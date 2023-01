Fornitori luce e gas: come scegliere quello giusto a Gennaio 2023

Offerte in evidenza Luce Flex Web 1.028,97 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 931,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.442,14 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Sono tre i principali aspetti da valutare nella scelta di un nuovo fornitore luce e gas del Mercato Libero. Essi sono:

fabbisogno energetico della propria famiglia;

tipologia di tariffa (a prezzo fisso o variabile?);

costo unitario della materia prima energia e gas.

Partiamo dalla prima considerazione: perché è importante conoscere il proprio consumo annuo di energia elettrica e metano? Perché non esistono promozioni più economiche in assoluto. Alcune tariffe del Mercato Libero sono convenienti per le famiglie “affamate” di energia e gas, ma in sovrapprezzo per chi di elettricità o di gas ne consuma poco, e viceversa.

Ecco perché il risparmio passa dalla scelta dell’offerta più in linea con i propri consumi annui, espressi in kWh per l’energia elettrica e in Smc per il gas. Come recuperare questa informazione?

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione dedicata ai consumi;

calcolandone una stima attraverso i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (clicca sul widget qui sotto)

Passiamo ora al secondo aspetto: la tipologia di tariffa. Il Mercato Libero ne prevede due:

offerte a prezzo fisso (o bloccato);

(o bloccato); offerta a prezzo indicizzato (o variabile).

Le prime fissano il costo dell’elettricità al kWh e del gas a Smc per tutta la durata della sottoscrizione del contratto (di solito 12 o 24 mesi). Le seconde, invece, assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici, con aggiornamenti mensili. In questo momento di calo progressivo degli indici dei beni energetici, le offerte a prezzo indicizzato sono le più vantaggiose perché permettono di ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato: frenando i prezzi di energia e metano, le fatture si snelliscono nel breve periodo.

Tra le compagnie energetiche del Mercato Libero che propongono tariffe a prezzo variabile (che sono la maggior parte a gennaio 2023) quelle più vantaggiose sono quelle che propongono il costo unitario della materia prima più basso possibile.

Per individuarle, basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per luce e gas, accessibile al link di seguito:

I fornitori di energia e gas più appetibili del Mercato Libero a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Energia Easy Luce

Easy Gas 0,2949 €/kWh

1,2340 €/Smc 82,41 euro al mese

135,36 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,3079 €/kWh

1,2840 €/Smc 81,72 euro al mese

145 euro al mese 3 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2949 €/kWh

1,2340 €/SMc 87,31 euro al mese

147,87 euro al mese

Le promozioni che passeremo sotto la lente d’ingrandimento qui sotto sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha ritenuto più convenienti per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” (tre componenti) che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Si tratta, come anticipato sopra, di offerte a prezzo indicizzato, agganciate al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas, che sono gli indici di riferimento per la compravendita dei beni energetici sul mercato all’ingrosso italiano. I prezzi delle offerte citati in tabella sono, dunque, composti dal valore degli indici PUN e PSV a dicembre 2022 (gli ultimi a disposizione), eventualmente “ricaricati” di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Tutte le tre offerte possono essere sottoscritte in modalità “dual fuel“, ovvero attivando un unico contratto di luce e gas con lo stesso fornitore.

Easy Luce e Gas di A2A Energia

A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti, mette il risparmio nel mirino grazie a una promozione che prevede:

prezzo di energia e gas all’ingrosso (agganciati al PUN e al PSV) senza costi aggiuntivi ;

(agganciati al PUN e al PSV) ; 12,50 euro al mese (per fornitura) a copertura dei costi di commercializzazione; per i primi tre mesi tale contributo è gratuito , con un risparmio di 75 euro per i clienti che attivino la doppia fornitura (luce + gas) in un unico contratto;

, con un per i clienti che attivino la doppia fornitura (luce + gas) in un unico contratto; possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

gestione facile e veloce della propria fornitura con l’ App MyA2A : è possibile consultare le bollette e verificare lo storico degli importi, effettuare le principali operazioni (come l’autolettura) o trovare le risposte ai principali dubbi dei clienti;

: è possibile consultare le bollette e verificare lo storico degli importi, effettuare le principali operazioni (come l’autolettura) o trovare le risposte ai principali dubbi dei clienti; energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 82,41 euro al mese per le bollette della luce e 135,36 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni:

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La soluzione luce e gas proposta dalla web company wekiwi (che fa parte del gruppo Tremagi) contempla:

prezzo dell’elettricità all’ingrosso (riferito al PUN) + un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh ;

(riferito al PUN) + un contributo al consumo di appena ; prezzo del gas all’ingrosso (allineato al PSV), a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,050 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 90 euro per la fornitura luce (7,5 euro al mese) e di 67 euro per quella gas (5,5 euro al mese);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta (a fornitura) per chi attivi la promozione online inserendo il codice sconto SOSW22 ;

di 30 euro in bolletta (a fornitura) per chi attivi la promozione online inserendo il codice sconto ; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti per illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici sullo shop online wekiwi;

sull’acquisto di prodotti per illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici sullo shop online wekiwi; sistema di fatturazione della “ carica mensile ”: è il cliente a scegliere l’importo e la periodicità delle fatture in acconto. E i conguagli sono solo su consumi reali;

”: è il cliente a scegliere l’importo e la periodicità delle fatture in acconto. E i conguagli sono solo su consumi reali; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che scegliesse la fornitura luce wekiwi si vedrebbe recapitare fatture mensili della luce pari a 81,72 euro al mese. Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Cliccando sul pulsante di seguito, invece, si trova una panoramica della promozione gas wekiwi, il cui costo si attesterebbe sui 145 euro al mese:

World Luce e Gas Plus di Edison Energia

Anche Edison Energia si conferma un brand competitivo a gennaio 2023. La sua offerta per le forniture luce e gas si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo indicizzato in base al PUN e al PSV senza costi extra ;

in base al PUN e al PSV ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione scontato del 30% : si pagano 14 euro al mese anziché 20 euro al mese per fornitura (per un totale di 168 euro all’anno);

: si pagano 14 euro al mese anziché 20 euro al mese per fornitura (per un totale di 168 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria: la seconda è consigliabile a coloro che usano i grandi elettrodomestici di casa nelle ore serali e notturne, oppure nei fine settimana e nei festivi;

servizi EDISONRisolve ed Edison CoCo gratuiti per gestire le incombenze di casa e monitorare i propri consumi.

Affidandosi alla fornitura luce di Edison Energia, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 87,31 euro al mese. Il link di riferimento per questa promozione è quello qui sotto:

Cliccando sul pulsante verde di seguito, saranno accessibili le informazioni relative alla fornitura gas di Edison Energia, dal costo di 147,87 euro al mese:

