Bonus TV 2023: in arrivo rinnovo per il 2024?

Buone notizie per chi sta pensando di cambiare televisore. Il bonus TV 2023 potrebbe essere rinnovato anche l’anno prossimo. L’incentivo sarà accompagnato nel 2024 anche dal bonus rottamazione TV. Stando alle ultime indiscrezioni, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy sarebbe seriamente intenzionato a prolungare l’accesso ai due bonus ma come sempre il problema è reperire le risorse per finanziarli. I fondi necessari per il 2023 sono stati stanziati con la Manovra ma sono infatti andati rapidamente esauriti. Per questo motivo la piattaforma per richiedere il bonus TV e rottamazione non sono più accessibili dal 12 novembre 2022.

Bonus TV: le ultime notizie sul possibile rinnovo nel 2024

In realtà non c’è un solo bonus TV ma diversi incentivi legati ai nuovi dispositivi che supportano il digitale terrestre di ultima generazione:

Bonus TV- decoder: in cosa consiste e requisiti

Il bonus TV-decoder prevede uno sconto di 30 euro sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore compatibile con il nuovo digitale terrestre (DVB-T2) o pari al prezzo di vendita se inferiore. Può richiederlo chi ha un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro o chi è esentato dal canone RAI per reddito con età superiore ai 75 anni al 31 dicembre 2020. E’ stato valido dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022.

Bonus rottamazione TV: in cosa consiste e requisiti

Il bonus rottamazione TV prevede uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore o decoder per la visione del nuovo digitale terrestre (DVB-T2) fino a un massimo di 100 euro con concomitante rottamazione di un apparecchio obsoleto acquistato prima del 22 dicembre 2018. Può richiederlo chi paga il canone RAI sulla bolletta elettrica o con F24 o chi è esentato dall’addebito per reddito con età superiore ai 75 anni al 31 dicembre 2020. La rottamazione dei vecchi televisori avviene direttamente presso i rivenditori aderenti all’iniziativa dove si ha effettuato l’acquisto. E’ stato valido dal 23 agosto 2021 al 31 dicembre 2022.

Bonus decoder “a casa”

Il bonus decoder “a casa” prevede la consegna gratuita del decoder. Possono richiederlo tutti gli over 70 con un trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui. Non può accedere al bonus decoder “a casa” chi ha già fruito del bonus TV-decoder mentre è cumulabile con il bonus rottamazione TV sia se è già stato erogato sia se la domanda viene effettuata dopo la consegna del decoder. E’ possibile richiederlo:

Dopo la consegna si potrà ricevere assistenza telefonica per l’installazione e configurazione del decoder sempre chiamando il numero 800 766 883, selezionando la sezione relativa all’installazione del decoder.

