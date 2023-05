Sta per tornare il Bonus TV : l'agevolazione che garantisce un contributo sull'acquisto di un nuovo televisore potrebbe essere rifinanziata. Il Governo, infatti, starebbe lavorando ad un nuovo finanziamento del provvedimento che sarà accessibile, ancora una volta, con rottamazione di un vecchio TV . Vediamo i primi dettagli in merito al "nuovo" Bonus TV su cui il Governo è al lavoro in queste settimane.

A distanza di circa 6 mesi dallo stop al Bonus TV (accessibile fino allo scorso novembre), il Governo prepara un nuovo provvedimento mirato ad incentivare l’acquisto di televisori di nuova generazione, in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre. La conferma è arrivata da un’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, il ministero delle Imprese prepara uno stanziamento per rifinanziare il Bonus TV.

L’obiettivo del Governo dovrebbe essere quello di rifinanziare il Bonus TV Rottamazione che, insieme al Bonus TV ISEE, ha permesso, fino allo scorso anno, di cambiare TV, passando ad un modello di nuova generazione, con una spesa complessiva più bassa. In attesa di maggiori dettagli ufficiali sull’agevolazione, vediamo quanto è emerso in questi giorni in merito alle caratteristiche del nuovo Bonus TV che dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2023.

Ritorna il Bonus TV: nuovo sconto in caso di rottamazione

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO BONUS TV 1. Il Governo prepara un rifinanziamento per 90 milioni di euro per il Bonus TV 2. L’agevolazione sarà accessibile solo con rottamazione di un vecchio TV o decoder 3. La parte del bonus dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023

Le indiscrezioni in merito al provvedimento confermano come il Governo stia lavorando ad uno stanziamento di circa 90 milioni di euro. Questi fondi saranno inclusi nel provvedimento che il ministero delle Imprese sta definendo per sostenere il settore delle telecomunicazioni nel corso del prossimo futuro. A differenza del precedente Bonus TV, disponibile in due versioni, il nuovo intervento del Governo dovrebbe essere accessibile solo con rottamazione di un vecchio modello.

Come avvenuto fino allo scorso anno, inoltre, il bonus potrebbe essere utilizzato anche per l’acquisto di un decoder (in caso di rottamazione di un decoder di precedente generazione). I dettagli in merito al “nuovo” Bonus TV non sono ancora noti. Non sappiamo, quindi, se ci saranno modifiche rispetto all’agevolazione disponibile fino allo scorso novembre. Ricordiamo che il “precedente” Bonus TV Rottamazione garantiva uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo TV, fino ad un importo massimo di 100 euro.

Lo sconto in questione, cumulabile con il Bonus TV ISEE (che invece garantiva uno sconto fisso di 50 euro per le famiglie che rispettavano i requisiti ISEE), era erogato direttamente dal rivenditore, sottoforma di sconto sul prezzo del TV scelto dall’utente. Da notare, inoltre, che il Bonus TV Rottamazione era utilizzabile una sola volta per nucleo familiare e che era necessario rottamare un TV o un decoder acquistato prima del 22 dicembre 2018 (per soddisfare questo requisito bastava un’autocertificazione).

In merito al nuovo Bonus TV, invece, ci sono ancora diversi punti da chiarire:

l’importo dell’agevolazione potrebbe essere differente rispetto a quanto disponibile fino allo scorso anno

potrebbero essere applicate limitazioni diverse (il tetto massimo potrebbe essere diverso rispetto ai 100 euro definiti in precedenza)

l’agevolazione dovrebbe essere accessibile solo alle famiglie che non hanno fatto richiesta del Bonus TV Rottamazione lo scorso anno

potrebbero essere definiti dei requisiti ISEE per l’accesso, in modo da unire in un unico bonus le due versioni precedenti del Bonus TV

Per maggiori dettagli in merito al nuovo Bonus TV sarà sufficiente attendere qualche settimana. Il progetto è in fase di definizione e a breve dovrebbe essere ufficializzato dal Governo. La parte del bonus dovrebbe essere fissata per la seconda metà del 2023. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti in merito.