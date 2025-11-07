- La gara dalle 18:00 di domenica 9 novembre
- Potete vederla su Sky Sport o NOW
Scopri dove vedere la Formula 1 in streaming e orari di prove, qualifiche, sprint e gara del GP del Brasile. Ecco poi le migliori offerte TV per gli appassionati dei motori
La Formula 1 sbarca a San Paolo, in Brasile, per il quartultimo appuntamento del Mondiale e la penultima Sprint in calendario. Lando Norris si presenta sul circuito di Interlagos come nuovo leader della classifica piloti e con un punto di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Max Verstappen su RedBull dista invece 36 punti.
Le Ferrari, reduci da due podi consecutivi con Charles Leclerc, proveranno a far punti su una delle piste preferite di Lewis Hamilton, che ancora non è salito sul podio in questa stagione.
Per vedere la Formula 1 in streaming e non perdevi il GP del Brasile, la soluzione più conveniente e immediata per gli appassionati di motori che preferiscono non abbonarsi alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare comodamente online il vostro abbonamento all’app di streaming a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.
Sky si è assicurata i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le gare di Formula 1 fino al 2025. Potete quindi vedere il GP del Brasile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). La Formula 1 è invece disponibile in streaming su NOW.
Alla telecronaca ci sarà come sempre Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. In diretta dalla Sky Sport Tech Room, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi per i commenti tecnici. Approfondimenti pre e postgara affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy con le analisi delle azioni di gara insieme ai suoi ospiti e le parole dei protagonisti.
Potrete invece seguire qualifiche e sprint in diretta e la gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.
Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:
Il Pass Sport di NOW vi permette non solo di vedere tutte le gare di Formula 1 in streaming ma anche tanto altro sport come:
Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.
Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.
Con la funzione Pause&Rewind potete mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Restart, invece, vi consente di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. Attivando la EXTRA Cam avete la possibilità di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. NOW prevede anche la funzione download per scaricare tutti i vostri contenuti preferiti sul dispositivo e rivederli poi anche offline quando volete senza una connessione a Internet attiva.
Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. NOW per una visione in alta qualità dei contenuti vi consiglia di dotarvi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.
Se siete appassionati di Formula 1 potreste valutare di scegliere invece di abbonarvi a Sky. La pay TV vi offre infatti tanti altri contenuti come programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, la nuova edizione di X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The White Queen, It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo (dall’11 novembre) e All her fault (dal 23 novembre) insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia (dal 14 novembre).
Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix a partire da 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. In questo caso per vedere la Formula 1 dovrete però cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi a partire da 38,89 euro al mese per 18 mesi.
Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.
L’offerta include un piano Netflix Standard con pubblicità e con il pacchetto Sky Sport oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.
L’app Sky Go vi permette di vedere i contenuti dei principali canali della pay TV sul vostro dispositivo mobile anche fuori casa (smartphone, tablet, etc.).
Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.
Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:
Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis.
L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport»