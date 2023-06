Offerte in evidenza Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le spese per il bebè pesano sempre più sui bilanci di casa. Secondo un’analisi a cura dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (ONF), mantenere un bambino nel suo primo anno di vita costerà ai neo genitori oltre 7mila euro nel 2023, con un balzo di almeno il +5% rispetto al 2021.

Un caro prezzi che non fa dormire sonni tranquilli alle madri: quasi 7 su 10 con figli in età prescolare e la quasi totalità – 9 su 10 – hanno ammesso, in occasione di una ricerca realizzata in occasione della festa della mamma 2023, che il rialzo dei prezzi è una vera e propria fonte di angoscia.

Proprio per aiutare economicamente le neo-madri disoccupate o non lavoratrici e con un basso reddito a provvedere al sostentamento di un minore nei primi 5 mesi dal parto o da un’adozione o da un affidamento pre-adottivo, c’è il bonus mamme disoccupate.

Di seguito gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia del bonus: in che cosa consiste il sostegno, a quanto ammonta il suo valore e le modalità di richiesta. Oltre a un focus su come trovare un conto corrente vantaggioso che aiuti ad abbattere le spese bancarie a giugno 2023.

Bonus mamme disoccupate: beneficiari e modalità di richiesta a Giugno 2023

RICHIESTA BONUS: QUALE SITUAZIONE RICHIESTA BONUS: I REQUISITI Parto I bambini devono essere nati da non più di 6 mesi , in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 Adozione l’adozione deve essere stata fatta da non più di sei mesi , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 i bambini devono avere un’età non superiore ai 6 anni (ma il vincolo sale a 18 anni nel caso di adozioni internazionali) Affidamento pre-adottivo l’affidamento pre-adottivo deve essere avvenuto da non più di sei mesi , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023

, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 i bambini devono avere un’età non superiore ai 6 anni (18 anni nel caso di affidamenti pre-adottivi internazionali)

Come anticipato poco sopra, il bonus mamme disoccupate è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS alle neo madri disoccupate o senza un impiego e con basso reddito. Conosciuto anche come “Assegno di maternità dei Comuni” nella sua definizione più formale, questo bonus è stato rinnovato anche nel 2023 dalla manovra di Bilancio.

Tale beneficio economico può essere richiesto dalle neo madri in presenza delle seguenti circostanze:

nel caso di nascite : i bambini devono essere nati da non più di 6 mesi, in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;

: i bambini devono essere nati da non più di 6 mesi, in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023; nel caso di adozioni e affidamenti pre-adottivi (fatti da non più di sei mesi, in un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023): i bambini devono avere un’età non superiore ai 6 anni. Nel caso di adozioni o affidamenti internazionali, l’età sale ai 18 anni.

Di seguito una fotografia dei requisiti per accedere al bonus mamme disoccupate a giugno 2023:

avere la cittadinanza italiana o comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

avere un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 19.185,13 euro ;

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a ; non avere alcuna copertura previdenziale oppure averla entro un determinato importo fissato annualmente;

non percepire altro assegno di maternità INPS garantito dallo Stato.

Ricordiamo che il bonus mamme disoccupate spetta per ogni figlio. Quindi, nel caso di parto gemellare o di affidamento o adozione di due minori, il bonus raddoppia.

La domanda per l’ottenimento del bonus deve essere presentata al comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Saranno gli uffici comunali a cui è pervenuta la domanda a provvedere alla verifica e dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione.

Bonus mamme disoccupate: gli importi a Giugno 2023

A QUANTO AMMONTA L’IMPORTO DEL BONUS QUAL È IL TETTO ISEE PER L’ACCESSO AL BONUS fino a un massimo di 383,46 € per cinque mensilità (1.917,30 €) 19.185,13 €

Il bonus mamme disoccupate nel 2023 sarà più ricco: sia l’importo delle 5 mensilità sia il tetto ISEE per l’accesso all’agevolazione hanno subito una rivalutazione in base all’ISTAT del +8,1%.

Ecco una sintesi degli importi in vigore tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023:

l’importo massimo dell’assegno è fissato in 383,46 euro per cinque mensilità, per un ammontare complessivo di 1.917,30 euro ;

per cinque mensilità, per un ammontare complessivo di ; il tetto ISEE per l’accesso al bonus (nella sua misura intera) sale a 19.185,13 euro.

Come alleggerire le spese bancarie a Giugno 2023

Come detto, le neomamme sono sempre più preoccupate da caro prezzi e spese per il mantenimento del proprio bambino. In un contesto economico così incerto, la priorità è dunque quella di ridurre quanto più possibile i costi di gestione del proprio conto corrente.

Particolarmente convenienti, a tal proposito, sono i conti correnti online, i quali sono spesso a zero spese oppure con canoni molto bassi, così da abbattere le spese di gestione e ridurre notevolmente anche le commissioni sulle principali operazioni, come per esempio il bonifico. Altrettanto vantaggiosi sono i costi anche per le carte prepagate e le carte di credito, sia in versione fisica che virtuale.

Trovare il conto corrente con il miglior rapporto qualità prezzo è semplice se si utilizza il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti: questo tool digitale e gratuito mette a confronto le migliori offerte del mercato disponibili a giugno 2023.

Per conoscere le principali offerte dei conti correnti, clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »