Crédit Agricole offre una serie di promozioni con buoni regalo Amazon per i nuovi clienti che apriranno il conto corrente online a canone zero . Per scoprire questa proposta c’è il comparatore di SOStariffe.it che seleziona le migliori offerte presenti sul mercato bancario a giugno 2023 .

Per i risparmiatori che siano alla ricerca di un conto corrente conveniente, Crédit Agricole propone un conto corrente online che, se aperto entro il 4 ottobre 2023, non solo è a canone zero, ma scegliendo la carta di debito Visa è possibile ottenere 50 euro in buoni regalo Amazon.it. In più, utilizzando la carta per pagare acquisti online o in negozio si possono ricevere fino a 200 euro sempre in buoni regalo Amazon.it.

Crédit Agricole: conto online a zero spese e buoni Amazon in regalo a Giugno 2023

Crédit Agricole mette a disposizione un conto corrente online a canone zero a tempo indeterminato se lo si apre entro il 4 ottobre 2023. La gestione (in autonomia) avviene direttamente da app, ma si ha sempre un consulente dedicato, in filiale e a distanza.

Inoltre aprendo il conto corrente online di Crédit Agricole entro il 31 luglio 2023 e inserendo il codice promozionale “VISA” nel form di apertura e sottoscrivendo la carta Crédit Agricole Visa entro il 30 settembre 2023 si ricevono 50 euro in buoni regalo di Amazon.it.

I nuovi clienti possono ottenere fino a ulteriori 200 euro in buoni regalo Amazon.it, usando la carta di debito collegata al conto per pagamenti tramite POS o wallet digitali o acquisti online. In dettaglio:

un buono regalo Amazon.it da 25 euro spendendo almeno 250 euro entro 60 giorni dall'apertura;

oppure un buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno 500 euro entro 60 giorni dall'apertura;

oppure un buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall'apertura;

oppure un buono regalo Amazon.it da 150 euro spendendo almeno 1.500 euro entro 60 giorni dall'apertura;

oppure un buono regalo Amazon.it da 200 euro spendendo almeno 2.000 euro entro 60 giorni dall'apertura.

Con il conto online di Crédit Agricole si ha anche la carta di debito Crédit Agricole Visa con:

canone gratuito per i primi 2 anni ;

; tecnologia contactless;

collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

possibilità di impostare i limiti di spesa e personalizzare le funzionalità della carta (come i Paesi di utilizzo);

sicurezza totale, mettendo la carta “in pausa” e, in caso di furto, bloccandola direttamente da home banking oppure app.

In più, aprendo il conto corrente online di Crédit Agricole è possibile richiedere la carta di credito Nexi Classic (canone annuo di 40,99 euro) con la comodità di pagare i propri acquisti il mese successivo.

Altre caratteristiche del conto corrente online di Crédit Agricole, che può essere cointestato fino a un massimo di 2 persone, sono:

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca commissione di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA gratuito;

in area SEPA gratuito; bonifico istantaneo in area SEPA con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

domiciliazioni bancarie gratuite ;

; accredito di stipendio o pensioni inclusi;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro.

Per aprire il conto corrente online servono:

uno o due documenti di identità (rilasciati in Italia) a seconda della modalità d’identificazione che si vuole utilizzare;

tessera sanitaria nazionale;

IBAN del conto se scegli di identificarti con bonifico;

TIN/NIF (codice fiscale estero) se hai più residenze fiscali.

Crédit Agricole ricorda infine che se si possiede già un conto corrente parimenti intestato (presso un’altra banca) a quello che si sta aprendo in Crédit Agricole, allora si può scegliere la modalità bonifico, altrimenti è necessario scegliere la modalità videoselfie.

Per saperne di più sull’offerta di Crédit Agricole, clicca al link qui sotto:

Conto deposito Crédit Agricole: i vantaggi di quest’offerta a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA RENDIMENTO E VINCOLO Conto deposito di Crédit Agricole 6 mesi, tasso del 3%

12 mesi, tasso del 3,5%

18 mesi, tasso del 3,6%

Con l’apertura del conto corrente online di Crédit Agricole è possibile beneficiare anche di un conto deposito vincolato per far fruttare i propri risparmi. È a zero spese di apertura e gestione (a carico del cliente c’è solo l’imposta di bollo), l’importo minimo è di 5.000 euro e quello massimo di 500.000 euro.

Crédit Agricole offre i seguenti vincoli e rendimenti:

vincolo di 6 mesi , tasso di interesse lordo annuo del 3% ;

, tasso di interesse lordo annuo del ; vincolo di 12 mesi , tasso di interesse lordo annuo del 3,5% ;

, tasso di interesse lordo annuo del ; vincolo di 18 mesi, tasso di interesse lordo annuo del 3,6%.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Qualora però il cliente intenda svincolare la somma depositata prima della data di scadenza perderà gli interessi sino ad allora maturati.

Questo conto deposito è un investimento anche perché la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

Per conoscere nei dettagli quest’offerta di Crédit Agricole, vai al link sottostante:

