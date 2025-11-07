Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese da dicembre 2025

Fastweb
di Matteo Testa

A partire da dicembre il canone mensile per alcuni già clienti con attive vecchie tariffe di Fastweb Mobile aumenterà di 1-2 euro. Scopri come recedere senza costi aggiuntivi o penali

In 30 sec.
Rimodulazione per i clienti Fastweb Mobile: le novità di novembre 2025
  • Dal dicembre 2025 il prezzo di alcune offerte mobile aumenterà di 1-2 €/mese
  • Entro l'1/2/26 potete esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
  • Per evitare la rimodulazione è possibile scegliere una delle offerte mobile sul comparatore di SOStariffe.it
Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese da dicembre 2025

Brutte notizie per alcuni clienti di Fastweb Mobile che hanno attualmente attive alcune vecchie offerte dell’operatore di telefonia mobile, precedenti al nuovo listino entrato in vigore in autunno e che ha segnato un ulteriore passo verso la convergenza con i servizi di Vodafone. I due marchi, infatti, sebbene oggi operino separatamente sul mercato, verranno in futuro unificati a seguito della nascita del nuovo operatore Fastweb + Vodafone.

Per questi clienti il canone delle proprie offerte di Fastweb Mobile aumenterà nell’ordine di 1 o 2 euro al mese. A ottobre gli utenti interessati hanno ricevuto una comunicazione personale via SMS sulla USIM impatatta. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito cliccando su “Informazioni sui consumatori” > “Fastweb informa” > “Modifica condizioni contrattuali offerta mobile dall’01 dicembre 2025”.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche potete recedere o cambiare operatore senza penali o costi aggiuntivi entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto. In ogni caso potete verificare la differenza rispetto al costo attuale delle vostra offerta dalla sezione “Gestisci Offerta” dall’Area Clienti MyFastweb.

Scopri le offerte Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese per alcune offerta da dicembre 2025

Rimodulazioni Fastweb Mobile I dettagli
Cosa succede da dicembre 2025?
  • per alcune offerte mobili il prezzo mensile aumenterà di 1-2 €/mese
Come richiedere il recesso Avete tempo fino al 1/2/26 per richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • online su MyFastweb
  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it
  • nei negozi Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti 192 193

La rimodulazione delle offerte di Fastweb Mobile, che è stata motivata al fine di garantire una “migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze“, verrà applicata a partire da dicembre 2025. L’operatore assicura comunque che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi non intende accettare i rincari ha comunque la possibilità entro il primo febbraio 2026 di cambiare operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • nei negozi di Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193
  • online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

Per mantenere il numero di telefono dovrete invece richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. In questo caso dovrete comunicare a Fastweb Mobil che il trasferimento verso un altro operatore è conseguente alla rimodulazione.

Nel caso di pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proseguire con la rateizzazione o corrispondere all’operatore le rate residue in un’unica soluzione.

Di seguito le offerte di Fastweb Mobile a cui verrà applicata la rimodulazione e l’entità di rincari:

  • Fastweb Mobile aumenta di 1.00 – 2.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Dati aumenta di 1.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Light aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Light Ver2 aumenta di 1.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Plus aumenta di 2.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Ver2 aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Ver3 aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Fastweb Mobile Voce aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Mobile Freedom aumenta di 1.00-2.00 euro al mese
  • Mobile Voce aumenta di 1.00 euro al mese

Alcune offerte 5G interessanti a novembre 2025

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva
Kena 7,99 250 GB 5G di Kena Mobile
  • 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis fornendo i consensi commerciali
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile
  • primo mese a 5 €, poi 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
TIM Power Special 5G
  • 9,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica
  • primo mese e attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

Sul mercato si trovano facilmente offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo che con una spesa inferiore ai 10 euro al mese vi permette di avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità, anche con attivazione gratis. Tra le migliori tra cui scegliere in questi giorni abbiamo:

Very 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre acquistandola entro il 13/11/25, salvo ulteriori proroghe, e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attivando l’opzione Full Speed 5G potrete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi e altri vantaggi come sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 3/12/25, ma con primo mese gratis.

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 30/11/25.

I Giga di riserva non hanno scadenza e potete utilizzarli a partire dal rinnovo successivo. Si possono accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 7,99 250 GB 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+100 GB con ricarica automatica)
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo i consensi commerciali così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attiva Kena 7,99 250 GB 5G »

Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono incluse, salvo ulteriori proroghe, acquitando l’offerta entro il 12/11/25 e sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

TIM Power Special 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra (200 GB con addebito su credito residuo)
  • 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 9,99 euro al mese con addebito automatico con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa potere acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 29/11/25. 

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese da dicembre 2025
Fastweb
angle-right
Pagamenti digitali in Italia: aumentano le transazioni e cala l'importo medio
Carte di Credito
angle-right
Very Mobile lancia una nuova limited edition: 150 GB in 5G a 5,99 €, con 1 mese gratis
Telefonia Mobile
angle-right
Formula 1, GP Brasile: orario della gara e dove vederla in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Offerte indicizzate all'inflazione: emendamento ritirato
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a Spusu: più Giga in 5G con le nuove offerte di novembre 2025
Spusu
angle-right
Offerte 5G in Italia: disponibili le tariffe di un nuovo operatore
Telefonia Mobile
angle-right
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta
DAZN
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025
Conti deposito
angle-right
Open Fiber completa il piano Banda Ultra Larga in Sardegna
Internet Casa
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.