L' Italia è solo all'11esimo posto in classifica per velocità della connessione 5G . TIM è l'operatore migliore per prestazioni. Tutti i dati sulla ricerca di OpenSignal

Connessione 5G in Italia tra le più lente in Europa: ecco la classifica

OpenSignal ha pubblicato i dati relativi alla sua ultima indagine sulla qualità della connessione 5G in Europa e l’Italia non è risultata tra le migliori sotto questo aspetto. Anzi, il nostro Paese latita a metà classifica, anche se negli ultimi anni ci sono stati importanti progressi per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni per gli utenti italiani.

Connessione 5G: la classifica per velocità di navigazione tra gli operatori di italiani

Operatori Velocità media in 5G in download Proporzione di tempo con attiva una connessione 5G (Q2 2022 – Q3 2022) TIM 284.4 Mbps 1,5% Vodafone 173,1 Mbps 7,3% WindTre 76,5 Mbps 29,4% Iliad 77,4 Mbps 15,1%

Parlando di connessione 5G, l’Italia si piazza all’undicesimo posto in Europa con una velocità media di 107.3 Mbps in download. Il Regno Unito che precede il nostro Paese in classifica arriva a 132 Mbps mentre la Svezia si piazza in vetta con 325.8 Mbps in download. Meglio dell’Italia fanno anche Norvegia, Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito. OpenSignal comunque sottolinea come gli operatori di telefonia mobile nel nostro Paese siano quelli che più si stanno impegnando a migliorare le proprie infrastrutture di rete rispetto a quelli degli altri Paesi europei. Il nostro tasso di crescita è infatti del 13,4% rispetto al 3,9% degli altri mercati europei.

Per quanto riguarda invece le connessioni in 4G, l’Italia si posiziona leggermente meglio al decimo posto con una media di 31 Mbps in download. La medaglia d’oro questa volta spetta alla Norvegia con una media di 79,9 Mbps in download. Il nostro Paese per prestazioni in 4G batte Spagna e Regno Unito ma fa peggio di Germania e Francia.

Considerando i singoli operatori italiani, TIM è quello che garantisce la connessione 5G più veloce con 284.4 Mbps di media in download. Vodafone che è stato il primo a lanciare le reti di ultima generazione in Italia è quello che ha dimostrato un tasso di crescita maggiore in termini di prestazioni rispetto agli altri marchi (37,5% di tasso di crescita rispetto al 2021) e oggi i suoi clienti in media possono navigare fino a 173.1 Mbps in download. Vodafone è anche l’operatore più premiato da OpenSignal con 37 premi su 67 disponibili.

WindTre è risultato essere l’operatore con maggiore copertura in Italia per la connessione 5G (29,4%) e raggiunge una velocità media di 76,5 Mbps in download. WindTre è anche il secondo gestore più premiato a tre anni dalla fusione che ha portato alla nascita del marchio unico. Iliad sta comunque velocemente colmando il gap (15,1% di copertura) e arriva a una velocità media superiore di 77,4 Mbps in download. Fastweb non viene considerato dall’analisi in quanto è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di WindTre. La ricerca di OpenSignal fa riferimento all’ultimo quarto del 2022. I dati relativi al primo trimestre del 2023 verranno invece diffusi a maggio.

Connessione 5G: le migliori offerte di telefonia mobile di marzo 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Giga Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB 7,95 euro Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati e 150 GB 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 euro TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro Fastweb Mobile Maxi minuti e SMS illimitati e 300 GB 11,95 euro TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 euro RED Pro di Vodafone minuti e SMS illimitati e 50 GB 14,99 euro Di Più Full 5G di WindTre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB con Priority Pass 14,99 euro

