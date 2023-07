Scopri le offerte iPhone per già clienti WindTre di luglio. Puoi avere iPhone 14 a 26,99 euro al mese per 30 rate. Ecco tutti i dettagli e i modelli disponibili

WindTre è uno dei migliori operatori per acquistare un iPhone al giusto prezzo, in particolare se siete già suoi clienti. Con le offerte iPhone per già clienti WindTre potete infatti avere gli ultimi modelli di Apple pagandoli a rate anche senza anticipo insieme a un piano per navigare in 5G sulla Top Quality Network dell’operatore con una copertura superiore al 95,9% del territorio italiano. Per confrontare le promozioni di WindTre con quelle di altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni necessarie a trovare la proposta più economica in base alle proprie necessità e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Offerte iPhone per già clienti WindTre: le migliori proposte di luglio 2023

Offerte mobile di WindTre con smartphone incluso Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile Start 5G Summer minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G 12,99 €/mese Full 5G Summer minuti illimitati (+ 50 verso l’estero) e 200 SMS + 200 GB in 5G 14,99 €/mese Pack Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 30 Mbps 19,99 €/mese Unlimited 5G minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS + Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese Protect Unlimited 5G minuti illimitati (+ 50 verso l’estero), 200 SMS + Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese

Ci sono diverse offerte iPhone per già clienti WindTre tra cui scegliere. Diventare clienti di telefonia mobile dell’operatore consente poi di avere uno sconto anche sulla sua offerta fibra ottica. In questo caso infatti Super Fibra costa 23,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, e include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Oltre alla connessione avete inclusi anche un modem con supporto al Wi-Fi 6 e Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia. L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per l’installazione nelle Aree Bianche.

I clienti fisso e mobile di WindTre grazie al servizio Wi-Fi Calling possono telefonare o ricevere chiamate anche in assenza di segnale per il cellulare se connessi alla rete Wi-Fi. La piattaforma è gratuita ed è compatibile con tutti i più diffusi modelli di smartphone. Potete anche aggiungere:

Assistenza Facile per disporre di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese

per disporre di sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per elettrodomestici e PC a 4,99 euro al mese Più Sicuri Casa per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete a 1,49 euro al mese

Tornando alle offerte iPhone per già clienti WindTre, ci sono diverse proposte che possono assecondare qualsiasi tipologia di esigenza o necessità. In particolare l’operatore propone una serie di offerte 5G per navigare alla massima velocità con accesso prioritario alla sua rete. A luglio sono disponibili:

Start 5G Summer con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati, 200 SMS e a con Full 5G Summer con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 200 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . È incluso anche uno smartphone Honor 70 Lite 5G

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e a con . È incluso anche uno smartphone Honor 70 Lite 5G Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e a con Pack Unlimited 5G con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 30 Mbps a 19,99 euro al mese . È incluso anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 12 5G

con minuti illimitati, 200 SMS e a . È incluso anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 12 5G Protect Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese. È incluso anche uno smartphone OPPO A78 5G da 128 GB

Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay potete aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese. I già clienti con Family Unlimited possono invece avere minuti illimitati, 500 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps allo stesso prezzo. In tutte le tariffe sono poi inclusi il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. Con Full 5G Summer e Unlimited 5G avete accesso al call center di WindTre al 159 senza attese.

Easy Pay è il sistema di pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito che vi consente non solo di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta ma anche di avere più Gigabyte inclusi. Per tutte le offerte di WindTre la SIM o una eSIM costano 10 euro mentre l’attivazione di 49,99 euro si possono dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online per le offerte di Start 5G Summer, Full 5G Summer e Unlimited 5G o in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum per Pack Unlimited 5G e Protect Unlimited 5G. Quest’ultime includono un’assicurazione contro il furto che copre fino al 90% del valore del dispositivo con Europ Assistance. Per le offerte smartphone incluso di WindTre è previsto anche un costo di attivazione per il telefono di 4,99 euro.

Cone le offerte iPhone per già clienti WindTre potete scegliere tra:

iPhone 14 da 128 GB a 26,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo

a 26,99 euro al mese più 199,99 euro di anticipo iPhone 13 da 128 GB a 20,99 euro al mese più 309,99 euro di anticipo

a 20,99 euro al mese più 309,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB a 9,99 euro al mese più 309,99 euro di anticipo

a 9,99 euro al mese più 309,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB ricondizionato (grado B+) a 9,99 euro al mese più 169,99 euro di anticipo

Per tutti i modelli è previsto un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Le promozioni per già clienti sono riservate a chi ha attivato un’offerta ricaricabile tutto incluso (voce e dati) a partire da 9,99 euro al mese da almeno 6 mesi. È inoltre prevista una spesa per l’attivazione di 6,99 euro.

In alternativa il costo per i diversi modelli di iPhone con acquisto a rate sono i seguenti:

iPhone 14 a partire da 16,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 16,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 14 Pro a partire da 26,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 26,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 14 Pro Max a partire da 29,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 29,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 14 Plus a partire da 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 22,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 13 a partire da 17,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 17,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone SE (terza generazione) a partire da 7,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

a partire da 7,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone 11 a partire da 9,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi

Acquistando un qualsiasi prodotto Apple si hanno inclusi 3 mesi di Apple TV+ gratis.

WindTre per le sue offerte a rate prevede un vincolo di 24 o 30 mesi. Ad oggi è possibile solo la prenotazione online e il ritiro del telefono in negozio. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno comunque corrispondere all’operatore tutte le rate residue più quella finale. Si può pagare in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo si può esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a WindTre senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

I servizi per gli smartphone di WindTre

Con Reload ExChange potete far valutare un vecchio iPhone per ottenere un buono acquisto fino a 800 euro per l’acquisto di un nuovo modello a prezzo speciale:

iPhone 14 a partire da 16,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con carta di credito

a partire da 16,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con carta di credito iPhone 14 Pro a partire da 26,99 euro al mese + 119,99 euro di anticipo con carta di credito

a partire da 26,99 euro al mese + 119,99 euro di anticipo con carta di credito iPhone 14 Pro Max a partire da 29,99 euro al mese + 249,99 euro di anticipo con carta di credito

a partire da 29,99 euro al mese + 249,99 euro di anticipo con carta di credito iPhone 14 Plus a partire da 22,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con carta di credito

Reload invece permette di sostituire un telefono con schermo danneggiato in un giorno lavorativo nelle principali città italiane. Mentre Reload Plus vi protegge dai danni accidentali e consente di sostituire un dispositivo con un modello più recente ogni anno con un piccolo costo mensile.

