Tra le migliori promozioni di questo operatore abbiamo:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti sono 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online il primo mese e attivazione sono regalati da TIM. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Questa offerta è riservata a chi ha già la linea fissa con l’operatore

TIM Unica Power è la promozione disponibile in esclusiva per i clienti mobile e fisso di TIM. Al costo di 1,90 euro al mese, addebitati direttamente in bolletta, potete avere non solo Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione fissa) ma anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese) e sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile e del 15% su una spesa minima di 90 euro sul negozio digitale di GP. In più potete acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se chi acquista l’offerta online è un nuovo cliente, il primo mese è regalato da TIM e l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi anche 20 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue. La tariffa è riservata agli Under 25 e può essere personalizzata con una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare con accesso prioritario alla rete dell’operatore a 14,99 euro al mese. Se chi acquista l’offerta online è un nuovo cliente, il primo mese è regalato da TIM e l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi anche 14 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue. L’offerta prevede anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Saf Web Plus.

Anche Vodafone permette di scegliere tra diverse offerte 5G e la più economica sul suo listino è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita così come la SIM se si acquista la tariffa online. La promozione è però disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’offerta. I suoi clienti per il mobile possono avere Internet Unlimited al prezzo di 22,90 euro al mese e navigare senza limiti sulla rete FTTH fino a 2,5 Gbps in download. Nell’offerta sono inclusi anche modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Per tutti gli altri la fibra ottica costa invece 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, ma avete anche le chiamate illimitate da fisso incluso se si acquista la tariffa online.

Anche WindTre permette di scegliere tra diverse offerte 5G ma tra le tante quella più interessante è Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB per navigare con accesso prioritario sulla rete dell’operatore (Priority Pass) a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’addebito automatico su carta di credito o conto corrente consente di non dover acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo e di avere inclusi più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. L’offerta prevede anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso al servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Motorola Moto G53 5G. L’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese se si acquista la promozione online.

