- i pagamenti digitali sono sempre più diffusi in Italia
- le transazioni sono aumentate del 12,3% nel 2024 rispetto all'anno precedente
- il trend è confermato dall'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments
Gli italiani preferiscono, sempre di più, i pagamenti digitali. Il trend del mercato è chiaro. Le transazioni effettuate con strumenti diversi dal contante sono in netta crescita. Da segnalare anche un calo dell’importo medio dei pagamenti con carta, segno che anche le piccole transazioni avvengono, con frequenza sempre maggiore, con l’uso del contante.
I pagamenti digitali sono sempre più diffusi in Italia. Si tratta di un trend che va avanti da tempo e che rappresenta un elemento sempre più centrale dell’economia italiana. Il ricorso al contante, per quanto ancora molto elevato nel nostro Paese, è in calo a favore di un uso crescente delle carte di pagamento e di altri strumenti alternativi per effettuare i pagamenti.
Questi dati sono stati confermati di recente anche dalla 23° edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di CRIF (i risultati dell’Osservatorio sono disponibili sul sito di CRIF). L’indagine conferma rilevazioni precedenti e un trend ormai consolidato con il contante ormai superato per valore transato.
Ricordiamo che per pagare senza contanti è sufficiente avere un conto corrente con carta di debito abbinata. Le opzioni disponibili sul mercato sono tante ed è facile trovare un canone zero in grado di garantire una carta di debito senza costi e anche la possibilità di effettuare prelievi e/o bonifici senza commissioni. Per scegliere il conto più vantaggioso è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Utilizzando lo strumento di confronto e applicando i filtri desiderati, è possibile individuare facilmente il conto più conveniente, in base alle proprie necessità.
Scegli qui il nuovo conto corrente »
Secondo i risultati dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, nel corso del 2024 si è registrata:
La tendenza è chiara. L’aumento del numero di transazioni e la riduzione dell’importo medio sono elementi che confermano una propensione maggiore all’utilizzo di strumenti alternativi al contante, anche per i piccoli pagamenti.
L’Osservatorio fornisce anche altri dati interessanti:
Da segnalare anche un apprezzamento da parte dei consumatori per i pagamenti rateali: