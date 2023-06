Uno dei principali strumenti per contrastare la crisi energetica in corso è rappresentato dai Bonus Luce e Gas che si traducono in sconti in bolletta per le famiglie in difficoltà economica . L'agevolazione è stata potenziata già da fine 2021 e, con ulteriori interventi successivi, continua ad essere una risorsa importante contro il caro energia. ARERA ha diffuso i primi dati relativi al Bonus Bollette , evidenziando chi ha ricevuto effettivamente il sostegno.

Il Bonus Bollette, detto anche Bonus Luce e Gas, è un’agevolazione riservata alle famiglie in difficoltà economica, che rientrano in precisi requisiti ISEE fissati dalla normativa (e ritoccati verso l’alto nell’ultimo anno e mezzo dal Governo in più occasioni). C’è anche il Bonus Luce per disagio fisico, riservato alle famiglie che devono utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale per il sostentamento della vita. ARERA, in una memoria depositata in Parlamento e riportata da IlSole24Ore, ha chiarito i numeri dell’agevolazione e come sono stati utilizzati i fondi disponibili per contrastare la crisi energetica.

I Bonus Luce e Gas sono delle misure efficaci per contrastare la crisi energetica ma risultano insufficienti se non accompagnati dall'attivazione di tariffe convenienti. Solo abbassando il costo dell'energia, infatti, è possibile abbassare l'importo finale delle bollette.

Bonus Bollette luce e gas: ecco chi ha ricevuto l’agevolazione nel 2022

Secondo i dati forniti da ARERA, nel corso del 2022, i bonus erogati sono stati:

3,7 milioni per l’ energia elettrica

per l’ 2,4 milioni per il gas naturale

Per effetto dell‘aumento dei requisiti ISEE, è ora previsto un aumento dei beneficiari per il 2023. Come chiarito da ARERA, infatti, i Bonus Luce e Gas dovrebbero essere disponibili per circa 5 milioni di famiglie nel corso del 2023. Tra le statistiche diffuse dall’Autorità è possibile rilevare, in modo dettagliato, la suddivisione delle risorse disponibili:

circa l’ 86% dei bonus è stato erogato a nuclei familiari con meno di quattro componenti

dei bonus è stato erogato a circa il 55% dei bonus ga s erogati riguarda famiglie che utilizzano gas per riscaldamento, acqua calda e cottura

s erogati riguarda famiglie che utilizzano gas per Campania (con il 25% del totale delle forniture elettriche), Sicilia e Lombardia sono le regioni in cui è stato erogato il maggior numero di Bonus Luce

(con il 25% del totale delle forniture elettriche), e sono le regioni in cui è stato erogato il maggior numero di Lombardia, Campania e Lazio sono le regioni in cui è stato erogato il maggior numero di Bonus Gas

Bonus Luce e Gas: requisiti, importo e come richiederlo a Giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SUI BONUS LUCE E GAS 1. I bonus sono riconosciuti in automatico (basta aver richiesto l’ISEE) 2. Per accedere alle agevolazioni è necessario avere un ISEE inferiore a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose) 3. L’importo dei bonus viene aggiornato ogni trimestre

Per accedere ai Bonus bollette per luce e gas (per disagio economico) è necessario rientrare nei seguenti requisiti ISEE:

ISEE inferiore a 15.000 euro oppure

oppure ISEE inferiore a 30.000 euro per le famiglie con meno di 4 figli

Da notare, però, che l’agevolazione è ridotta all’80% del valore per le famiglie con meno di 4 figli con ISEE superiore a 9.530 euro. I requisiti ISEE sono stati più volte ritoccati verso l’alto durante la crisi energetica (sul finire dello scorso anno i limiti ISEE erano 12.000 euro e 20.000 per le famiglie numerose). I nuovi limiti sono ora validi per tutto il 2023 come parte delle misure di contrasto alla crisi energetica in corso.

L’importo dei Bonus Luce e Gas viene stabilito da ARERA di trimestre in trimestre. L’ultimo dato disponibile riguarda il secondo trimestre del 2023 che si concluderà a giugno. Per questo periodo, sono previsti i seguenti importi:

Bonus Luce : da un minimo di 49,14 euro a un massimo di 64,61 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare

: da un minimo di 49,14 euro a un massimo di 64,61 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare Bonus Gas: da un minimo di 10,92 euro a un massimo di 43,68 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare, all’uso del gas e alla zona climatica

Ricordiamo che non è necessario presentare una domanda per accedere ai Bonus Luce e Gas (per disagio economico). Lo sconto in bolletta viene riconosciuto in automatico dopo aver richiesto l’ISEE, nel caso in cui il valore rientri nei requisiti previsti dalla normativa. La domanda va presentata solo per ottenere i l Bonus Luce per disagio fisico, allegando un certificato ASL che attesti la necessità di utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale.