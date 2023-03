Dal 1° Aprile 2023 scatta il Servizio a Tutele Graduali (STG) nel comparto dell’energia elettrica per microimprese e condomini che non abbiano ancora un fornitore del Mercato Libero dopo lo stop alla Maggior Tutela. Su SOStariffe.it ecco la lista dei venditori che si occuperanno di erogare l'energia elettrica a tali utenti nella fase di transizione (fino al 31 marzo 2027).

Il conto alla rovescia è cominciato. Sabato 1° aprile 2023 scatta il Servizio a Tutele Graduali (STG) nel comparto elettrico per microimprese e condomini che non abbiano ancora scelto un fornitore del Mercato Libero dopo lo stop alla Maggior Tutela, diventato effettivo il 1° gennaio 2023 per queste tipologie di clienti.

L’entrata in vigore del Servizio a Tutele graduali (STG) rappresenta una tappa cruciale nella marcia per traghettare microimprese (con potenza impegnata inferiore a 15 kW) e clienti non domestici diversi dalle microimprese (come i condomini) dal Mercato Tutelato alla libera concorrenza: si tratta, in sostanza, di una fase “cuscinetto” (che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027) durante la quale chi non abbia ancora provveduto a scegliere uno tra i fornitori energetici del Mercato Libero sarà servito transitoriamente (e in via automatica) da un nuovo fornitore. Quest’ultimo, che è stato individuato su base territoriale a seguito di aste indette da ARERA, applicherà un contratto che seguirà le caratteristiche del Servizio a Tutele Graduali.

Di seguito una panoramica di che cosa sia e come funzioni il Servizio a Tutele Graduali (STG) e quali siano i fornitori incaricati del servizio e identificati in base alla loro competenza provinciale o regionale.

Servizio a Tutele Graduali (STG): quali novità scattano da Aprile 2023

STG DAL 1° APRILE 2023: LE DOMANDE STG DAL 1° APRILE 2023: LE RISPOSTE Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali? È un servizio predisposto da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e Ambiente) che ha l’obiettivo di “traghettare” i clienti dal Mercato Tutelato al Mercato Libero Chi riguarda il Servizio a Tutele Graduali? Microimprese con potenza impegnata non superiore a 15 kW

Clienti non domestici diversi dalle microimprese (come i condomini) Fino a quando resterà in vigore il Servizio a Tutele Graduali per microimprese e condomini? Fino al 31 marzo 2027

Come si legge sul sito internet di ARERA, il Servizio a Tutele Graduali è un servizio pensato per accompagnare i clienti nel passaggio al Mercato Libero dell’energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (Mercato Tutelato).

Dal 1° aprile 2023 scatta il Servizio a Tutele Graduali (STG) per le seguenti tipologie di clienti:

microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW ;

(con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata ; clienti non domestici diversi dalle microimprese (come i condomini) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW.

Questo significa che quanti (tra coloro che rientrano in queste categorie) non abbiano ancora optato per un fornitore del Mercato Libero saranno automaticamente riforniti da un venditore selezionato con gara secondo quanto definito da ARERA. Tale regime avrà una durata temporanea, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2027.

Anche per questi clienti (come quelli che si sono già affidati alle offerte luce business del Mercato Libero) sarà garantita la continuità dell’erogazione della fornitura di energia elettrica.

La lista dei fornitori del Servizio a Tutele Graduali ad Aprile 2023

AREA TERRITORIALE FORNITORE Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona Hera Comm Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio- Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza Sorgenia Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini A2A Energia Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio Sorgenia Valle d’Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli Sorgenia Liguria, Biella, Cuneo, Torino AGSM AIM Energia Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo Illumia Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa- Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma A2A Energia Basilicata, Calabria, Bari, Taranto Estra Energie Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli A2A Energia Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno Acea Energia Sicilia A2A Energia

Quelli elencati nella tabella qui sopra sono i fornitori che, individuati a seguito delle aste territoriali indette dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente si occuperanno di garantire, in via temporanea e automatica, l’erogazione dell’energia elettrica a quelle microimprese e condomini che non abbiano ancora optato per un fornitore luce del Mercato Libero.

Gli esperti di SOStariffe.it ricordano che le condizioni contrattuali delle forniture STG corrispondono a quelle regolate da ARERA della cosiddetta offerta PLACET ma con condizioni economiche diverse e determinate dai prezzi di aggiudicazione delle aste.

Nel suo sito internet, ARERA spiega che “i clienti che non hanno ancora effettuato la scelta di un venditore nel mercato libero ricevono, dal venditore al quale sono stati assegnati, una comunicazione nella quale sono riportati i contatti dell’operatore, le condizioni di erogazione del servizio, le condizioni per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi di ARERA”.

È comunque bene ricordare che tutti i clienti coinvolti potranno scegliere un fornitore del Mercato Libero e attivare un nuovo contratto di fornitura, valutando le condizioni più vantaggiose disponibili, in qualsiasi momento.

Segnaliamo, inoltre, che il Servizio a Tutele Graduali al via il 1° aprile 2023 non coinvolge i clienti domestici. La fine del Mercato Tutelato per questa tipologia di consumatori scatterà dal 10 gennaio 2024.

Puntare su tariffe aziendali del Mercato Libero per alleggerire le bollette

Le offerte del Mercato Libero per le imprese assicurano ampi margini di risparmio sulle bollette dell’energia elettrica. Ecco perché, rinviando la scelta di un nuovo fornitore in regime di libera concorrenza, le micro attività italiane rischiano di chiudere la porta in faccia alla convenienza.

Una mossa vincente per abbattere le spese dell’elettricità in un contesto lavorativo è affidarsi a un consulente qualificato, in grado di orientare l’imprenditore verso l’offerta maggiormente cucita sulle esigenze della propria attività professionale. Grazie a SOStariffe.it è possibile richiedere il supporto gratuito e senza impegno di un consulente, cliccando sul link qui sotto:

