Le offerte luce e gas a prezzo bloccato sono una delle principali opzioni tariffarie del Mercato Libero. Esse assicurano ai consumatori un prezzo dell’energia e del gas (espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo) che rimane fisso per un certo periodo di tempo.

Il loro punto di forza? Il costo della materia prima resta stabile per tutta la durata del vincolo contrattuale (almeno 12 mesi) anche nel caso di rialzo dei costi della materia prima all’ingrosso. Ciò assicura uno “scudo di protezione” contro l’instabilità del mercato energetico.

Il loro svantaggio? In presenza di contrazioni di prezzo dei beni energetici all’ingrosso, i clienti domestici non potranno beneficiare di questa riduzione (cosa, invece, che avviene nel caso di sottoscrizione di offerte a prezzo indicizzato).

I consumatori che vogliano conoscere quali siano le offerte bloccate più vantaggiose in questa coda di giugno 2023 possono affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta inserire il proprio consumo annuo di elettricità e metano per vedersi restituito un elenco delle soluzioni più in linea con quel determinato fabbisogno energetico.

Le offerte che bloccano il prezzo di luce e gas a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA COSTO LUCE E GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Luce Fissa

Gas naturale Fissa 0,1750 €/kWh

0,7000 €/Smc 74,64 €/mese

162,12 €/mese 2 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,1980 €/kWh

0,7200 €/Smc 75,61 €/mese

160,47 €/mese 3 Iren Prezzo Fisso Luce Verde Web

Prezzo Fisso Gas Web 0,1997 €/kWh

0,8200 €/Smc 80,52 €/mese

178,35 €/mese 4 A2A Click Luce

Click Gas 0,2040 €/kWh

0,7200 €/Smc 81,89 €/mese

165,20 €/mese

La classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato a giugno 2023 è stata stilata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas all’anno.

I lettori che non conoscano il proprio consumo annuo possono facilmente calcolarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Luce e Gas naturale Fissa di Argos

Convenienza nel mirino di Argos a giugno 2023. Il gruppo padovano punta su una tariffa a prezzo bloccato in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Ecco i pilastri su cui si fonda:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1750 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,7000 €/Smc (per il metano);

(per l’energia elettrica) e (per il metano); contributo fisso per spese di commercializzazione: 7 euro al mese (84 euro all’anno in totale per la fornitura luce) e 8,33 euro al mese (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas);

(84 euro all’anno in totale per la fornitura luce) e (circa 99 euro all’anno per la fornitura gas); tariffa monoraria (il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo);

(il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo); opzione Energia Verde a pagamento: è possibile beneficiare di energia prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili per salvaguardare il Pianeta;

a pagamento: è possibile beneficiare di energia prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili per salvaguardare il Pianeta; possibilità di beneficiare del servizio di autolettura grazie alla disponibilità di molteplici canali, digitali e non: mail, sms, Whatsapp, Web, App, telefono o i negozi Argos sul territorio.

Per quanto riguarda il prezzo di Luce Fissa per la “famiglia tipo”, esso si aggira sui 74,64 euro al mese. Clicca qui sotto per saperne di più:

Il pulsante verde di seguito, invece, rimanda all’offerta Gas Naturale Fissa di Argos, il cui prezzo mensile si attesta sui 162,12 euro:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Ecco le condizioni tariffarie (in esclusiva con SOStariffe.it) dell’offerta luce e gas proposta da NeN:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,1980 €/kWh per la luce e 0,7200 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; 8 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (la spesa annuale complessiva è di 96 euro a fornitura);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (la spesa annuale complessiva è di 96 euro a fornitura); bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

fornitura smart grazie ai canali digitali di NeN (App e area clienti del sito internet): così è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti, consultare i documenti importanti, tutto da remoto;

sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 75,61 euro (bolletta luce) e 160,47 euro (bolletta gas). Per avere maggiori dettagli sulle soluzioni NeN o per procedere con l’attivazione delle offerte, clicca sul pulsante verde di seguito:

Prezzo Fisso Luce Verde e Gas Web di Iren

Nella rosa dei gestori energetici che, a giugno 2023, scommettono sulle offerte luce e gas a prezzo bloccato c’è anche Iren che propone la seguente soluzione:

prezzo bloccato fino al 31 marzo 2024: 0,1997 €/kWh per l’energia e 0,8200 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso per costi di commercializzazione: 9 euro al mese per la fornitura luce (la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura) e 9,50 euro al mese per la fornitura gas (114 euro all’anno);

per la fornitura luce (la spesa complessiva è di 108 euro l’anno a fornitura) e al mese per la fornitura gas (114 euro all’anno); tariffa monoraria : il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il prezzo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Ulteriori informazioni sulla soluzione luce di Iren, che avrebbe un costo mensile di 80,52 euro, sono disponibili qui sotto:

Per saperne di più sull’offerta gas di Iren, dal costo di 178,35 euro al mese, il link da prendere in considerazione è il seguente:

Click Luce e Gas di A2A

Tra le offerte luce e gas a prezzo bloccato selezionate dal comparatore di SOStariffe.it c’è anche l’esclusiva web offerta da A2A Energia. Eccone i tratti distintivi:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2040 €/kWh per l’energia e 0,7200 €/Smc per il gas;

per l’energia e per il gas; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 9,50 euro a fornitura, per un totale di 114 euro all’anno a fornitura;

a fornitura, per un totale di 114 euro all’anno a fornitura; possibilità di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria . Questa seconda opzione permette di beneficiare di costi inferiori dell’elettricità la sera e nei fine settimana;

e . Questa seconda opzione permette di beneficiare di costi inferiori dell’elettricità la sera e nei fine settimana; gestione in completa autonomia della propria fornitura grazie all’ App MyA2A e l’area clienti online. Tuttavia, in caso di necessità, sono disponibili tanti canali digitali per contattare gli operatori A2A, tra cui WhatsApp e Facebook.

e l’area clienti online. Tuttavia, in caso di necessità, sono disponibili tanti canali digitali per contattare gli operatori A2A, tra cui WhatsApp e Facebook. energia 100% prodotta da fonti rinnovabili;

La “famiglia tipo” che si affidasse alle offerte di A2A Energia per la propria fornitura luce si vedrebbe addebitata una spesa di 81,89 euro al mese, mentre spendere una somma pari a 165,20 euro al mese per la fornitura di metano.

Per una panoramica della promozione, il link di riferimento è il seguente:

