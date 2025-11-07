Scopri la nuova offerta limited edition di Very Mobile con minuti illimitati e 150 GB in 5G a 5,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre . Avete incluso anche un mese in omaggio

Di recente Very Mobile ha aggiornato il suo listino di offerte di telefonia mobile e tra queste una in particolare si distingue per la sua convenienza. Al prezzo di 5,99 euro al mese fisso per sempre potete avere inclusi 150 GB in 5G più un mese in omaggio.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le proposte di Very Mobile con quelle degli altri principali operatore e selezionare così la promozione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potete poi attivare online in pochi clic.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Very Mobile: caratteristiche e prezzo della nuova offerta limited edition di novembre 2025

Very 5,99 Dettagli Costi 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis Chi può attivarla con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati entro il 13/11/25

La nuova offerta limited edition di Very Mobile è disponibile, salvo proproghe, entro il 13/11/25. Al costo di 5,99 euro al mese avete inclusi minuti e SMS illimitati più 150 GB in 5G fino a 30 Mbps in download e upload sulla rete di WindTre. Avete poi a disposizione 7,6 GB per navigare in roaming in Ue. Nell’offerta è incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione.

Questa particolare offerta di Very Mobile è disponibile, però, solo con portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati:

1Mobile, CMLinkCoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

.La portabilità del numero è gratis e verrà eseguita da Very Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attivando l’opzione 5G Full Speed dal costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis potete aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con una copertura superiore al 99,7% del territorio italiano. In assenza di segnale per il 5G potrete navigare in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme ad altri vantaggi come Giga aggiuntivi, sconti e promozioni al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis acquistandola entro il 3/12/25.

Tutte le offerte di Very Mobile sono senza vincoli né costi nascosti e il prezzo è fisso per sempre. La SIM vi verrà consegnata entro pochi giorni lavorativi direttamente a casa nella buca delle lettere. In alternativa Very Mobile vi permette di richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Very Mobile: le altre offerte dell’operatore low cost di novembre 2025

Offerte Very Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Voce e non solo

4,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 20 GB in 5G fino a 30 Mbps Very 6,99 6,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps Very 6,99 per nuovi numeri 6,99 €/mese

Attivazione a 4,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 30 Mbps Very 7,99 7,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 30 Mbps Very 9,99 (anche per nuovi numeri) 9,99 €/mese

Attivazione a 99 cent o 4,99 € per nuovi numeri minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G Full Speed Very 11,99 11,99 €/mese

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Full Speed

Chi passa a Very Mobile con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri può anche scegliere tra altre offerte come:

Voce e non solo con inclusi minuti e SMS illimitati più 20 GB in 5G fino a 30 Mbps e 6,3 GB per navigare in roaming in Ue a 4,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

Very 6,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 200 GB in 5G fino a 30 Mbps e 8,9 GB per navigare in roaming in Ue a 6,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5G 6,99 »

Very 7,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G fino a 30 Mbps e 10,1 GB per navigare in roaming in Ue a 7,99 euro al mese per sempre. Potete aggiungere 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5G 7,99 »

Very 9,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps e 12,6 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Very 5G 9,99 »

Chi arriva da Kena Mobile, TIM, ho. Mobile, Vodafone, WindTre o Spusu può invece attivare:

Very 11,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 200 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps e 15,2 GB per navigare in roaming in Ue a 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva Very 5G 11,99 »

Le offerte Very Mobile per chi attiva un nuovo numero

Very Mobile per chi attiva un nuovo numero consente invece di attivare:

Very 6,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 200 GB in 5G fino a 30 Mbps e 8,9 GB per navigare in roaming in Ue a 6,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro. Potete aggiungere 5G Full Speed per il 5G fino a 2 Gbps a 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5G 6,99 nuovi numeri»

Very 9,99 con inclusi minuti e SMS illimitati più 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps e 12,6 GB per navigare in roaming in Ue a 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro, invece di 9,99 euro.

Attiva Very 5G 9,99 nuovi numeri»

Per tutte queste offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro.

Very Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

In tutte le offerte di Very Mobile son inclusi gratuitamente servizi di base come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese e per i nuovi clienti è prevista l’attivazione in automatico del servizio di autoricarica. Very Mobile vi addebiterà ogni mese solo l’importo necessario a coprire il costo del canone nel piano mobile. In qualsiasi momento potete cambiare metodo di pagamento dall’app Very e passare a un’offerta FLASH con addebito su credito residuo ma 50 GB in meno al mese.

Quando avete finito i Giga inclusi nel vostro piano di Very Mobile, la connessione a Internet verrà bloccata in automatico dall’operatore low cost per evitarvi spese inutili. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento sul tasto fucsia “Rinnova” nell’app Very per aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

Per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi, poi, potete aggiungere l’opzione Very Protetti al costo di 99 cent al mese ma con primo mese è gratis.

Se invece state programmando un viaggio o una vacanza, sono disponibili diverse opzioni estero con inclusi fino a 10 GB in più a settimana per navigare su Internet in roaming in Europa e nel mondo a partire da 4,99 euro.

Con il servizio Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Infine, se non siete soddisfatti della vostra offerta di Very Mobile potete cambiare tariffa gratis quando volete dall’app Very o chiamando il Servizio Clienti al 1929. Altrimenti avete sempre la possibilità di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Le iniziative di Very Mobile

Con Porta un amico in Very potete ricevere una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che attiva online una delle offerte di Very Mobile utilizzando il vostro codice in fase acquisto. Se poi l’amico arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati riceverete un’ulteriore ricarica di 10 euro. Si possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio per un totale di dieci amici.

Con Giga Green tutto il traffico dati non utilizzato durante il mese viene convertito in automatico in Giga Green, che potete visualizzare in qualsiasi momento nella sezione dedicata dell’app Very. Il programma non solo vi permette di contribuire a raggiungere obiettivi concreti per la tutela e riqualificazione dell’ambiente, dalla pulizia delle spiagge e fondali alla riforestazione delle aree colpite da una calamità, ma consente di ottenere sconti, bonus e coupon che vanno dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere. Il programma vi permette anche di contribuirete .

Very Mobile, poi, vi permette di acquistare uno smartphone ricondizionato in un’unica soluzione anche a metà del prezzo rispetto a un nuovo modello. Il dispositivo è in garanzia per 12 mesi e potete provarlo per 14 giorni prima di decidere se procedere con l’acquisto. Very Mobile propone anche un servizio di smartphone in abbonamento con rata fissa o variabile in collaborazione con Subbyx che non ha vincoli. Potete anche cambiare il telefono con un nuovo modello se volete. Per i clienti di Very Mobile è previsto uno sconto del 10%.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico