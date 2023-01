Luce e Gas con Sorgenia: 120 euro di sconto di benvenuto e prezzi ridotti per l'energia

Tagliare le bollette di luce e gas e massimizzare il risparmio è possibile: un esempio di quest'opportunità per le famiglie italiane arriva dall' offerta dual fuel di Sorgenia . Scegliendo Next Energy Sunlight, infatti, è possibile minimizzare il costo dell'energia, accedendo direttamente al prezzo all'ingrosso (con un piccolo rincaro applicato dal fornitore). In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Sorgenia c'è un bonus ulteriore rappresentato da un buono sconto di ben 120 euro sul primo anno . Ecco i dettagli della promozione:

Con Sorgenia è possibile dare un taglio netto alle bollette: la nuova offerta Next Energy Sunlight, infatti, arriva nel momento giusto per garantire un notevole risparmio. Si tratta di una tariffa dual fuel (che prevede, quindi, una fornitura di luce e una di gas) di tipo indicizzato. Con quest’offerta è possibile accedere ai prezzi all’ingrosso di luce e gas, sfruttando così il calo registrato nel corso delle ultime settimane dagli indici del mercato all’ingrosso. In più, per tutti i nuovi clienti, c’è uno sconto di benvenuto di 120 euro che contribuisce a ridurre la spesa complessiva per le bollette.

Tutti i dettagli dell’offerta luce e gas di Sorgenia di gennaio 2023

COSA PREVEDE L’OFFERTA LUCE E GAS DI SORGENIA 1. costo luce pari al PUN + 0,01 €/kWh 2. costo gas pari al PSV + 0,25 €/Smc 3. costo fisso di 91,2 euro all’anno per fornitura 4. bonus di benvenuto di 120 euro 5. sconti sulla fibra Sorgenia

Next Energy Sunlight di Sorgenia prevede:

per la luce : prezzo dell’energia pari al PUN + 0,01 €/kWh

: prezzo dell’energia pari al per il gas: prezzo dell’energia pari al PSV + 0,25 €/Smc

Sia il PUN che il PSV si aggiornano su base mensile mentre il rincaro applicato dal fornitore è fisso per il primo anno di fornitura. L’offerta prevede un costo fisso (indipendente dal consumo) pari a 91,2 euro all’anno per fornitura (quindi circa 7,5 euro al mese). Per tutti i nuovi clienti, però, c’è un bonus di benvenuto davvero ottimo. Inserendo il codice sconto QUERCIA in fase di sottoscrizione, infatti, si riceverà uno sconto di benvenuto di 120 euro (erogato su base mensile, quindi pari a 10 euro al mese).

Si tratta di un bonus che rende l’offerta molto conveniente, soprattutto per gli utenti che registrano bassi consumi e per cui i costi fissi incidono in modo particolare sulla bolletta. Grazie allo sconto di benvenuto vengono ridotti notevolmente i costi fissi della fornitura. Il costo basso dell’energia, sia luce che per il gas, permetterà di ridurre, invece, la parte della bolletta legata al consumo. In questo modo, quindi, sarà possibile massimizzare il risparmio in modo davvero semplice.

Per attivare Next Energy Sunlight di Sorgenia per luce e gas è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online che può essere avviata dal link qui di sotto. Prima di avviare la procedura è necessario assicurarsi di avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura ed i dati della fornitura (il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas; entrambi i codici sono disponibili nelle bollette precedenti inviate dall’attuale fornitore. Successivamente all’attivazione delle offerte luce e gas, inoltre, con Sorgenia sarà possibile attivare anche un abbonamento per la fibra ottica a casa (disponibile a 19,90 euro per 12 mesi).

Ecco il link per attivare l’offerta:

Attiva l’offerta luce e gas di Sorgenia con 120 euro di sconto »

L’offerta proposta da Sorgenia è una delle migliori opzioni disponibili, in questo momento, sul Mercato Libero e garantisce la possibilità di minimizzare il costo dell’energia ed i costi fissi della bolletta (grazie al bonus di benvenuto). In ogni caso, la tariffa dual fuel di Sorgenia non è l’unica da tenere in considerazione. Sul mercato, infatti, sono disponibili un gran numero di soluzioni di sicuro interesse. Per un quadro completo è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas.

Basterà inserire una stima del proprio consumo (il dato è sempre riportato nelle ultime bollette) per accedere ad una panoramica delle tariffe più vantaggiose, da attivare comodamente online. Per assistenza nella scelta e nell’attivazione della tariffa è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, completamente gratuito e senza impegno. Basta chiamare al numero 02 5005 111 per poter contare sul supporto di un consulente qualificato.