Scopri come acquistare una eSIM Vodafone , quanto costa, come scaricarla sul telefono e tutti i vantaggi di questa tecnologia rispetto alle schede tradizionali

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

L’eSIM Vodafone è una soluzione superiore rispetto alle SIM tradizionali sotto vari aspetti. Le schede digitali infatti non solo permettono di avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo ma sono anche più sostenibili dal punto di vista ambientale ed efficienti. L’eSIM non si possono danneggiare, smagnetizzare o perdere in quanto si scaricano sullo smartphone come un qualsiasi file. La configurazione poi avviene in automatico e non serve più togliere o inserire la SIM.

eSIM Vodafone: tutti i dettagli su costi e come richiederla a marzo 2023

eSIM Vodafone: cosa c’è da sapere Soluzioni Quanto costa l’eSIM costa 1 euro A quale offerta posso abbinarla a qualsiasi offerta di telefonia mobile di Vodafone Come scaricare l’eSIM su iOS Scansionare il QR code tramite il QR reader del proprio dispositivo (non app di terze parti) > Continua > Aggiungi In alternativa: Impostazioni > Cellulare > Aggiungi Piano Cellulare > Scansionare il QR code > Aggiungi Come scaricare l’eIM su Android Impostazioni > Connessioni > Gestione schede SIM > Aggiungi piano tariffario > Aggiungi con il codice QR > scansionare il QR code > Aggiungi > OK

L’eSIM Vodafone ha un costo di 1 euro e può essere abbinata a qualsiasi offerta di telefonia mobile dell’operatore. Una delle sue tariffe più richieste è RED Pro, che include minuti e SMS illimitati oltre a 50 GB per navigare in 5G in tutte le grandi città. Avete inclusa per un mese anche la protezione di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro una tantum.

Con Smart Pay si paga con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema consente di dimenticarsi delle ricariche manuali ma anche di avere altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà include incentivi come 10 GB aggiuntivi al mese, 3 mesi di Audible e sconti su prodotti e servizi dei partner dell’operatore come Pulsee, Amazon.it, Q8 e altri.

Confronta le offerte di Vodafone »

I clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono avere uno sconto sull’offerta fibra ottica dell’operatore. Al costo di 22,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese, con Internet Unlimited potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps sulla fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. L’offerta include anche modem con Wi-Fi Optimizer, chiamate illimitate (solo se acquistata online) e l’attivazione da 5 euro al mese per 24 rate.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti fisso e mobile di Vodafone con l’iniziativa Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6).

La procedura per scaricare l’eSIM Vodafone su iOS

Scansionare il QR code tramite il QR reader del proprio smartphone o tablet e non app di terze parti

tramite il e non app di terze parti Cliccare su Continua per il installare il piano cellulare, poi Aggiungi

In alternativa

Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Aggiungi Piano Cellulare

Scansionare il QR code riportato sul cartoncino inquadrandolo con la fotocamera, poi cliccare su Aggiungi

Per completare l’attivazione si deve poi cliccare su Proseguire. Vi verrà richiesto di identificare l’eSIM come principale o secondaria. Cliccando su Continua si potrà scegliere se attivare la funzione Cambio Dati Cellulare per avere una connessione garantita sulla linea principale o secondaria a seconda della copertura e della disponibilità. Dopo aver cliccato su Fine dovrete bloccare l’eSIM inserendo il codice PIN riportato sul cartoncino per completare l’attivazione.

Su iPhone potete salvare più profili di eSIM ma se ne può usare solo una alla volta. Per passare dall’eSIM Vodafone a un’altra si deve cliccare su Impostazioni > Celluare > selezionare il profilo eSIM desiderato > Attiva questa linea.

La procedura per scaricare l’eSIM Vodafone su Android

Cliccare su Impostazion i del telefono

i del telefono Connessioni

Gestione schede SIM

Aggiungi piano tariffario

Aggiungi con il codice QR e scansionare il QR code riportato sul cartoncino inquadrandolo con la fotocamera del dispositivo

e scansionare il QR code riportato sul cartoncino inquadrandolo con la fotocamera del dispositivo Nel pop-up con tutti i dettagli sull’ eSIM Vodafone cliccare su Aggiungi

cliccare su Cliccare OK nel pop-up in cui vi si chiede se si desidera attivare il nuovo profilo

L’eSIM con gli altri operatori

Operatori che propongono l’eSIM Quanto costano TIM 10 euro per una nuova eSIM o 15 euro per la sostituzione (solo in negozio) WindTre 10 euro per una nuova eSIM o 15 euro per la sostituzione Very Mobile gratuita Spusu gratuita

Col tempo sempre più gestori hanno deciso di proporre l’eSIM. TIM e WinTre ad esempio permettono di acquistarne una al prezzo di 10 euro e di sostituirne una fisica a 15 euro. Il primo operatore però consente di richiedere la SIM digitale solo in negozio.

Spusu e Very Mobile propongono l’eSIM ai rispettivi clienti senza costi aggiuntivi. Quest’ultimi possono richiedere poi la sostituzione gratuita della SIM fisica chiamando il servizio clienti. Una delle tariffe più interessanti di Spusu include 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il prezzo è di 5,98 euro per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. Avete inclusi anche 140 GB di riserva, da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso, e il servizio Riserva Dati per convertire i minuti, SMS e Giga non utilizzati nel mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal successivo rinnovo. In Ue avete a disposizione 5,45 GB per navigare in roaming.

Confronta le offerte di Spusu »

Iliad e Elimobile invece hanno annunciato la futura disponibilità delle eSIM senza però fissare una data precisa. Nell’attesa potete attivare una delle offerte più convenienti dell’operatore low cost francese chiamata Giga 150 e avere inclusi minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese per sempre e senza vincoli di durata. In Ue avete a disposizione 10 GB per navigare in roaming. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione e spedizione sono gratuite.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Attivano Giga 150 con pagamento automatico avete uno sconto di 5 euro a mese sulla fibra di Iliad e navigare su fisso fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Avete anche inclusi chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione e attivazione. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro una tantum.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio in pochi secondi vi mostrerà un profilo dettagliato delle tariffe più economiche in base alle vostre specifiche abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online con un clic.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.