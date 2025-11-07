Scopri dove vedere la Formula 1 in streaming e orari di prove, qualifiche, sprint e gara del GP del Brasile . Ecco poi le migliori offerte TV per gli appassionati dei motori

Formula 1, GP Brasile: orario della gara e dove vederla in TV e streaming

La Formula 1 sbarca a San Paolo, in Brasile, per il quartultimo appuntamento del Mondiale e la penultima Sprint in calendario. Lando Norris si presenta sul circuito di Interlagos come nuovo leader della classifica piloti e con un punto di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Max Verstappen su RedBull dista invece 36 punti.

Le Ferrari, reduci da due podi consecutivi con Charles Leclerc, proveranno a far punti su una delle piste preferite di Lewis Hamilton, che ancora non è salito sul podio in questa stagione.

Per vedere la Formula 1 in streaming e non perdevi il GP del Brasile, la soluzione più conveniente e immediata per gli appassionati di motori che preferiscono non abbonarsi alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare comodamente online il vostro abbonamento all’app di streaming a partire da 19,99 euro al mese e iniziare subito la visione.

Formula 1 in streaming: orari e dove vedere il GP del Brasile a novembre 2025

Sky si è assicurata i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le gare di Formula 1 fino al 2025. Potete quindi vedere il GP del Brasile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). La Formula 1 è invece disponibile in streaming su NOW.

Alla telecronaca ci sarà come sempre Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. In diretta dalla Sky Sport Tech Room, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi per i commenti tecnici. Approfondimenti pre e postgara affidati a Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy con le analisi delle azioni di gara insieme ai suoi ospiti e le parole dei protagonisti.

Potrete invece seguire qualifiche e sprint in diretta e la gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:

Venerdì 7 novembre

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Qualifiche Sprint (replica su TV8 sabato alle 13:00)

(replica su TV8 sabato alle 13:00) Ore 20.30: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 8 novembre

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint Race (in diretta anche su TV8)

(in diretta anche su TV8) Ore 16: Paddock Live

Ore 18.15: Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 -Qualifiche (in diretta anche su TV8)

(in diretta anche su TV8) Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 9 novembre

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – Gara (differita su TV8 alle 21:30)

(differita su TV8 alle 21:30) Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 21: Notebook

Ore 21.15: Race Anatomy

Formula 1 in streaming: le migliori offerte di novembre 2025

Il Pass Sport di NOW vi permette non solo di vedere tutte le gare di Formula 1 in streaming ma anche tanto altro sport come:

tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike

oltre alle gare di e tutti i round della Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA , EuroLeague e BKT EuroCup

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la , e 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)

fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Con la funzione Pause&Rewind potete mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Restart, invece, vi consente di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. Attivando la EXTRA Cam avete la possibilità di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. NOW prevede anche la funzione download per scaricare tutti i vostri contenuti preferiti sul dispositivo e rivederli poi anche offline quando volete senza una connessione a Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. NOW per una visione in alta qualità dei contenuti vi consiglia di dotarvi di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

Se siete appassionati di Formula 1 potreste valutare di scegliere invece di abbonarvi a Sky. La pay TV vi offre infatti tanti altri contenuti come programmi di successo come Bruno Barbieri – 4 Hotel, la nuova edizione di X Factor e Masterchef (dall’11 dicembre) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The White Queen, It: Welcome to Derry, Accused – Sotto processo (dall’11 novembre) e All her fault (dal 23 novembre) insieme a produzioni originali come The Iris Affair – Missione ad alto rischio, M – Il figlio del secolo e Call My Agent Italia (dal 14 novembre).

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix a partire da 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. In questo caso per vedere la Formula 1 dovrete però cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi a partire da 38,89 euro al mese per 18 mesi.

Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

L’offerta include un piano Netflix Standard con pubblicità e con il pacchetto Sky Sport oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

L’app Sky Go vi permette di vedere i contenuti dei principali canali della pay TV sul vostro dispositivo mobile anche fuori casa (smartphone, tablet, etc.).

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi , poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi

, poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue 1 e Bundesliga

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , e Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis.

L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.

