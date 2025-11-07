PUN in aumento? È il momento di puntare su un'offerta a prezzo fisso

Energia
di Davide Raia

Per evitare aumenti per la bolletta della luce è possibile scegliere un’offerta a prezzo fisso: con il PUN in leggera crescita, considerando i dati di ottobre 2025 rispetto al mese precedente, si tratta di un’opzione da non trascurare, anche considerando il forte aumento registrato nel corso dell’inverno dello scorso anno. Ecco come fare la scelta giusta.

In 30 sec.
  • il PUN di ottobre 2025 è più alto di quello di settembre 2025
  • si tratta di un campanello d'allarme in vista di rincari in inverno, come avvenuto lo scorso anno
  • in questo momento, le offerte a prezzo fisso garantiscono un costo più basso rispetto al PUN
PUN in aumento? È il momento di puntare su un'offerta a prezzo fisso

Il PUN è l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il suo valore medio mensile è un parametro essenziale per capire l’andamento del mercato e del costo dell’energia.

Questo valore, inoltre, influenza direttamente le tariffe indicizzate, che seguono l’andamento del PUN mensile, e anche il costo dell’energia nei regimi regolati (servizio di Tutela per i vulnerabili e Servizio a Tutele Graduali).

Per scoprire il valore aggiornato dell’indice è possibile consultare la pagina dedicata al PUN di SOStariffe.it (consigliamo di salvarla nei preferiti del proprio browser per averla sempre a portata).

Per evitare le oscillazioni del PUN è possibile scegliere offerte a prezzo fisso. Come evidente da una rapida analisi delle opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto, in questo momento il mercato propone tariffe a prezzo fisso con un costo dell’energia inferiore a quello del mercato all’ingrosso. Può essere, quindi, un ottimo momento per bloccare il prezzo dell’energia elettrica.

Scegli qui la nuova offerta luce »

Come è cambiato il PUN

3 COSE DA SAPERE SULLO STATO ATTUALE DEL MERCATO
1. Il PUN di ottobre 2025 è più alto di quello di settembre 2025
2. Nell’inverno 2024-2025 il prezzo è aumentato in modo significativo
3. Attualmente, le migliori offerte luce a prezzo fisso garantiscono un prezzo più basso del PUN per l’energia elettrica

Il valore medio mensile del PUN è in leggera crescita. Nel corso del mese di ottobre 2025, infatti, il dato medio è stato di 0,111 €/kWh, in crescita rispetto al valore del mese di settembre 2025, pari a 0,109 €/kWh.

Questo dato ha una doppia chiave di lettura. Il prezzo parziale di novembre è in leggero calo (con valori simili a quelli di settembre) ma nel corso dell’inverno 2024-2025 si è registrata una forte crescita del prezzo all’ingrosso, fino a un massimo di 0,15 €/kWh toccato a febbraio 2025.

In sostanza, la leggera crescita registrata a ottobre deve essere considerata come un campanello d’allarme in vista dell’inverno. Per le famiglie, però, c’è sempre la possibilità di evitare rincari, scegliendo una tariffa a prezzo fisso.

È il momento giusto per bloccare il prezzo

Le offerte luce di novembre 2025 confermano un trend evidente. Per le famiglie italiane è il momento giusto per bloccare il prezzo dell’energia elettrica. In questo momento, infatti, scegliendo le migliori offerte del Mercato Libero è possibile bloccare il costo dell’energia fino a un minimo di 0,09 €/kWh. Si tratta di un valore nettamente inferiore alle attuali quotazioni del PUN. Di conseguenza, con una tariffa a prezzo fisso è possibile ottenere un risparmio netto in bolletta.

Per scegliere l’offerta giusta è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere al tool di confronto di SOStariffe.it per offerte luce. Inserendo il proprio consumo annuo oppure caricando una versione digitale dell’ultima bolletta sarà possibile accedere a una serie di preventivi “su misura” e individuare l’offerta più conveniente del momento, con possibilità di attivarla direttamente online. La comparazione delle offerte è gratuita e senza impegno. Per assistenza nella scelta delle tariffe da attivare è possibile chiamare al numero 02 5005 111.

Scegli qui la nuova offerta luce »

Ricordiamo che per attivare una nuova tariffa è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell’intestatario del contratto
  • i dati identificativi della fornitura (riportati nell’ultima bolletta)
  • le coordinate del conto corrente per la domiciliazione
Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Fastweb Mobile: aumenti fino a 2 euro al mese da dicembre 2025
Fastweb
angle-right
Pagamenti digitali in Italia: aumentano le transazioni e cala l'importo medio
Carte di Credito
angle-right
PUN in aumento? È il momento di puntare su un'offerta a prezzo fisso
Energia
angle-right
Very Mobile lancia una nuova limited edition: 150 GB in 5G a 5,99 €, con 1 mese gratis
Telefonia Mobile
angle-right
Formula 1, GP Brasile: orario della gara e dove vederla in TV e streaming
NOW TV
angle-right
Offerte indicizzate all'inflazione: emendamento ritirato
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a Spusu: più Giga in 5G con le nuove offerte di novembre 2025
Spusu
angle-right
Offerte 5G in Italia: disponibili le tariffe di un nuovo operatore
Telefonia Mobile
angle-right
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta
DAZN
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.