Rendimento conto deposito : come scegliere la soluzione più sicura e remunerativa per un investimento di breve periodo (12 mesi). Le offerte con i migliori tassi di interesse a luglio 2023 sul comparatore di SOStariffe.it .

Qual è il conto deposito con il rendimento più alto per un vincolo di 12 mesi? Come fare a scegliere la soluzione più redditizia per far fruttare i propri risparmi? Sono le domande che si pongono i risparmiatori alla ricerca di un investimento sicuro e che non faccia correre i rischi delle Borse.

Le offerte migliori di luglio 2023, quelle con i tassi di interesse più elevati, sono state trovate grazie al comparatore per conti deposito di SOStariffe.it.

Conti deposito: le offerte più remunerative di Luglio 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO TASSO LORDO E VINCOLO DI 12 MESI 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 4,75% 2 X Risparmio di Banca AideXa 4,5% 3 Conto deposito Premium di illimity Bank 4,5%

Prima di analizzare nel dettaglio le offerte selezionate da SOStariffe.it, il tool di comparazione digitale e gratuito, ricordiamo che è possibile scegliere tra conto deposito vincolato, con tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; oppure optare per un conto non vincolato (o a deposito libero), nel qual caso il tasso è meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati e senza pagare penali.

Il conto deposito è sicuro. L’unico rischio che si corre è in caso di fallimento della banca con sui si è attivato il conto deposito. Ma anche nel caso di crac della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

“Cherry Vincolato“, il conto deposito offerto da Cherry Bank è uno dei più convenienti di luglio 2023, in quanto offre un tasso d’interesse lordo del 4,75% per un vincolo di 12 mesi: per esempio, investendo una somma di 20.000 euro si avrà un guadagno netto di 664,82 euro. Il canone annuale di giacenza è gratuito e non ci sono costi di attivazione e di estinzione: quindi “Cherry Vincolato” è di fatto a zero spese. L’importo minimo è di 3.000 euro e quello massimo di 3 milioni di euro.

L’offerta vincolata di Cherry Bank è la seguente:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4% lordo;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75% lordo;

18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75% lordo;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75% lordo;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,8% lordo;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,80% lordo;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 5% lordo.

Insieme a “Cherry Vincolato”, Cherry Bank offre anche “Cherry Box” con linea libera, con depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, con un tasso di interesse lordo dello 0,40% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

Infine con il conto deposito “Cherry Recall“, con vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, il tasso è del 3,5% indipendente dalla durata del deposito. Questa soluzione ha un solo requisito da soddisfare: per riavere la somma investita occorre un preavviso di 32 giorni.

X Risparmio di Banca AideXa

Da non perdere è anche l’offerta di Banca AideXa che propone X Risparmio, un conto deposito online vincolato a zero spese. Il tasso di rendimento maturato è calcolato in base alla lunghezza del periodo di vincolo, che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni. Per esempio, con un vincolo a 12 mesi, il tasso d’interesse è del 4,5%. Se si investissero 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 627,72 euro.

Questa, in dettaglio, l’offerta proposta da X Risparmio:

3 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo del 5%.

Altre caratteristiche del conto deposito X Risparmio sono:

1.000 euro la somma minima che è possibile investire;

la somma minima che è possibile investire; 100.000 euro la somma massima;

la somma massima; liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo.

Se si decide di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi tornano al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Conto deposito Premium di illimity Bank

Con il conto corrente Premium di illimity Bank, è possibile beneficiare di un conto deposito non svincolabile dello stesso istituto bancario, con tassi promozionali fino al 3 agosto 2023 e a zero costi di apertura, estinzione, liquidazione e canone annuo. A carico del cliente c’è soltanto l’imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate. L’importo minimo è di 1.000 euro. Se si decidesse di investire 20.000 euro, con un vincolo di 12 mesi, al tasso del 4,50% lordo, si avrebbe un guadagno netto di 627,72 euro.

In dettaglio, questa offerta prevede:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse dell’1,5%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,5% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,5%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,5%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,5%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,5%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75%.

La banca ha fissato la liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo per le soluzioni da 6 a 18 mesi, mentre per periodi superiori la liquidazione degli interessi è annuale.

Per i clienti di conto corrente Premium di illimity bank è possibile anche sottoscrivere un conto deposito svincolabile che però ha tassi di interesse più bassi. Per esempio, per un vincolo di 12 mesi, il rendimento è del 3,5%.

Infine la versione Premium del conto corrente di illimity Bank (con canone annuo di 84 euro) propone anche una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli), se si apre il conto Premium entro il 7 settembre 2023, con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi il rendimento sarà dello 0,5%.

