Ecco le ultime novità sulla copertura fibra ottica in Italia. OpenFiber e FiberCop , due dei principali wholesaler per la banda ultralarga, annunciano l'apertura di nuovi cantieri

La fibra ottica è attualmente la migliore tecnologia di connettività Internet terrestre a disposizione degli utenti italiana. Nella variante FTTH (Fiber to the Home) permette di raggiungere potenzialmente una velocità da 1 Gbps fino a 10 Gbps in download con l’integrazione di altre tecnologie e data la latenza minima, ovvero un ridotto tempo di risposta da parte della rete, garantisce un segnale più stabile e la possibilità di giocare online, lavorare e guardare video in streaming in altissima qualità senza difficoltà. Il problema delle offerte fibra ottica è però la copertura. In Italia il cablaggio è ancora piuttosto discontinuo e alcune località non sono ancora state raggiunte. Nell’ottica del Piano Banda Ultra Larga, però, si lavora per estenderla sempre di più.

Potete verificare gratis la copertura disponibile nel vostro Comune tramite il comparatore di SOStariffe.it, che vi permetterà anche di confrontare le migliori offerta fibra ottica per trovare quella più adatta alla vostre particolari esigenze in termini di navigazione e consumi medi. Una volta fatta la scelta potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Copertura fibra ottica: nuovi cantieri aperti da OpenFiber e FiberCop a giugno 2023

Le ultime novità sulla copertura in fibra ottica in Italia OpenFiber 8 nuovi cantieri per il cablaggio di Comuni dell’hinterland di Milano per la fibra fino a 1 Gbps realizzati con la collaborazione di Regione Lombardia FiberCop il gestore ha aggiornato la lista dei cantieri in corso. I maggiori interventi si concentrano nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli e in Calabria

Arrivano buone notizie per chi aspetta di avere la copertura per Internet ad alta velocità (qui la classifica degli operatori del 2022). OpenFiber e FiberCop, due dei più importanti wholesaler di banda ultralarga in Italia e principali partner di Iliad per la fibra ottica, hanno annunciato l’apertura di nuovi cantieri per il cablaggio della fibra ottica.

OpenFiber ha confermato 8 nuovi cantieri nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga”. In particolare l’azienda si concentra sulla posa di una nuova infrastruttura di rete in FTTH. I cantieri sono stati possibili grazie alla collaborazione con la Regione Lombardia. Le città coinvolte dal progetto, riordinate per la popolazione, sono:

Sesto San Giovanni (81.608 abitanti)

Cinisello Balsamo (75.078 abitanti)

Rho (50.246 abitanti)

San Donato Milanese (32.530 abitanti)

Peschiera Borromeo (22.340 abitanti)

Buccinasco (12.475 abitanti)

Opera (10.607 abitanti)

Settimo Milanese (8.926 abitanti)

Seriate (8.219 abitanti)

Trezzano sul Naviglio (7.847 abitanti)

I cittadini di queste città a breve saranno raggiunti dalla fibra fino a 1 Gbps in download.

Anche FiberCop sta lavorando per ampliare e potenziare la sua rete fissa. Il gestore ha recentemente aggiornato la mappa dei lavori in corso e dei cantieri che potete consultare sul sito www.fibercop.it/cantieri-in-corso. Gli interventi più significativi dell’azienda che appartiene al gruppo TIM si concentrano nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e in Calabria.

Le migliori offerte fibra ottica di giugno 2023

Se ancora non avete la fibra ottica e vi siete accertati di essere raggiunti da questa tecnologia (o lo sarete a breve) avete l’imbarazzo della scelta in termini di offerte per navigare alla massima velocità.

Le offerte di Illumia

Illumia WiFi di Illumia con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH e incluso anche il modem per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese. Il costo è di 19,99 euro al mese per 12 mesi senza vincoli, poi 26,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro, invece di 69,90 euro.

Le offerte di Tiscali

Ultrainternet Fibra di Tiscali con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate e modem Super WiFi. Il costo è di 26,90 euro al mese. L’attivazione è di 29,90 euro. Per due mesi potete provare una SIM mobile con 1000 minuti, 100 SMS e 50 GB per navigare in 5G senza vincoli, poi si rinnova a 5,99 euro al mese.

Aggiungendo l’offerta Mobile Smart 50 Top la rete fissa costa 24,90 euro al mese mentre la SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 4G ha un prezzo di 5 euro al mese.

Le offerte di Fastweb

Fastweb permette di scegliere tra differenti offerte fibra ottica e di provarle per 30 giorni. Dopo un mese potete decidere se continuare con l’operatore o recedere dalle tariffe senza costi aggiuntivi o penali con rimborso di tutte le spese sostenute durante il periodo di prova:

Fastweb Casa Light con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate a consumo (15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta), modem FASTGate, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il costo è di 27,95 euro al mese senza vincoli

Fastweb Casa con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate, modem Internet Mox NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione, i corsi della Fastweb Digital Academy e un’assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa in regalo. Il costo è di 29,95 euro al mese senza vincoli

A tutte le offerte di Fastweb potete aggiungere un amplificatore Wi-Fi Booster per potenziare il segnale in ogni angolo della casa a 3 euro al mese e l’opzione Plus. Al prezzo di 3 euro al mese avete inclusi il servizio Assistenza Plus e FastwebUP Plus per scegliere tra:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Potete anche arricchire le offerte abbinando alla rete fissa una SIM mobile con le seguenti offerte:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per la navigazione in roaming in Ue

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. Sono inclusi anche 10 GB per la navigazione in roaming in Ue

Per entrambe le offerte mobile l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi.

Le offerte di PosteCasa

Anche PosteMobile permette di scegliere tra diverse offerte fibra ottica davvero convenienti:

PosteCasa Ultraveloce Start con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e incluso anche un modem Wi-Fi. Il costo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione costano 39 euro in promozione, invece di 99 euro. Acquistando l’offerta entro il 25/6/23 potete partecipare a un concorso con in palio 2 Smart TV 43’’ The Frame Samsung a settimana.

PosteCasa Ultraveloce con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH e inclusi anche un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito e chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile. Il costo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro. Attivazione, consegna e installazione costano 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Le offerte Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate con acquisto online, modem con Wi-Fi Optimizer. Il prezzo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può avere Internet Unlimited ma non con chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 10/6/23.

Le offerte Iliad

IliadBox di Iliad include navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH GPON e inclusi anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese. Il costo è di 24,99 euro al mese per sempre. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Chi è già cliente di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente può avere IliadBox a 19,99 euro al mese per sempre. Per avere lo sconto sulla rete fissa fino al 15/6/23, salvo proroghe, potete acquistare Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue avete inclusi 10 GB per il roaming.

Le offerte TIM

TIM permette di scegliere tra un’offerta base chiamata appunto Premium Base e una più completa conosciuta come TIM WiFi Power Smart. La prima include navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH in oltre 1.500 Comuni in Italia e inclusi anche chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione. Il costo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Potete aggiungere anche un modem TIM Hub+ a 240 euro in un’unica soluzione o pagando con rateizzazione su 12-24-36 o 48 mesi.

TIM WiFi Power Smart include invece navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e inclusi chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus. Il costo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per chi è già cliente di TIM per la telefonia mobile scende a 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro. Per i nuovi clienti che l’acquistano entro il 24/6/23 potete aggiungere anche TIMVISION con Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) gratis per 3 mesi, poi 12,99 euro al mese.

Le offerte di WindTre

Super Fibra di WindTre include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per le SIM di WindTre di tutta la famiglia e 6 mesi di Amazon Prime, Il costo è di 26,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro.

Le offerte di Sky WiFi

Sky Wi-Fi di Sky incluse navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e inclusi anche chiamate a consumo, modem Sky Wi-Fi Hub e un buono Amazon da 75 euro fino all’11/6/23. Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, senza obbligo di rinnova l’offerta. L’attivazione è gratuita con acquisto online, invece di 49 euro. Alla linea fissa potete aggiungere anche Prova Sky Q, l’offerta per la visione di tutti i pacchetti di Sky (Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family) per 30 giorni a 9 euro.

