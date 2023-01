Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a gennaio 2023

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Trasferire il denaro da un conto corrente a un altro in tempo reale: è il vantaggio del bonifico istantaneo. È la sua caratteristica principale. Il cosiddetto instant payment, lanciato nel novembre 2017 dalla BCE (Banca centrale europea) nei 36 Paesi dell’area SEPA (acronimo di Single Euro Payments Area), è sempre più utilizzato dai correntisti come strumento di pagamento e trasferimento di somme di denaro da un conto bancario a un altro.

Anche le banche che offrono ai propri clienti un conto corrente online, i più economici sul mercato perché a zero spese o con canoni molto bassi, permettono di eseguire quest’operazione. Con il comparatore per conti corrente di SOStariffe.it, è possibile scoprire non solo gli istituti di credito che propongono un bonifico istantaneo, ma anche quelli che offrono un conto corrente conveniente a gennaio 2023.

Banche e bonifico istantaneo: le 3 migliori offerte di gennaio 2023

CONTO CORRENTE BONIFICO ISTANTANEO COSTO 1 Conto BBVA Gratuito con importo massimo di 1.000 euro 2 Widiba Start di Banca Widiba 1,50 euro 3 ControCorrente Semplice di IBL Banca Da 1,50 a 0,75 euro in base alla versione del conto ControCorrente

Vediamo qui di seguito le proposte più convenienti di gennaio 2023 per effettuare un bonifico istantaneo gratuito e con commissioni molto basse.

Conto BBVA

Con il conto corrente online di BBVA, il bonifico istantaneo in area SEPA è gratuito. In dettaglio il servizio prevede:

importo massimo 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero 3.000 euro ;

; importo massimo mensile 15.000 euro al mese;

al mese; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Con la banca multinazionale spagnola, anche il bonifico ordinario in area SEPA, per una somma massima di 6.000 euro, è gratuito.

Altre caratteristiche del conto corrente di BBVA sono:

zero spese per sempre per il mantenimento del conto;

per sempre per il mantenimento del conto; “Deposito flessibile” , conto deposito senza vincoli e senza spese di apertura e gestione, con un tasso di interesse del 2% annuo , con possibilità di cancellazione gratuita prima dei 12 mesi e interesse garantito dell’1% in base al periodo di permanenza.

, conto deposito senza vincoli e senza spese di apertura e gestione, con un tasso di interesse , con possibilità di cancellazione gratuita prima dei 12 mesi e in base al periodo di permanenza. carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

(fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

ricarica del conto corrente gratis.

BBVA offre anche alcuni servizi pay per-use. Ecco quali sono:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

BBVA propone ai nuovi clienti anche le seguenti promozioni per un totale di 280 euro:

fino a 5 0 euro per il primo mese con Cashback 10% BBVA;

per il primo mese con Cashback 10% BBVA; fino a 30 euro per i successivi 12 mesi con Cashback 1% BBVA;

per i successivi 12 mesi con Cashback 1% BBVA; promozione “Passaparola”: portando amici in BBVA, la banca regala fino a 200 euro.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, segui il link qui di seguito:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Il bonifico istantaneo prevede una commissione di 1,50 euro. Mentre è gratuito il bonifico ordinario. Per beneficiare di questi vantaggi occorre essere titolari del conto corrente online Widiba Start, che è canone gratuito il primo anno se lo si apre entro il 1° marzo 2023, poi dal secondo anno si pagherà un canone di 3 euro al mese. Ma Banca Widiba permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione con una serie di soluzioni:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni;

se si hanno meno di 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Con l’apertura di Widiba Start entro il 1° marzo 2023 è possibile beneficiare anche di un tasso di interesse annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Banca Widiba permette anche di avere un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro il 30 aprile:

si riceve sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione;

oppure si riceve un addebito diretto (SDD), per esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente;

oppure si utilizzi WidiExpress per trasferire il saldo del vecchio conto o i servizi ad esso associati e/o chiuderlo.

In entrambi i casi, però, i vincoli devono essere attivati entro il 18 maggio 2023.

Il conto di Banca Widiba, che si apre nell’arco di pochi minuti tramite SPID o webcam, include anche i seguenti servizi gratuiti:

carta di debito collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia; possibilità di prelevare fino a 1.550 da sportelli ATM del Gruppo MPS;

PEC da 1 Giga e la firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Per conoscere la proposta di Banca Widiba, vai al link di seguito:

Scopri conto Widiba »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Con l’apertura del conto corrente online ControCorrente Semplice e in una delle altre 3 versioni disponibili, IBL Banca prevede un costo decrescente delle commissioni applicate al bonifico istantaneo:

ControCorrente Semplice (gratuito per sempre), bonifico istantaneo 1,50 euro;

ControCorrente Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese) bonifico istantaneo 1,25 euro;

ControCorrente Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese), bonifico istantaneo 0,90 euro;

ControCorrente Straordinario (gratuito i primi 6 mesi, poi 3 euro al mese), bonifico istantaneo 0,75 euro.

Mentre per il bonifico ordinario IBL Banca prevede:

ControCorrente Semplice: 1 al mese gratuito, successivi 0,40 euro;

ControCorrente Particolare: 3 al mese gratuiti, successivi 0,40 euro;

ControCorrente Originale: gratuiti illimitati;

ControCorrente Straordinario: gratuiti illimitati.

IBL Banca propone il conto corrente ControCorrente che, se aperto entro il 31 marzo 2023, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice, Particolare, Originale e Straordinario), offre ai nuovi clienti un tasso di interesse del 2% lordo fino al 31 dicembre 2023 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. E, sempre se lo si apre entro il 31 marzo 2023, l’imposta di bollo è a carico della banca per il tutto il 2023 e il canone è gratuito per i primi sei mesi.

Per quanto riguarda “ControCorrente Semplice“, la versione base del pacchetto ControCorrente, il canone annuale è gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. Altri vantaggi di questo conto corrente sono:

carta di debito con tecnologia contactless;

con tecnologia contactless; prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash;

illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash; giroconto gratuito;

domiciliazione gratuita delle utenze;

ricarica telefonica online;

Bancomat Pay;

possibilità di pagare anche F24, MAV, RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick.

Infine, ecco una panoramica della proposta di IBL Banca che, con il pacchetto dei conti ControCorrente, offre:

ControCorrente Semplice : zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo);

: zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo); ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata;

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata; ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale;

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale; ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere più vantaggi e servizi esclusivi.

Per i dettagli dell’offerta IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »