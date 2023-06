Offerte in evidenza Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky TV + Sky Calcio 14,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Sky ha presentato qualche mese fa il suo primo televisore con sistema audio e video di ultima generazione che ha deciso di chiamare Sky Glass. Oggi grazie alle promozioni della pay TV potete averlo a un prezzo ancora più vantaggio, sia con pagamento a rate sia in un’unica soluzione. Avete tempo però ancora pochi giorni per portarvi a casa Sky Glass con un maxi sconto fino a 200 euro.

Sky Glass: caratteristiche tecniche e funzioni

Sky Glass, caratteristiche tecniche Display Schermo 4K Quantum Dot con HDR – Dolby Vision, HDR10, HLG Dimensioni Dimensione senza stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 62.86 x 4.77cm

55″ > 123.09 x 78.06 x 4.77cm

65″ > 144.98 x 90.37 x 4.77cm Dimensione con stand (LxAxP): 43″ > 96.25 x 63.69 x 21.1cm

55″ > 123.09 x 78.89 x 24.8cm

65″ > 144.98 x 91.20 x 28.8cm Peso Senza supporto TV: 43″ > 14 kg

55″ > 23 kg

65″ > 28 kg Con supporto TV: 43″ > 19 kg

55″ > 28 kg

65″ > 35 kg Audio Altoparlanti 3.1.2 output, sub-woofer 2x con formato audio Dolby Atmos e potenza fino a 215W Connettività Connettività Internet in Wi-Fi o Ethernet (velocità minima raccomandata fino a 10 Mbps per la visione in HD e fino a 25 Mbps per quella in Ultra HD) Funzionalità Decoder integrato e nessuna parabola Consumi 43″ > 66 kWh/1000h

55″ > 77 kWh/1000h

65″ > 85 kWh/1000h

Sky Glass integra uno schermo 4K HDR con 8,3 milioni di pixel e più di un miliardo di colori con tecnologia Quantum Dot e definizione Ultra HD. Inoltre aree specifiche all’interno delle immagini vengono ottimizzate in modo dinamico per rendere il nero ancora più nero e i colori chiari ancora più luminosi grazie alla tecnologia Intelligent Zonal.

Sky Glass poi è stato realizzato con materiali di prima qualità come alluminio anodizzato e rete acustica intrecciata. La cornice del display è in tono coordinato con gli speaker, che si possono personalizzare con apposite cover. Per utilizzare il televisore servono solo una presa e il telecomando, evitando quindi i fastidiosi grovigli di cavi. La staffa di montaggio è già integrata nel televisore, il primo ad essere certificato come prodotto Carbon Neutral da Climate Impact Partners. La staffa si adatta al muro o su un supporto in tinta.

Sky Glass integra 6 potenti speaker che creano l’effetto Dolby Atmos a 360° in quanto indirizzano l’audio verso l’alto e frontalmente. I bassi sono profondi e la qualità del suono è ancora più elevata grazie a un sub-woofer che elimina la necessità di acquistare una sound bar. Non servono cavi, casse esterne o telecomandi per godere di una esperienza sonora immersiva.

A livello di funzioni, Sky Glass grazie ai comandi vocali permette di trovare un programma su qualsiasi canale semplicemente dicendo il titolo di un film o il nome di un attore. Si può anche creare una playlist personale per salvare i propri contenuti preferiti e che potete aggiornare cliccando sul tasto + del telecomando. La funzione Restart consente di far ripartire un programma già iniziato anche se in diretta. Sky Glass si aggiorna in automatico grazie al sistema operativo Entertainment OS.

Sky Glass verrà consegnato fino all’ingresso di casa nel proprio imballaggio. L’acquisto è senza interessi e con una garanzia legale di 2 anni. Si può anche aggiungere un decoder Sky Stream per potere fruire del servizio opzionale Sky Glass Multiscreen, che permette di vedere tutti i contenuti del vostro abbonamento in diverse stanze della casa.

Sky Glass: le offerte per averlo a prezzo scontato

Le offerte di Sky Costo per la pay TV Sky TV + Netflix 14,90 €/mese per 18 mesi, poi 30 €/mese Sky TV + Netflix + Cinema 19,90 €/mese per 18 mesi, poi 34 €/mese Sky TV + Netflix + Sky Sport 24,90 €/mese per 18 mesi, poi 50 €/mese

Una delle migliori offerte per avere Sky Glass è Sky TV + Netflix o Intrattenimento Plus, che al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro, permette di guardare serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, oltre a show, documentari e le produzioni Sky Original. Avete incluso un piano Base di Netflix con visione in HD (720p) su un solo dispositivo alla volta. Concluso il periodo promozionale non ci sono vincoli di permanenza. Per avere un piano Standard con visione in HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea e senza pubblicità il costo è di 18,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro. Per il piano Premium con visione in 4K + HDR su quattro dispositivi in contemporanea il prezzo è di 22,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro.

Sky TV + Sky Cinema + Netflix al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 48 euro senza vincoli di permanenza dopo la conclusione del periodo promozionale. Nell’offerta è incluso un piano Standard di Netflix. Il pacchetto Sky Cinema include 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale come Shazam, Le otto montagne e Don’t Worry Darling oltre a Paramount+ senza costi aggiuntivi (dal valore di 7,99 euro al mese). L’app Sky Go permette di vedere tutti i contenuti di Sky anche su mobile o fuori casa.

Un’altra offerta interessante è Sky TV + Sky Sport + Netflix da 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro, senza vincoli di permanenza alla conclusione del periodo promozionale. Con il pacchetto sport avete la Champions League (121 partite su 137 per stagione), tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e Moto GP sempre in diretta, Wimbledon e gli altri tornei ATP 1000 sul canale Sky Sport Tennis, NBA (300 partite tra Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend) e tanti altri sport come golf e rugby. Su Sky Sport 24 avete news, informazioni e reportage in tempo reale.

Per avere Sky Glass a un prezzo ridotto insieme a buono Amazon da 50 euro dovete attivare le offerte entro l’11 giugno 2023. Sky Glass è quindi disponibile ai seguenti prezzi:

Sky Glass da 43″ (108 cm) a:

11,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 25 euro di anticipo (invece di 125 euro)

a tasso zero + di anticipo (invece di 125 euro) 47,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 25 euro di anticipo (invece di 125 euro)

a tasso zero + di anticipo (invece di 125 euro) In un’unica soluzione a 497 euro invece di 697 euro

Sky Glass da 55″ (139 cm) a:

17,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 35 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo 71,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 35 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo In un’unica soluzione a 745 euro invece di 995 euro

Sky Glass da 65″ (164 cm) a:

23,90 euro al mese per 48 rate a tasso zero + 45 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo 95,60 euro al mese per 12 rate a tasso zero + 45 euro di anticipo

a tasso zero + di anticipo In un’unica soluzione a 999 euro invece di 1.293 euro

Sky Glass è disponibile nei colori bianco ceramica, rosa champagne, verde alpino, blu oceano e nero antracite.

In alternativa potete attivare Prova Sky Q per vedere tutti i pacchetti della pay TV per 30 giorni (Sky TV e Netflix, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport) a solo 9,99 euro. Dopo un mese potete scegliere se chiudere con Sky o attivare un abbonamento personalizzandolo con altri pacchetti tra quelli che più vi piacciono in base alle offerte disponibili.

