Una carta di credito ha sempre bisogno di un conto corrente d'appoggio : ecco perché quando si tratta di sceglierne una si prende in considerazione anche il conto a essa abbinato. E la scelta dei risparmiatori è sempre orientata verso prodotti bancari a zero spese . Con SOStariffe.it , ecco le migliori offerte di marzo 2023 .

Quando si sta decidendo di attivare una carta di credito, il conto corrente d’appoggio spesso gioca un ruolo fondamentale nella scelta perché i risparmiatori inseguono perlopiù soluzioni che siano a zero spese, tanto per la carta quanto per il conto. In tempi di rincari, infatti, tutti rincorrono il canone annuo gratuito, o molto basso, oppure prestano attenzione alle promozioni e agli sconti per azzerarlo.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è possibile setacciare il mercato bancario per trovare le carte di credito più vantaggiose di marzo 2023.

Ricordiamo che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio (tradizionale oppure online) e che l’importo speso è addebitato sul conto di solito entro la metà del mese successivo al pagamento effettuato.

Per quanto riguarda i conti correnti, la formula della convenienza è propria dei conti online, i quali, a differenza dei conti aperti in una filiale, solitamente hanno il canone annuale gratuito oppure con tariffe molto contenute.

Carte di credito con conto corrente: le migliori soluzioni di marzo 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuale gratuito

fido mensile da 500 euro a 7.800 euro 2 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuo di 12 euro

fido mensile a partire da 1.500 euro 3 Fineco Card Credit Monofunzione di FinecoBank canone annuale di 19,95 euro

massimale di spesa mensile di 1.600 euro 4 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone annuo di 20 euro

fido mensile di 1.500 euro

Sono 4 le carte di credito convenienti di marzo 2023 collegate ad altrettanti conti correnti online vantaggiosi. Queste offerte sono state trovate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Cartaimpronta One di Webank

In cima alla classifica della convenienza c’è Cartaimpronta One, la carta di credito con canone gratuito di Webank, con fido mensile da un minimo di 500 a un massimo di 7.800 euro. Con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay, questa carta si caratterizza anche per:

appartenenza al circuito Visa o MasterCard ;

appartenenza al circuito o ; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro;

sui pagamenti in area Euro; pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

senza PIN per importi sino a 25 euro; domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti; noleggi auto e ricarica del cellulare;

noleggi auto e ricarica del cellulare; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One è abbinata al conto online di Webank che, per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 10 maggio 2023, sarà a canone gratuito fino al 31 dicembre 2024 e, inoltre, include:

carta di debito con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay; domiciliazione delle bollette;

bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni.

Per conoscere ulteriori dettagli su Webank, vai al link qui sotto:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Vantaggiosa è anche Mediolanum Credit Card. La carta di credito proposta da Banca Mediolanum ha un canone annuo di 12 euro (1 euro al mese). Abbinata al conto corrente online SelfyConto, questa carta di credito (circuito Visa o MasterCard) ha un fido mensile di spesa a partire da 1.500 euro. Al cliente è offerta la possibilità di personalizzarla, scegliendone il colore preferito e inserendo una propria foto.

Mediolanum Credit Card si caratterizza anche per:

pagamenti attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Questa carta di credito è abbinata a SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum che è sempre a canone zero per gli under 30, mentre per tutti gli altri è a zero spese solo per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese. Ma fino al 31 dicembre 2023 è possibile azzerarlo. Ecco come:

sottoscrivendo un prestito o un mutuo o una polizza assicurativa;

avendo un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Inoltre con l’apertura di SelfyConto, è possibile ottenere anche un rendimento del 4% lordo sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è valida fino al 30 aprile 2023. Per beneficiare dell’offerta è sufficiente accreditare lo stipendio entro il 10 luglio 2023 e richiedere, entro la stessa data, la costituzione di depositi della durata di 6 mesi. La somma minima può essere anche di soli 100 euro.

Con carta di debito a canone gratuito, SelfyConto include anche:

bonifici online gratuiti ;

; prelievo bancomat da altra banca gratuito;

domiciliazione delle bollette senza costi;

trading online con 24 mercati nel mondo.

Per maggiori informazioni sui prodotti di Banca Mediolanum, clicca al link sottostante:

Fineco Card Credit Monofunzione

FinecoBank offre Fineco Card Credit Monofunzione, una carta di credito con canone annuo di 19,95 euro (incluse le spese di spedizione) e un fido mensile di 1.600 euro. Questa carta ha una modalità di rimborso a saldo, o revolving oppure con opzione PagoFacile.

Si tratta di una carta di credito che è abbinata al conto corrente online di FinecoBank, il quale è a canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 30 giugno 2023, successivamente il canone è di 3,95 euro al mese, ma è possibile azzerarlo con una serie di promozioni.

Insieme alla carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione a domicilio 2,25 euro) e a prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia, il conto di FinecoBank prevede anche:

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

bonifico SEPA gratuito;

maxi prelievo gratuito su circuito Bancomat (fino a 3.000 euro giorno), ma il servizio è disponibile presso tutti gli ATM evoluti UniCredit;

ricariche telefoniche gratuite.

Per avere un quadro dell’offerta di FinecoBank, clicca il link di seguito:

Carta Classic Widiba di Banca Widiba

Il conto Widiba Start di Banca Widiba permette di scegliere tra due carte di credito. La più conveniente è Carta Classic Widiba, con fido di 1.500 euro al mese e un canone di 20 euro l’anno. Per i clienti più esigenti c’è invece Carta Gold Widiba, con un fido di 3.000 euro al mese e un canone annuale di 50 euro.

Queste due carte consentono pagamenti online (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay) e in negozio. Tutte e due le carte Widiba, dotate di tecnologie contactless e appartenenti al circuito Mastercard/Visa, offrono anche estratto conto online gratuito, servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure.

Queste due carte si appoggiano al conto Widiba Start che, se aperto entro il 5 aprile 2023, è a zero spese per il primo anno. Dopo i primi 12 mesi a canone zero, è previsto un costo di 3 euro per la tenuta del conto. Si tratta però di un canone che è azzerabile o che può essere ridotto al minimo grazie a una serie di promozioni proposte dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Se invece si hanno meno di 30 anni, il conto è gratuito.

Widiba Start include anche una carta di debito (con prelievo da ATM senza commissioni per importi pari o superiori a 100 euro) e assicura anche bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA gratuiti. Scegliendo il conto Widiba si hanno anche:

casella PEC e f irma digitale gratis;

e gratis; deposito titoli senza costi;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia.

L’apertura del conto Widiba Start consente anche di avere un tasso di interesse annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza. Per avere questo tasso occorre aprire il conto Widiba entro il 5 aprile 2023 e attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni dalla data effettiva di apertura del conto, uno dei vincoli scelti.

Per saperne di più di Widiba Start di Banca Widiba, vai al link qui sotto:

