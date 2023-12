Conto corrente online sempre più utilizzato dai risparmiatori. Cresce in Italia l’uso dei canali digitali nelle operazioni bancarie: dall’home banking ai pagamenti elettronici. I risultati dell’indagine dell‘Osservatorio Fintech & Insurtech 2023 e le migliori offerte conto corrente di dicembre 2023 su SOStariffe.it .

Conto corrente: uso dei canali digitali in crescita per gli italiani

Conto corrente online, home banking, mobile banking, pagamenti elettronici: nel 2023 il 66% dei clienti delle banche in Italia usa un canale finanziario digitale (+3% rispetto al 2022), il 57% da mobile (+2% rispetto all’anno passato). È quanto emerge dall’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano.

La transizione digitale, dunque, interessa sempre di più il settore bancario e per trovare un conto corrente online conveniente, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it, che confronta le migliori offerte di dicembre 2023.

Conto corrente: nel 2023 il 66% degli italiani usa un canale digitale

Le banche riducono le filiali aperte sul territorio, soprattutto nei piccoli Comuni. Anche perché il 66% dei loro clienti usa almeno un canale digitale, per esempio l’home banking, e il 57% utilizza l’app della propria banca, per esempio da smartphone.

A fotografare le preferenze dei risparmiatori di casa nostra è l’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano. Dalla sua indagine risulta, però, che:

per attivare un fido bancario , il 56% si rivolge alla filiale, solo il 29% sceglie i canali digitali come sito o app, il 20% chiede di gestire la pratica a distanza ma con strumenti tradizionali come telefono o email;

, il 56% si rivolge alla filiale, solo il 29% sceglie i canali digitali come sito o app, il 20% chiede di gestire la pratica a distanza ma con strumenti tradizionali come telefono o email; per stipulare un mutuo, il 70% preferisce andare in filiale.

L’impiego dei canali digitali dipende molto dall’età del cliente:

i più giovani utilizzano il mobile banking;

la fascia 55-74 anni interagisce con lo sportello fisico.

Conto corrente online: le migliori offerte di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto corrente buddybank canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelievi di contanti da ATM UniCredit gratuiti

bonifici SEPA gratuiti 2 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro pari o superiori a 100 €

in area Euro pari o superiori a 100 € bonifici ordinari e istantanei gratuiti

deposito senza vincoli con tasso del 4,25% lordo annuo 3 Digital Banking di Western Union canone gratuito per il conto standard

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking

carta di debito internazionale gratuita Visa Platinum (costo 4,99 € alla consegna)

prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca

bonifico SEPA 0,50 €

Selezionate dal comparatore di SOStariffe.it, ecco tre offerte di conti correnti online convenienti a dicembre 2023:

Conto corrente buddybank

Vantaggioso e digitale è il conto corrente di buddybank, la banca 100% digitale di UniCredit, perché è a canone zero per sempre. Si caratterizza per:

carta di debito Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni;

da ATM di UniCredit senza commissioni; bonifici SEPA senza commissioni;

senza commissioni; carta di credito a richiesta;

assistenza bancaria 24/7 via chat;

versamenti dagli ATM UniCredit senza costi.

Il conto corrente buddybank, che è creato a misura di smartphone, è disponibile in App ed è possibile aprire il conto usando un codice invito valido entro il 31 gennaio 2024. Effettuando una transazione di almeno 10 euro con la carte di debito buddybank entro 30 giorni dalla data di apertura del conto si ottiene un bonus di 30 euro. Condividendo il proprio codice invito con un amico si ricevono fino a un massimo di 180 euro, purché apra il conto entro il 31 gennaio 2024 ed esegua una transazione di almeno 10 euro con la carta di debito.

Per conoscere più dettagli del conto corrente buddybank, vai al link di seguito:

Conto BBVA

La formula della convenienza sposa il conto corrente online di BBVA che è a zero spese per sempre e remunera con un tasso del 4% lordo annuo il saldo fino al 31 gennaio 2025, indipendentemente dall’importo minimo sul conto. BBVA, inoltre, offre anche ai nuovi clienti:

Gran Cashback 10% BBVA : il primo mese prevede un rimborso fino a 50 euro sugli acquisti in modo automatico sul proprio conto;

: il primo mese prevede un rimborso fino a 50 euro sugli acquisti in modo automatico sul proprio conto; Cashback 5% Shopping BBVA per avere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche;

per avere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche; Passaparola: un omaggio di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

In sintesi, il conto BBVA si contraddistingue per avere il codice IBAN italiano e la carta di debito fisica o digitale gratuita. In aggiunta offre:

prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza costi aggiuntivi;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le spese pagate con la carta di debito.

Infine, con il conto corrente BBVA è possibile beneficiare del conto deposito abbinato senza vincoli (“Deposito flessibile”) con rendimento del 4,25% lordo annuo per 12 mesi e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1%.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Digital Banking di Western Union

Conveniente e digitale è anche il conto corrente gratuito di Digital Banking (versione standard) di Western Union, con l’app della banca che permette di trasferire denaro (gratuitamente) tra utenti, avere un conto di risparmio, oltre ad altri vantaggiosi servizi.

Inoltre, Western Union offre, in promozione fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di procedere con l’upgrade della versione Premium che, dopo questa data, avrà un costo di 3,99 euro al mese. E ancora: sino a fine 2023 è possibile richiedere gratuitamente la carta di debito internazionale Visa Platinum, pagando solo 4,99 euro di commissione alla consegna. Il conto Digital Banking standard di Western Union include:

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking;

al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking; prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca;

bonifico SEPA 0,50 euro.

Western Union propone anche dei tassi di rendimento sui propri risparmi:

0,5% di interesse per il conto standard;

di interesse per il conto standard; 1,5% di interesse per il conto Premium.

Per saperne di più su Digital Banking di Western Union, segui il link qui sotto:

