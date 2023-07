Eni Plenitude propone Fixa Time , la soluzione per la fornitura domestica di luce e gas che blocca il prezzo di energia e metano per un anno . Ecco l'identikit dell'offerta a luglio 2023, oltre a un vademecum su cosa siano le bollette bloccate e come trovarle con il comparatore di SOStariffe.it .

Anche Eni Plenitude si unisce alle fila dei gestori energetici del Mercato Libero che, a luglio 2023, ripropongono nel proprio listino prodotti offerte luce e gas a prezzo fisso. Questa tipologia di tariffe, praticamente scomparsa nel 2022 a causa delle eccessive oscillazioni di prezzo della materia prima, sta ritornando alla ribalta a luglio 2023, grazie anche al maggior equilibrio che il mercato energetico sta vivendo dall’inizio di quest’anno.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento la proposta commerciale di Eni Plenitude per le forniture di luce e gas, ribattezzata “Fixa Time”, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit delle offerte a prezzo fisso, considerandone vantaggi (e svantaggi).

Bollette bloccate: perché piacciono ai consumatori a Luglio 2023

TARIFFE A PREZZO FISSO: COSA SAPERE 1 Sono una delle principali tipologie tariffarie del Mercato Libero 2 Bloccano il prezzo dell’energia (€/kWh) e del metano (€/Smc) per un determinato periodo, di solito 12 o 24 mesi 3 Con un prezzo che resta identico per tutto il vincolo contrattuale, queste tariffe proteggono da improvvisi rialzi dei beni energetici 4 Da sempre la scelta numero 1 dei consumatori, queste offerte sono scomparse nel 2022 per l’eccessiva instabilità del mercato energetico 5 Con il prezzo all’ingrosso di energia e metano in calo, queste offerte sono tornate concorrenziali rispetto alle offerte a prezzo variabile

Le offerte luce e gas a prezzo fisso (o anche comunemente chiamate a prezzo bloccato) sono una delle principali tipologie tariffarie del Mercato Libero. Esse, come si intuisce dal nome stesso, bloccano il prezzo di energia elettrica e metano per un determinato periodo di tempo (almeno 12 mesi o anche 24 mesi).

Durante questo arco temporale, il fornitore non può aumentare il prezzo della materia prima fissato dal vincolo contrattuale ed espresso in €/kWh per l’energia e in €/Smc per il gas. È proprio per questa caratteristica che le soluzioni luce e gas a prezzo fisso sono considerate dai consumatori uno “scudo” contro improvvise impennate dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici. Da sempre scelta numero 1 dei clienti domestici a caccia di bollette più leggere, questa tipologia di tariffe è però praticamente diventata un miraggio nel 2022 a causa dei prezzi “impazziti” di elettricità e metano e della volatilità dei listini gas.

Ora che i prezzi all’ingrosso della materia prima si sono abbassati (come testimonia l’andamento degli indici PUN per l’energia e PSV per il gas), le energy company sono tornate a scommettere sul prezzo fisso e a proporre soluzioni ad hoc per le utenze domestiche.

Per setacciare le offerte luce e gas a prezzo bloccato proposte da Eni Plenitude e da altri gestori energetici a luglio 2023 c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito consente di mettere a confronto le numerose soluzioni del Mercato Libero e individuare, a partire dal proprio consumo annuo di elettricità e metano, quella più competitiva in termini di costi e servizi assicurati.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, basta cliccare al link di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Eni Plenitude: le offerte luce e gas a prezzo fisso a Luglio 2023

FIXA TIME DI PLENITUDE: LE DOMANDE FIXA TIME DI PLENITUDE: LE RISPOSTE Cos’è Fixa Time di Eni Plenitude? È la gamma di offerte luce e gas a prezzo bloccato proposta da Eni Plenitude Per quanto tempo il prezzo di energia e metano è bloccato? Per 12 mesi Quali prezzi sono applicati? energia elettrica: 0,1881 €/kWh (tariffa monoraria)

(tariffa monoraria) gas: 0,6745 €/Smc Quali agevolazioni sono previste? È previsto uno sconto del 5% sui corrispettivi di luce e gas in caso di domiciliazione bancaria delle bollette (già compreso nelle tariffe citate sopra)

Di seguito passiamo ai raggi X le condizioni tariffarie dell’offerta Fixa Time luce e gas di Eni Plenitude. Ricordiamo che, con questa gamma di soluzioni, il prezzo di energia e metano è bloccato per 12 mesi dall’avvio della fornitura. Ecco con quali prezzi:

l’energia elettrica ha un costo di 0,1881 €/kWh (tariffa monoraria). Tuttavia, nel caso si scelga la tariffa bioraria, si pagherà 0,2016 €/kWh in F1 (dalle 8 alle 19 nei giorni feriali) e 0,1815 €/kWh in F23 (nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi);

(tariffa monoraria). Tuttavia, nel caso si scelga la tariffa bioraria, si pagherà (dalle 8 alle 19 nei giorni feriali) e (nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi); il gas costa 0,6745 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano nel caso di domiciliazione bancaria delle bollette e sono già comprensive del 5% di sconto), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (indipendente dai consumi) pari a:

12 euro al mese per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa annuale di 144 euro);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa annuale di 144 euro); 12 euro al mese per la fornitura di metano (per un ammontare di 144 euro).

Ricordiamo che il prezzo bloccato si riferisce al costo unitario del prezzo di energia e gas, non alla spesa mensile in bolletta. Quest’ultima potrà variare mensilmente in base ai consumi di ciascun nucleo familiare.

Altre caratteristiche dell’offerta luce e gas di Fixa Time di Eni Plenitude sono:

approccio digitale : grazie all’ app Eni Plenitude è possibile avere tutti i dettagli sulle utenze a portata di smartphone o tablet;

: grazie all’ è possibile avere tutti i dettagli sulle utenze a portata di smartphone o tablet; approccio sostenibile : l’energia elettrica impiegata è 100% proveniente da fonti rinnovabili , mentre le emissioni di CO₂ della fornitura gas sono compensate;

: l’energia elettrica impiegata è , mentre le emissioni di CO₂ della fornitura gas sono compensate; un mondo di vantaggi grazie al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio ogni giorno.