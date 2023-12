Fibra ottica sotto l’albero a Natale 2023 per avere Internet casa alla massima velocità. Con il comparatore di SOStariffe.it , ecco quali sono le migliori offerte per navigare al top della prestazione risparmiando sul canone mensile a dicembre 2023 .

24,90 € al mese per i già clienti, per gli altri 30,90 € mensili

Fibra ottica per Internet casa navigando alla massima velocità per vedere la pay TV, gli eventi live, giocare online, guardare film e serie televisive a Natale 2023 e durante tutte le festività.La fibra ottica consente di avere a disposizione una connessione alla Rete veloce, stabile e con bassa latenza.

Per trovare le promozioni Internet che portano la fibra in casa proposte dagli operatori telefonia e internet, c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito consente di confrontare le soluzioni attivabili a dicembre 2023 e scegliere quella più in linea con le proprie esigenze di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza.

Fibra ottica: le offerte più vantaggiose di Natale 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Illumia Wifi 19,99 €/mese per 12 mesi, poi 26,99 €/mese

per 12 mesi, poi 26,99 €/mese 1 Gbps di velocità in download 2 TIM Premium Base 25,90 €/mese

1 Gbps di velocità in download 3 Internet Unlimited Vodafone (per già clienti e in promozione per cambio luce e gas con SOStariffe.it) 22,90 €/mese

2,5 Gbps di velocità in download 4 TIM WiFi Power Smart (per già clienti) 24,90 €/mese

2,5 Gbps di velocità in download 5 TIM WiFi Power Smart (per nuovi clienti) 30,90 €/mese

2,5 Gbps di velocità in download 6 Internet Unlimited Vodafone (per nuovi clienti) 24,90 €/mese (in promo online)

(in promo online) 2,5 Gbps di velocità in download

Come si spiega nella tabella qui sopra, ecco la “classifica” delle migliori offerte Internet casa fibra individuate dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2023. Di seguito scattiamo una fotografia di ciascuna promozione:

velocità di navigazione;

caratteristiche del pacchetto;

canone mensile.

Prima, però, una raccomandazione dagli esperti di SOStariffe.it: è sempre bene verificare la copertura di Rete nell’area di residenza prima di sottoscrivere un contratto per avere Internet casa, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile.

Illumia Wifi

La promozione di Illumia è tra le più competitive a dicembre 2023 perché fa navigare senza limiti a una velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH al prezzo (in promozione online) di 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi il canone mensile sale a 26,99 euro.

Altre carte vincenti dell’offerta sono le seguenti:

modem gratis per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata;

costo di attivazione gratuito per i clienti luce e/o gas Illumia che sottoscrivano online la promozione. Altrimenti 39,90 euro una tantum.

L’opzione Voce non è inclusa in questa offerta. Cliccando sul pulsante verde di seguito è possibile approfondire le caratteristiche dell’offerta:

Tim Premium Base

TIM Premium Base, per i già clienti TIM Mobile, ha un costo di 22,90 euro al mese, mentre per i non clienti il prezzo sale a 25,90 euro al mese. È un’offerta con fibra a una velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Il contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta. La linea telefonica di casa è con chiamate a consumo a 19 centesimi/minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta. Il modem ha un costo di 5 euro al mese.

Per chi desideri avere il top delle prestazioni, Tim mette a disposizione TIM WiFi Power Smart al prezzo di 24,90 euro al mese per i già clienti TIM Mobile, con un abbonamento da almeno 9,90 euro attivo, e un bonus di 6 euro al mese. Scegliendo questa offerta entro il 21 dicembre 2023, l’attivazione è gratuita (anziché 39,90 euro una tantum). Questa promozione è valida solo per sottoscrizioni online. Sempre con attivazione online, per i nuovi clienti TIM, il piano TIM WiFi Power Smart costa 30,90 euro al mese. Anche in questo caso, il costo di attivazione una tantum di 39,90 euro è azzerato con sottoscrizione entro il 21 dicembre 2023.

Il pacchetto TIM WiFI Power Smart ha le seguenti caratteristiche:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online) per 24 mesi. Senza attivazione online, le chiamate sono a consumo;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online) per 24 mesi. Senza attivazione online, le chiamate sono a consumo; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta);

incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta); TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulle promozioni fibra TIM:

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited è l’offerta Vodafone per navigare da casa alla massima velocità, grazie alle top prestazioni della fibra FTTH. Questa soluzione può essere attivata dai già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva al costo di 22,90 euro al mese. Un prezzo che è anche in promozione esclusiva per gli utenti che cambiano fornitore luce e gas con SOStariffe.it. Per i nuovi clienti di Vodafone, invece, il costo di questa offerta è di 24,90 euro al mese (in promozione online anziché 27,90 euro al mese).

Piani tariffari diversi, ma caratteristiche comuni per Internet Unlimited:

connessione senza limiti e una navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra;

e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che permette a tutti i dispositivi collegati alla Rete Vodafone via Wi-Fi di rimanere connessi tra loro, per una massima stabilità di connessione;

chiamate illimitate incluse con attivazione dell’offerta via web;

attivazione gratuita (con un risparmio di 39,90 euro una tantum) per sottoscrizioni entro l’8 gennaio 2024.

Per saperne di più sull’offerta Internet Unlimited per già clienti Vodafone Mobile, il link di riferimento è il seguente:

Per avere una panoramica completa dell’offerta e ottenere maggiori informazioni sul pacchetto Internet Unlimited Vodafone per i nuovi clienti, è sufficiente cliccare al link riportato qui di seguito:

