Pagamenti digitali in Italia: aumentano le transazioni e cala l'importo medio

Carte di Credito
di Davide Raia

Gli italiani preferiscono, sempre di più, i pagamenti digitali. Il trend del mercato è chiaro. Le transazioni effettuate con strumenti diversi dal contante sono in netta crescita. Da segnalare anche un calo dell’importo medio dei pagamenti con carta, segno che anche le piccole transazioni avvengono, con frequenza sempre maggiore, con l’uso del contante.

In 30 sec.
  • i pagamenti digitali sono sempre più diffusi in Italia 
  • le transazioni sono aumentate del 12,3% nel 2024 rispetto all'anno precedente
  • il trend è confermato dall'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments
I pagamenti digitali sono sempre più diffusi in Italia. Si tratta di un trend che va avanti da tempo e che rappresenta un elemento sempre più centrale dell’economia italiana. Il ricorso al contante, per quanto ancora molto elevato nel nostro Paese, è in calo a favore di un uso crescente delle carte di pagamento e di altri strumenti alternativi per effettuare i pagamenti.

Questi dati sono stati confermati di recente anche dalla 23° edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di CRIF (i risultati dell’Osservatorio sono disponibili sul sito di CRIF). L’indagine conferma rilevazioni precedenti e un trend ormai consolidato con il contante ormai superato per valore transato.

Ricordiamo che per pagare senza contanti è sufficiente avere un conto corrente con carta di debito abbinata. Le opzioni disponibili sul mercato sono tante ed è facile trovare un canone zero in grado di garantire una carta di debito senza costi e anche la possibilità di effettuare prelievi e/o bonifici senza commissioni. Per scegliere il conto più vantaggioso è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. Utilizzando lo strumento di confronto e applicando i filtri desiderati, è possibile individuare facilmente il conto più conveniente, in base alle proprie necessità.

Crescono i pagamenti digitali in Italia

Secondo i risultati dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, nel corso del 2024 si è registrata:

  • una crescita del 12,3% per le transazioni effettuate con strumenti diversi dal contante
  • un calo dell’importo medio delle transazioni, ora pari a 63 euro

La tendenza è chiara. L’aumento del numero di transazioni e la riduzione dell’importo medio sono elementi che confermano una propensione maggiore all’utilizzo di strumenti alternativi al contante, anche per i piccoli pagamenti.

L’Osservatorio fornisce anche altri dati interessanti:

  • +7% per le transazioni con carta di credito e +3,4% per il volume complessivo transato
  • +16,4% per le transazioni con carta di debito al POS; quasi i due terzi dei pagamenti al POS avviene con questo tipo di carta
  • +13% per le transazioni con carta prepagata, cala a 32 euro (-4,8%) il valore medio per transazione

Da segnalare anche un apprezzamento da parte dei consumatori per i pagamenti rateali:

  • il 54% delle carte di credito attive in Italia consente di rateizzare il rimborso
  • il 14% del transato con carta di credito viene rateizzato
  • cresce dell’8,2% il ricorso al Buy Now Pay Later che rappresenta il 5% della spesa eCommerce
Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
Carte di Credito
