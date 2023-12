Scopri le migliori offerte di dicembre per avere una connessione fisso e mobile insieme a un prezzo davvero conveniente. Scegliere lo stesso operatore per entrambi consente di risparmiare

Una recente ricerca EY Decoding the digital home ha messo in luce come gli italiani preferiscono attivare le offerte convergenti. Il motivo è molto semplice, scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile insieme permette infatti di risparmiare sia per quanto riguarda la connessione di casa sia per il cellulare.

Le offerte per fisso e mobile insieme di dicembre 2023

Le migliori offerte mobile + fisso Velocità di connessione Chiamate da fisso Costo mensile IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 22,90 €/mese con attiva un’offerta mobile Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate a partire da 22,99 €/mese con attiva un’offerta mobile TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate per 24 mesi (solo con acquisto online) 24,99 €/mese con attiva una SIM mobile con offerta dati a partire da 9,99 €/mese

Oggi esistono sostanzialmente due tipologie di offerte per fisso e mobile insieme. Le prime includono nel prezzo sia la connessione di casa sia una o più SIM mobile. Le seconde invece permettono ai già clienti dell’operatore per la telefonia mobile di avere uno sconto sulla rete fissa. Non mancano comunque anche i gestori che permettono comunque di abbinare alla fibra una SIM mobile.

In questi giorni sono disponibili diverse offerte Internet Casa dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Con la fibra FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità grazie a un collegamento diretto con il modem finale dell’utente. La latenza minima poi permette di giocare online, lavorare da remoto e guardare film e video in streaming anche in altissima qualità senza problemi. Se non siete raggiunti dalla fibra, spesso viene proposta una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Per chi cerca un’offerta per fisso e mobile insieme sono quindi disponibili:

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e 60 destinazioni all’estero

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre, invece di 24,99 euro al mese, per chi ha attiva contestualmente SIM mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare la portata del segnale (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e l’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Per ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa potete oggi attivare sul cellulare l’offerta 5G chiamata Flash 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB per navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Sono inclusi anche 11 GB per la navigazione in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richieder eonline un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta di Iliad è senza vincoli né costi nascosti e, salvo proroghe, si può attivare solo fino al 28/12/23. Se non siete soddisfatti potete quindi recedere senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento.

Super fibra di WindTre

navigazione senza limiti in FTTH fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6 incluso

L’offerta di WindTre ha un prezzo a partire da 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, se si è già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche. Attivandole potrete avere Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia.

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate per 24 mesi (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate già inclusi nel prezzo)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, per chi ha attiva contestualmente una SIM con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 21/12/23, invece di 39,90 euro. Se poi avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem riceverete un buono di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

I clienti di TIM per la rete fissa per il proprio cellulare possono attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB inclusi). Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e ogni mese vi permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese o TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/4/23 (poi 6.99 euro al mese). Se però si abbinando a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone mensile)

L’offerta di Vodafone costa 22,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese, se si è già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro l’8/1/24.

I clienti di Vodafone per la rete fissa possono attivare per il cellulare l’offerta Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. In più potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con Infinito Insieme. Potete pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Fastweb Casa invece permette di abbinare alla sua offerta fisso una qualsiasi delle sue tariffe per il mobile:

Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo (15 cent al minuto)

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 27,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi, se non soddisfatti, di recedere senza costi aggiuntivi o penali ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute. All’offerta fisso potete quindi aggiungere:

Fastweb Mobile con minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese

con minuti illimitati e 100 SMS + a Fastweb Mobile Full con minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G a 9,95 euro al mese

con minuti illimitati e 100 SMS + a Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G a 11,95 euro al mese

