Come si fa a scegliere il conto corrente giusto in base ai propri bisogni? I consigli e le migliori offerte di gennaio 2023 su SOStariffe.it .

Come scegliere il conto corrente giusto per le tue esigenze con le offerte di Gennaio 2023

La prima domanda che tanti risparmiatori si fanno è: come faccio a scegliere il conto corrente adeguato per le mie esigenze? Occorre notare che quando si sta decidendo di aprire un nuovo conto bancario, o di trasferirlo dalla banca attuale a una nuova, bisogna valutare: età, contratto di lavoro e stipendio, spese e acquisti medi mensili, disponibilità a utilizzare le nuove tecnologie.

Il secondo quesito sollevato da chi è alla ricerca di un conto corrente è: qual è la banca che ha l’offerta più economica? Cioè: qual è la soluzione più conveniente, quella che mi fa risparmiare sulle spese di tenuta del conto e delle eventuali carte di debito, credito o prepagate a esso collegate? Oppure qual è la banca che applica le minori commissioni sulle principali operazioni?

Per trovare una risposta a questi ultimi interrogativi c’è il comparatore per conti corrente di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più convenienti degli istituti di credito a gennaio 2023.

Cinque consigli per scegliere il conto corrente

Per rispondere invece alla domanda iniziale (come si sceglie il conto corrente adatto ai miei bisogni?), ecco cinque semplici e brevi consigli da seguire per fare la scelta giusta sulla base delle proprie necessità:

valutare più opzioni senza fermarsi alla prima individuata, consultando i siti internet delle banche;

prestare attenzione ai costi di gestione : dal canone annuo per la tenuta del conto e alle commissioni applicate per le principali operazioni. Per esempio, il bonifico, la domiciliazione delle utenze, l’accredito di stipendio o pensione;

: dal canone annuo per la tenuta del conto e alle commissioni applicate per le principali operazioni. Per esempio, il bonifico, la domiciliazione delle utenze, l’accredito di stipendio o pensione; verificare se carte di debito, credito o prepagate siano incluse nel conto e quindi gratuite, oppure sia previsto il pagamento di un canone annuo per averne una;

siano incluse nel conto e quindi gratuite, oppure sia previsto il pagamento di un canone annuo per averne una; controllare se la banca offra la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi, a quanto ammonti il tasso di interesse e se vi siano dei vincoli o meno;

leggere sempre il foglio informativo relativo al conto corrente prescelto prima di procedere all’apertura.

Conto corrente: le migliori soluzioni di gennaio 2023

CONTO CORRENTE E BANCA COSTO DEL CONTO CORRENTE DETTAGLI DEL CONTO 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre carta di debito inclusa

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto Corrente Arancio di Banca ING canone annuo gratuito a tempo indeterminato (rispettando alcune condizioni) carta di debito gratuita

carta di credito gratuita il primo anno

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi 0,5% annuo lordo 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 6,95 con possibilità di sconti per azzerarlo carta di debito inclusa

inclusa prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

bonifici istantanei anche da app con commissione

ricariche telefoniche gratuite

Qui di seguito, le 3 migliori offerte di conti correnti online in termini di convenienza, perché sono conti bancari a zero spese per sempre o per il primo anno. Vediamo in dettaglio le tre proposte:

Conto BBVA

Il conto corrente online proposto da BBVA è una soluzione economica in quanto è a canone annuo gratuito per sempre e senza commissioni per le principali operazioni. Le principali caratteristiche del conto sono:

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online;

(fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA;

servizi di daily banking a 0 euro e 100% online;

ricarica del conto senza costi.

Con codice IBAN italiano, la banca multinazionale spagnola offre ai propri clienti altri servizi pay per-use che rendono questo conto all’avanguardia:

“ Pay&Plan ”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; “Prestito Immediato” per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia;

per mezzo del quale si può richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia; app BBVA o sito web della banca consentono di pagare bollette, tributi, multe, abbonamenti non domiciliati ed effettuare ricariche telefoniche con PagoPa, Cbill e F24 semplificato con una commissione di 1,50 euro;

accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente. Tale richiesta può essere avanzata da 3 a 15 giorni in anticipo sulla data dell’accredito stesso e fino a 1.500 euro.

Ai nuovi clienti, ma anche a quelli che sono già titolari del conto, BBVA offre “Deposito flessibile”, un conto deposito libero con un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Non ci sono spese di apertura né di gestione. Lo si apre online tramite il sito della banca o l’app. BBVA ha stabilito un importo minimo di 500 euro e massimo di 50.000 euro.

BBVA assicura anche le seguenti promozioni per un valore complessivo di 180 euro:

Cashback 10% BBVA, fino a 5 0 euro per il primo mese;

per il primo mese; Cashback 1% BBVA, fino a 30 euro per i successivi 12 mesi;

per i successivi 12 mesi; “Passaparola”, con omaggio di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, fino a un massimo di 100 euro.

Per conoscere l'offerta di BBVA, vedi il link qui sotto:

Conto Corrente Arancio di ING

Conveniente è anche Conto Corrente Arancio perché è a canone annuo gratuito. Il conto del gruppo bancario ING si apre tramite Internet con la firma digitale. Vantaggiosa è la formula “Modulo Zero Vincoli”, che è a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone mensile è di 2 euro.

Oltre alla carta di debito Mastercard a canone gratuito (il rilascio costa invece 3 euro) con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay, Conto Corrente Arancio con la formula “Modulo Zero Vincoli” offre anche:

prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

principali pagamenti MAV, F24 e RAV gratis;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito.

Inoltre, Conto Corrente Arancio offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi, con un tasso di interesse del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi con un tasso di interesse dello 0,5% annuo lordo. Come aderire a questa promozione? Aprendo il conto entro il 31 marzo 2023 e attivandolo entro tale data.

Con Conto Corrente Arancio è possibile anche:

avere una carta di credito Mastercard Gold con un canone di 2 euro al mese, ma il canone è zero in tutti quei mesi nei quali si spendono almeno 500 euro o avendo un Pagoflex attivo. Questa carta è collegata ad Apple Pay e Google Pay.

con un canone di 2 euro al mese, ma il canone è zero in tutti quei mesi nei quali si spendono almeno 500 euro o avendo un Pagoflex attivo. Questa carta è collegata ad Apple Pay e Google Pay. avere una carta prepagata Mastercard con canone annuo e rilascio gratuiti per la versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro. Mentre la ricarica della carta prevede un esborso di 1 euro.

Per conoscere l'offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link di seguito:

Conto Fineco di FinecoBank

Per chi apre il Conto Fineco entro il 30 giugno 2023, ci sono 12 mesi di canone zero, poi si pagano 6,95 euro al mese, ma con possibilità di azzerare il costo grazie a una serie di sconti. Mentre il canone è gratuito fino al compimento dei 30 anni. FinecoBank, inoltre, per i nuovi clienti offre anche un buono Amazon di 50 euro.

Inoltre, aprendo il Conto Fineco si hanno anche 50 ordini eseguiti a commissioni gratuite per operazioni effettuate su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Altre caratteristiche del Conto Fineco sono le seguenti:

carta di debito a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro);

a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro); prelievi di contante superiori a 99 euro dagli ATM in Italia gratuiti;

superiori a 99 euro dagli ATM in Italia gratuiti; pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche senza commissioni;

senza commissioni; bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app. Il servizio prevede una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro);

per pagamenti in pochi secondi, anche da app. Il servizio prevede una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 euro); prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia.

Fineco permette anche di monitorare il proprio bilancio familiare grazie al servizio accessorio e gratuito “MoneyMap”, che:

categorizza in automatico entrate e uscite;

aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Così, scegliendo quanto spendere, si è avvisati per mezzo di alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Per avere maggiori dettagli sull'offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

