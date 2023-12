La fine Mercato Tutelato è ormai dietro l’angolo. Il 10 gennaio 2024 scatta lo stop ai prezzi calmierati per le forniture gas, mentre il 1° luglio 2024 sarà la volta delle forniture luce.

L’“addio” alle Tutele coinvolgerà i circa 5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili” che potranno affidarsi subito ai gestori energetici del Mercato Libero. In caso di mancata scelta, l’erogazione della fornitura sarà comunque assicurata: per il gas, i consumatori saranno “traghettati” a offerte con condizioni contrattuali simili a quelle delle offerte “Placet” di gas naturale a prezzo variabile, mentre per la luce confluiranno nel Servizio a Tutele Graduali (STG). I 4,5 milioni di clienti domestici considerati “vulnerabili” potranno invece rimanere nel Mercato Tutelato.

In vista di questo passaggio “storico”, le famiglie sono a caccia di offerte luce e gas per entrare definitivamente nel regime della libera concorrenza. Per orientarsi nella vasta gamma di soluzioni proposte dal Mercato Libero a dicembre 2023, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile cliccando sul pulsante qui sotto:

Questo tool gratuito di SOStariffe.it consente di confrontare le offerte luce e gas a partire dal fabbisogno energetico annuo della propria famiglia. Grazie a questa informazione (sempre consultabile in bolletta), il comparatore di SOStariffe.it stilerà una classifica delle soluzioni più vantaggiose per quel determinato profilo di consumo. Una volta individuata l’offerta più in linea con le proprie esigenze, è possibile effettuare l’attivazione della stessa direttamente sul sito del fornitore scelto. Bisognerà seguire una procedura guidata e tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (per l’energia elettrica serve il codice POD, mentre per il gas serve il PDR. Entrambi si trovano in una bolletta recente);

(per l’energia elettrica serve il codice POD, mentre per il gas serve il PDR. Entrambi si trovano in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

Offerte luce e gas Natale: le top soluzioni a Dicembre 2023

Le promozioni luce e gas elencate in tabella sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti a dicembre 2023 per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas consumati all’anno). Chi non conosca il proprio consumo annuo, può facilmente stimare questo dato impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili direttamente dal widget qui sotto:

Precisiamo che le tre offerte analizzate qui sotto sono tutte a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica e del gas all’ingrosso, agganciati rispettivamente al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale). Sono proprio i valori di questi indici a novembre 2023 (eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quelli riportati a fianco di ciascuna offerta in tabella.

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee sale sul gradino più alto del podio delle offerte luce e gas Natale grazie a una soluzione che ha le seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sconto del 20% sulle spese di commercializzazione: il contributo fisso mensile è pari 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) per ciascuna fornitura (144 euro all’anno per fornitura);

sulle spese di commercializzazione: il contributo fisso mensile è pari (anziché 15 euro al mese) per ciascuna fornitura (144 euro all’anno per fornitura); documenti e informazioni sulle forniture sempre a portata di mano grazie all’App Pulsee Energy ;

; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che puntasse sull’offerta luce di Pulsee spenderebbe 65,93 euro al mese in bolletta. Per saperne di più, segui il link di seguito:

Affidandosi a Gas Relax Index la “famiglia tipo” spenderebbe 116,53 euro al mese. È anche possibile personalizzare l’offerta Pulsee con il pacchetto aggiuntivo a pagamento Zero Carbon Footprint, al costo di 5 euro al mese, per azzerare le proprie emissioni inquinanti con stili di vita sostenibili. Maggiori informazioni su Gas Relax Index di Pulsee sono consultabili cliccando al seguente link:

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Ecco i benefici (in termini di risparmio e servizi) per i clienti domestici che si affidino alle offerte luce e gas Natale della web company wekiwi, messe a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,17 euro al mese di costo fisso per spese di commercializzazione (il canone annuo è di circa 110 euro a fornitura);

di costo fisso per spese di commercializzazione (il canone annuo è di circa 110 euro a fornitura); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta attivando online l’offerta congiunta luce+gas e inserendo il codice sconto SOSW22;

in bolletta attivando online l’offerta congiunta luce+gas e inserendo il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici; energia verde inclusa.

Energia alla Fonte di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 62,11 euro al mese. Ecco una panoramica al link qui sotto:

La “famiglia tipo” che scegliesse wekiwi per la fornitura del metano pagherebbe 121,03 euro al mese. Ricordiamo che wekiwi adotta, per la fatturazione delle spese, il sistema della “carica mensile“: il cliente sceglie l’importo e la periodicità delle fatture in acconto, per poi ricevere conguagli solo su consumi reali. Cliccando sul pulsante verde qui sotto, è possibile consultare maggiori informazioni o procedere con l’attivazione di Gas alla Fonte wekiwi:

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Anche Sorgenia è un magnete del risparmio a dicembre 2023 perché assicura uno sconto di 30 euro in bolletta a chi attivi la doppia fornitura luce e gas con Sorgenia.

Ecco una fotografia completa della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,20 €/Smc;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,20 €/Smc; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per il primo anno per l’elettricità e 9,50 euro al mese per il gas, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per il primo anno per l’elettricità e 9,50 euro al mese per il gas, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa; programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; 10% di sconto sul tutte le ricariche della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove di Sorgenia;

sul tutte le ricariche della propria auto elettrica scaricando l’app MyNextMove di Sorgenia; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

gestione della fornitura in autonomia grazie all’App My Sorgenia.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 60,61 euro al mese per la fornitura di energia elettrica. Per quella gas, invece, il costo si aggira sui 125,39 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Attivando luce e gas con Sorgenia è possibile ottenere uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia per navigare da casa fino a una velocità di 2,5 Gbps in download su rete FTTH. Per i già clienti luce e gas di Sorgenia, la fibra costa infatti 21,90 euro al mese per il primo anno. Poi il canone sale a 26,90 euro al mese. Per saperne di più clicca sul pulsante verde qui sotto:

