Internet illimitato a casa: come risparmiare sulla bolletta con le offerte di gennaio 2023

Computer, smart tv, smartphone. Gli schermi (in media 5 per famiglia, il 18,2% in più negli ultimi cinque anni) superano le persone nelle case degli italiani, che sono sempre più connessi a Internet.

Gli schermi infatti collegati alla Rete sono 93,2 milioni, con un aumento di 17 milioni nel periodo 2017-2021. Gli smartphone sono 48 milioni. È quanto emerge dal quinto rapporto Auditel-Censis sulla transizione digitale, che fotografa un Paese che corre verso la modernità e all’avanguardia.

Italiani, dunque, sempre più impegnati a navigare, possibilmente alla massima velocità e senza limiti. Ma anche sempre a caccia delle migliori offerte per risparmiare sulle tariffe di Internet casa perché il caro-vita di questi tempi pesa parecchio sui portafogli dalle famiglie.

Internet casa: le offerte più convenienti di Gennaio 2023

OFFERTE CONVENIENTI COSTO DELL’OFFERTAAL MESE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 FiberEvolution Full di beactive 16 euro per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 2 Eolo Più 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi fino al 22/01/2023, poi 24,90 euro fino a 30 Mbps in download, ma con possibilità di acquistare pacchetti aggiuntivi fino a 200 Mbps in download

chiamate illimitate 3 Illumia Wifi 19,99 euro per il primo anno, poi 26,99 euro fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 4 Internet Unlimited di Vodafone 22,90 euro per già clienti Vodafone

27,90 euro per i nuovi clienti fino a 2,5 Gbps in download

chiamate non incluse nel piano da 22,90, mentre illimitate (con attivazione online) in quello da 27,90 5 Super Fibra di WindTre 22,99 euro per già clienti WindTre Mobile

26,99 euro per i nuovi clienti fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro

Di seguito le 5 offerte per Internet casa trovate dal comparatore di SOStariffe.it: sono quelle più appetibili a gennaio 2023.

FiberEvolution Full di beactive

Per i lettori di SOStariffe.it, c’è la promozione di beactive per avere la fibra ottica a casa al costo di 16 euro al mese per 12 mesi, poi si pagheranno 23,50 euro al mese. L’offerta non include le chiamate, ma prevede:

navigazione senza limiti con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Router 5530 Fritz!Box con Wi-fi 6 integrato incluso;

con Wi-fi 6 integrato incluso; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore;

costo di attivazione di 27,50 euro una tantum.

Avere le chiamate illimitate è comunque un’alternativa possibile: beactive le mette a disposizione incrementando il canone mensile a partire dal 13° mese: 27,50 euro al mese invece di 23,50 euro. Stesso canone per i primi 12 mesi: 16 euro al mese.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta FiberEvolution Full di beactive, vai al link:

Eolo Più

In promozione fino al 22 gennaio 2022 al prezzo vantaggioso di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 24,90 euro al mese, Eolo Più è una soluzione vantaggiosa per navigare a una velocità fino a 30 Mbps in download. L’operatore Eolo mette a disposizione quest’offerta per Internet casa senza vincoli che prevede anche:

chiamate illimitate ;

; modem Eolorouter incluso;

assistenza entro 3 minuti;

ripetitore Wi-Fi di Eolo in omaggio solo con acquisto online dell’offerta.

C’è la possibilità di personalizzare l’offerta con tre pacchetti aggiuntivi. Infatti, l’ultra velocità di Eolo consente di accrescere la velocità massima della propria connessione. Ecco come:

con l’acquisto del pacchetto opzionale a pagamento “ +Intrattenimento” o “+Studio e Lavoro ” (+5 euro al mese ciascuno) è possibile navigare a una velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload o fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione;

” (+5 euro al mese ciascuno) è possibile navigare a una velocità fino a e fino a 20 Mbps in upload o fino a e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione; acquistando sia il pacchetto opzionale a pagamento “+Intrattenimento” che “+Studio e Lavoro” si avrà internet fino a 200 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload oppure fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione.

Inoltre, con Eolo Più è possibile provare gratuitamente i pacchetti opzionali per un mese. Poi si potrà decidere di mantenerli oppure eliminarli senza costi, entro tale periodo di prova.

Altre due caratteristiche di quest’offerta sono:

con la selezione dei pacchetti opzionali “ +Intrattenimento ” e “ +Studio e Lavoro ” insieme, il secondo sarà scontato a 3 euro al mese, invece di 5 euro ciascuno, per un totale di 8 euro al mese per i due servizi abbinati, invece di 10 euro;

” e “ ” insieme, il secondo sarà scontato a 3 euro al mese, invece di 5 euro ciascuno, per un totale di 8 euro al mese per i due servizi abbinati, invece di 10 euro; con l’aggiunta anche del pacchetto opzionale “+Sicurezza” ai primi due, grazie alla promozione “Tutto incluso”, questo sarà scontato a 2 euro al mese, invece di 3 euro, per un totale di 10 euro al mese per i tre servizi insieme, invece di 13 euro. Si avrà così il meglio della configurazione Eolo.

Per conoscere maggiormente la proposta di Eolo Più, segui il link sottostante:

Illumia Wifi

Illumia garantisce un prezzo vantaggioso per navigare da casa con la fibra: per il primo anno il costo è di 19,99 euro al mese con attivazione online. Terminato l’anno, il costo sale a 26,99 euro al mese. Questa soluzione, che non include le chiamate, si caratterizza per:

connessione illimitata;

velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per il primo anno, poi è previsto un canone di 2,99 euro al mese;

nessun vincolo di durata;

possibilità di disdetta senza pagare penali;

contributo di attivazione gratuito per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per conoscere l’offerta Illumia Wifi, clicca il pulsante verde qui sotto:

Internet Unlimited di Vodafone

Un’offerta vantaggiosa è anche Internet Unlimited. Si tratta di una soluzione che può essere attivata sia dai nuovi clienti sia dai già clienti Vodafone. Per chi ha già una SIM mobile attiva, la fibra ultra veloce di Vodafone prevede un costo di 22,90 euro al mese, mentre per i nuovi clienti è di 27,90 euro al mese (con attivazione online).

Con Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa, questa proposta si contraddistingue per:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; costo di attivazione incluso nel prezzo: 5 euro al mese per due anni;

in caso di recesso anticipato, basterà versare le rate residue del costo di attivazione.

Ciò che differenzia le due opzioni è il piano Voce che, per i nuovi clienti, prevede le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse con attivazione online dell’offerta.

Per avere maggiori informazioni su Internet Unlimited di Vodafone, vai al link qui sotto:

Super Fibra di WindTre

Per i già clienti con una SIM Wind attiva, anche WindTre è conveniente: per loro la super fibra è disponibile a 22,99 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece il costo è di 26,99 euro al mese.

Oltre al modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO, l’offerta Super Fibra di WindTre si caratterizza anche per :

navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

e 500 Mbps in upload su rete FTTH; costo di attivazione: 19,99 euro una tantum;

possibilità di attivare fino a 3 SIM mobile con Giga illimitati gratis ogni mese;

gratis ogni mese; un anno di Amazon Prime gratis (valido sia per i nuovi clienti sia per chi è già iscritto ad Amazon Prime).

Anche WindTre diversifica Super Fibra sul piano voce:

nel piano da 22,99 euro al mese, le chiamate prevedono l’addebito alla risposta (23 centesimi) verso tutti i fissi e mobili nazionali;

nel piano da 26,99 euro, sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Cliccando sul link qui sotto si può accedere alla pagina dedicata all’offerta per i già clienti mobile:

Al link di seguito si va alla promozione WindTre per i nuovi clienti:

