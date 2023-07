Conto corrente per minorenni : ecco quali sono le cinque alternative più convenienti per gestire i risparmi per un under 18. Per scoprire le caratteristiche delle migliori offerte di luglio 2023 c’è SOStariffe.it.

Il conto corrente per minorenni è una soluzione valida per gestire i risparmi dei propri figli. In alternativa ci sono i libretti di risparmio, oppure le carte prepagate. Una serie di prodotti bancari che i genitori degli under 18 hanno a disposizione per accantonare dei soldi per i propri figli, con l’opportunità di far fruttare queste somme grazie a investimenti che maturano un tasso di interesse annuale. Ma questi strumenti offerti dalle banche sono anche un modo utile per i educare i minori alla gestione del denaro, rendendoli più autonomi e responsabili.

Con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it analizziamo quali siano le migliori offerte di luglio 2023 per i genitori in cerca di un conto corrente per minorenni.

Conto corrente per minorenni: le soluzioni di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Revolut under 18 canone annuo gratuito

carta prepagata inclusa (ricarica gratuita, spedizione a casa 6,99€) 2 Conto deposito Genius Bimbi di UniCredit zero spese per l’apertura

canone annuo gratuito

tasso di interesse dello 0,20% l’anno

prelievi e versamenti

bonifici in area SEPA 3 Conto deposito Genius Teen di UniCredit zero spese per l’apertura

canone annuo gratuito

tasso di interesse dello 0,20% l’anno

prelievi e versamenti

bonifici in area SEPA

carta di debito e carta ricaricabile inclusa 4 Conto Tinaba di Banca Profilo disponibile per chi ha compiuto 12 anni

canone di tenuta del conto gratuito

carta prepagata zero costi di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 €/mese e prelievo giornaliero massimo di 250€

di gestione (circuito Mastercard) limite di spesa di 250 €/mese e giornaliero massimo di 250€ ricarica del conto e della carta gratuiti 5 Conto Teen di Crédit Agricole canone zero fino a 17 anni

carta di debito inclusa

prelievi gratuiti da sportelli ATM della banca

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (online e gratuito), abbiamo individuato le migliori alternative per un conto corrente per minorenni a luglio 2023.

Conto Revolut per under 18

L’app finanziaria Revolut mette a disposizione Revolut under 18, un conto corrente gratuito per minori dai 6 ai 17 anni. Può aprirlo un genitore (o un tutore), che è responsabile del conto stesso e che ha già attivo il conto Revolut Standard, anch’esso a canone annuo gratuito e con carta di debito inclusa. Inoltre, aprendo un conto Revolut Standard, il genitore può beneficiare della promozione a luglio 2023 per avere l’accesso gratuito (per tre mesi) ai servizi del conto Revolut Premium.

Il conto Revolut under 18 si caratterizza per:

carta prepagata sia fisica sia virtuale (collegata ad Apple Pay e Google Pay) da utilizzare per fare acquisti (in negozi fisici e online) e prelevare contanti . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita;

(collegata ad Apple Pay e Google Pay) da utilizzare per (in negozi fisici e online) e . Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro, mentre la ricarica è gratuita; prelievo di contanti fino a 40 euro senza commissioni, oltre questo “tetto” si applica una commissione del 2% sull’importo prelevato.

L’utilizzo del conto Revolut under 18 e della carta prepagata prevedono i seguenti limiti:

è possibile inviare solo 7.200 euro al conto Revolut under 18 all’anno e avere non più di 6.000 euro alla volta ;

al conto Revolut under 18 all’anno e avere ; è possibile spendere solo 1.200 euro con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto 15 transazioni al giorno;

con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto è possibile prelevare da bancomat solo 120 euro al giorno. Inoltre, si possono effettuare soltanto 3 prelievi da bancomat al giorno, per un totale massimo di 6 alla settimana.

Genius Bimbi e Genius Teen di UniCredit

Abbinati al conto corrente online a zero spese My Genius Green di UniCredit ci sono due conti deposito per minorenni: Genius bimbi (da zero a 12 anni) e Genius Teen (da 12 a 17 anni).

Prima di analizzare in dettaglio le due proposte di UniCredit per gli under 18, c’è da osservare che il conto My Genius Green è 100% digitale, ha il canone azzerato per sempre e include la carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/Mastercard), con bonifici e giroconti online gratuiti e prelievi di contati da sportelli ATM di UniCredit senza commissioni.

Oltre al conto My Genius Green, UniCredit offre alle famiglie anche la possibilità di aprire Genius Bimbi, un conto deposito a risparmio nominativo che non ha né costi di apertura, né di gestione (anche l’imposto di bollo è a carico della banca) e offre un tasso di interesse annuale pari allo 0,20%. Inoltre:

permette di effettuare prelievi e versamenti in contanti, presso qualsiasi sportello di UniCredit presentando il libretto;

offre la possibilità di ricevere bonifici SEPA in euro sull’IBAN collegato.

Genius Bimbi può essere richiesto da entrambi i genitori o da uno solo. È sufficiente che il minore abbia la residenza in Italia.

Genius Teen è invece un conto deposito a risparmio nominativo completamente a zero spese (esclusa l’imposta di bollo). È più simile a un vero e proprio conto corrente per minori, tanto che ha queste caratteristiche:

include una carta di debito internazionale e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni;

e una carta prepagata ricaricabile, le quali potranno essere richieste al compimento dei 14 anni; offre un tasso di interesse pari a 0,20% ;

; permette prelievi contante in Italia e all’estero;

consente bonifici in entrata in area SEPA sul codice IBAN collegato;

autorizza versamenti in contanti da qualsiasi sportello di UniCredit.

Va ricordato che, una volta compiuti 18 anni, per i titolari di Genius Teen sarà possibile sottoscrivere il conto My Genius Green.

Conto Tinaba di Banca Profilo

Tinaba, l’App di banca Profilo, propone ai genitori un conto corrente per minorenni (tra i 12 e i 17 anni) gratuito che è possibile aprire dai 12 anni in avanti e che offre:

attivazione del parental control per una maggiore sicurezza;

una carta di credito prepagata;

cashback 10% sugli acquisti pagati con la carta;

ricarica del conto con bonifico bancario, carta di credito, debito e prepagata.

Oltre all’apertura, il conto corrente online per minorenni di Tinaba offre gratuitamente:

canone mensile di tenuta conto e imposta di bollo;

ricarica conto e trasferimento denaro;

bonifico in uscita con tetto di spesa di 1.500 euro al giorno.

Aprendo questo conto per minorenni è possibile quest’estate 2023 partecipare alla promozione “Challenge di Tinaba” per avere un premio fino a 89,99 euro. Per tutti gli utenti minorenni occorre creare un nuovo Gruppo Tinaba sull’app della banca con almeno 3 partecipanti (in aggiunta all’utente) che contribuiscono al gruppo e mantenere attivo il nuovo Gruppo creato fino al 31 agosto 2023 incluso.

Con il conto è possibile ricevere anche una carta prepagata (circuito Mastercard) che può essere utilizzata per acquisti online e nei negozi. Va ricordato che tale carta è soggetta ai limiti di spesa imposti dal genitore direttamente in App, in maniera tale da poter controllare e gestire i pagamenti effettuati dai propri figli. Per questa carta non sono previste spese di attivazione, gestione e spedizione a casa. Gratuite sono anche le ricariche che possono essere eseguite istantaneamente dal conto Tinaba.

Per l’apertura di questo conto, Tinaba chiede l’autorizzazione da parte di un tutore maggiorenne: genitore o rappresentante legale. Se il tutore è già iscritto a Tinaba, la validazione potrà essere inviata direttamente dall’App. Altrimenti riceverà via SMS un link per la registrazione e, dopo averla effettuata, sarà possibile completare l’operazione.

Conto Teen di Crédit Agricole

Anche Crédit Agricole mette a disposizione delle famiglie un conto corrente per minorenni. Si tratta di Conto Teen, un prodotto bancario dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni per gestire i primi risparmi e le prime spese.

Il conto ha le seguenti caratteristiche:

canone zero fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese;

fino a 17 anni, poi dai 18 in avanti 4 euro al mese; servizi digitali: con l’App della banca è possibile controllare le spese dallo smartphone;

carta di debito Easy Cash inclusa, con prelievi di contanti illimitati dagli sportelli ATM di Crédit Agricole e 12 prelievi di contanti su altri sportelli.

Per i clienti maggiorenni c’è la possibilità di attivare il conto corrente online di Crédit Agricole, una soluzione a canone gratuito per sempre, carta di debito inclusa, rendimento annuo del 3,50% lordo per 12 mesi grazie al conto deposito abbinato al conto, welcome bonus di 50 euro e cashback fino a 500 euro in buoni Amazon.it.

