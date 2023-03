Iliad rinnova il suo listino di offerte : in occasione dell'arrivo della primavera, infatti, l'operatore ha appena annunciato la disponibilità della nuova Flash 120 , tariffa limited edition dal costo di 7,99 euro al mese . Per attivare l'offerta c'è tempo fino al prossimo 27 di aprile . Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova Flash 120 di Iliad e come fare ad attivarla oggi.

Flash 120 di Iliad è la nuova offerta limited edition con cui l’operatore di telefonia mobile si rivolge ai nuovi clienti in cerca di un’offerta completa ad un prezzo contenuto. La tariffa in questione, disponibile tramite attivazione online con consegna gratuita della SIM, è attivabile fino al prossimo 27 di aprile. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Flash 120 di Iliad:

Flash 120 di Iliad: cosa include e come attivare la nuova offerta da 7,99 euro al mese

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA FLASH 120 DI ILIAD 1. L’offerta include minuti e SMS illimitati oltre a 120 GB in 4G 2. Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Si tratta di un prezzo “per sempre” 3. Possono richiedere l’offerta tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero

La nuova Flash 120 di Iliad mette a disposizione degli utenti un pacchetto completo che comprende:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, hotspot, controllo del credito residuo, segreteria telefonica) sono inclusi nel canone

(dopo 3 mesi dall’attivazione) possibilità di acquistare uno smartphone a rate pagando con carta di credito o carta di debito le 30 rate mensili previste, senza vincoli di permanenza

Flash 120 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che il prezzo è “per sempre”, come per tutte le altre offerte dell’operatore. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero, tramite il link riportato qui di sotto. C’è tempo fino al 27 aprile per attivare l’offerta.

La procedura di sottoscrizione è semplicissima: basta raggiungere il sito Iliad, tramite il link seguente, e scegliere il tasto Attiva per avviare l’attivazione. A questo punto bisogna specificare se si desidera la portabilità del numero da un altro operatore e poi inserire i propri dati personali. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva qui Flash 120 di Iliad »

Da notare che la nuova Flash 120 è disponibile anche per già clienti Iliad che hanno attivato una delle seguenti offerte: Voce, Offerta Iliad a 5,99 euro, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100 a 7,99 euro. I già clienti Iliad hanno la possibilità di cambiare offerta tramite l’Area Personale del sito dell’operatore. Il cambio offerta è un’operazione gratuita.

L’offerta di Iliad è tra le promozioni più convenienti del momento del settore di telefonia mobile. Come evidenzia la tabella qui di sotto, diffusa da Iliad per presentare agli utenti la sua nuova offerta, tra le offerte degli operatori MNO (proprietari di infrastruttura di rete) la nuova Flash 120 di Iliad non ha rivali, garantendo più Giga (120 GB) ad un prezzo molto più basso (7,99 euro al mese).

Le altre offerte Iliad disponibili a marzo 2023

Flash 120 non è l’unica offerta presente nel listino di Iliad. L’operatore, infatti, mette a disposizione diverse altre soluzioni tariffarie da sfruttare per attivare un’offerta conveniente, in base alle proprie esigenze. Il punto di riferimento del listino Iliad è Giga 150. L’offerta in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati e fino a 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi richiami, hotspot, controllo del credito residuo, segreteria telefonica) sono inclusi nel canone

Giga 150 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva qui Giga 150 di Iliad »

Da segnalare anche l’offerta Dati 300. Questa tariffa include 300 GB in 4G (13 GB in roaming in UE) oltre che minuti e SMS a consumo. Il costo è di 13,99 euro al mese, con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva qui Dati 300 di Iliad »

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte Iliad disponibili oggi con tutte le altre proposte presenti sul mercato di telefonia grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Tramite il widget qui di seguito è possibile selezionare la composizione (minuti, SMS e Giga) dell’offerta desiderata per verificare le tariffe più vantaggiose del momento.

