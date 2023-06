Ecco le soluzioni Internet fibra e wireless che Fastweb mette a disposizione dei propri clienti per navigare da casa alla massima velocità in questo ultimo scorcio di giugno 2023 .

Con +163mila nuovi clienti acquisiti nei primi tre mesi del 2023 nei segmenti fisso, mobile e wholesale, Fastweb si conferma uno tra gli operatori di telefonia e Internet leader nel mercato italiano.

In particolare, al 31 marzo 2023, i clienti Fastweb con un servizio di connettività a banda ultralarga attivo erano 2.321.000, in crescita del +2% rispetto alla fine del primo trimestre 2022. Oltre 350.000 “fedelissimi” del colosso italiano navigano oggi a una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo, grazie alle top prestazioni della fibra ottica FTTH.

Ma quali sono le offerte Internet casa fibra e wireless che Fastweb permette di attivare in questa coda di giugno 2023? Eccole analizzate nel paragrafo che segue. Ricordiamo inoltre che, grazie al comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito), è possibile passare ai raggi X le offerte Internet casa di Fastweb e degli altri operatori di telecomunicazioni, confrontarle e scovare quella maggiormente “cucita” sulle proprie esigenze di spesa, stili di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza.

Fibra ottica: le migliori offerte Fastweb casa di Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE 1 Fastweb Casa Light 27,95 €/mese fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate a consumo 2 Fastweb Casa 29,95 €/mese fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate 3 Fastweb Casa Plus 36,95 €/mese fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo passato sotto la lente d’ingrandimento le migliori soluzioni Internet casa fibra di Fastweb a giugno 2023. Prima di entrare nel dettaglio di ciascuna promozione, gli esperti di SOStariffe.it ricordano l’importanza di verificare la copertura di Rete dell’indirizzo della propria abitazione come primo, fondamentale passo in vista della sottoscrizione di una nuova offerta Internet casa.

Segnaliamo, inoltre, che le offerte casa di Fastweb che analizzeremo di seguito possono essere integrate con l’attivazione di una SIM mobile alle seguenti condizioni tariffarie:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese;

: minuti illimitati, 100 GB in 4G e 5G a al mese; Fastweb Mobile Full : minuti illimitati, 200 GB in 4G e 5G al costo di 8,95 euro al mese;

: minuti illimitati, 200 GB in 4G e 5G al costo di euro al mese; Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 300 GB (anche in 5G laddove c’è copertura del servizio) al costo di 11,95 euro al mese.

Le tre opzioni prevedono tutte il pagamento di un contributo di 10 euro per la SIM.

Fastweb Casa Light

Al costo di 27,95 euro al mese, questa soluzione Internet casa di Fastweb propone:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH);

in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH); chiamate a consumo : 15 centesimi al minuto per chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali;

: 15 centesimi al minuto per chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali; modem FASTGATE incluso nell’offerta per avere stabilità di connessione in ogni locale della propria abitazione;

nell’offerta per avere stabilità di connessione in ogni locale della propria abitazione; attivazione della linea inclusa nel canone mensile;

30 giorni di prova : in caso di richiesta di disattivazione entro tale arco temporale, scatterà il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese;

: in caso di richiesta di disattivazione entro tale arco temporale, scatterà il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese; accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro.

Fastweb Casa

Con un canone mensile di 29,95 euro al mese, chiamate illimitate incluse e la possibilità di provare l’offerta per 30 giorni, Fastweb Casa assicura i seguenti servizi:

top performance di navigazione: 2,5 Gbps di velocità in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate incluse nell’offerta;

incluse nell’offerta; Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata;

attivazione linea già prevista nel canone mensile;

Assistenza Casa e Assistenza Pet con Quixa gratuite: la prima è un’assicurazione che protegge e tutela la casa da danni o imprevisti, mentre la seconda è un’assicurazione sanitaria per cani e gatti per prendersi cura dei propri amici a 4 zampe;

gratuite: la prima è un’assicurazione che protegge e tutela la casa da danni o imprevisti, mentre la seconda è un’assicurazione sanitaria per cani e gatti per prendersi cura dei propri amici a 4 zampe; corsi della Fastweb Digital Academy accessibili senza costi aggiuntivi.

Fastweb Casa Plus

Fastweb Casa Plus è l’offerta Internet casa che l’operatore Tlc rivolge ai clienti più esigenti. Al costo di 36,95 euro al mese, questa soluzione fa camminare a braccetto la navigazione alla massima velocità a chiamate illimitate, modem di ultima generazione con Alexa integrato, un amplificatore Wi-Fi Booster e un’assistenza Plus, con interventi tecnici sempre gratuiti.

Ecco la panoramica completa dell’offerta:

fibra ultraveloce: si naviga fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 di ultima generazione e Alexa integrata;

1 amplificatore Wi-Fi Booster per sfruttare la potenza della connessione Fastweb in ogni angolo di casa;

attivazione linea inclusa nel canone mensile;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy;

assistenza Plus che assicura, tra l’altro, interventi tecnici sempre gratuiti , anche quando la problematica di connessione non è riconducibile a Fastweb;

che assicura, tra l’altro, , anche quando la problematica di connessione non è riconducibile a Fastweb; assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa incluse;

incluse; FastwebUP Plus incluso nell’offerta: ogni mese, i sottoscrittori di questa soluzione potranno scegliere tra uno dei vantaggi previsti, tra cui anche un mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato a tutti gli articoli o 2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI.

Anche in questo caso, sono previsti 30 giorni di prova e nel caso si cambiasse idee è possibile richiedere la disattivazione della linea fissa, con il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

L’offerta Fastweb per navigare da casa con la FWA a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE 1 Fastweb Casa Light FWA 24,95 €/mese fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse

Per i clienti che abitino in una zona non ancora raggiunta dalla fibra ottica FTTH o che siano sprovvisti di una linea telefonica tradizionale, Fastweb permette di navigare grazie a Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Essa consente alla fibra ottica di arrivare fino alla stazione radio di base, per poi far viaggiare il segnale tramite la rete 4G o 5G fino al modem di casa propria. Di seguito la soluzione Fastweb “senza fili” sotto la lente d’ingrandimento:

Fastweb Casa Light FWA

Al costo di 24,95 euro al mese, Fastweb Casa Light FWA consente di navigare da casa senza limiti a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download su rete FWA. La promozione include anche:

modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna inclusa;

nessun limite di traffico e nessun vincolo contrattuale;

possibilità di provare l’offerta per 30 giorni e, in caso di disdetta, i costi del primo mese sono rimborsati;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

In questa offerta le chiamate non sono incluse. C’è però la possibilità di personalizzare l’offerta base con alcune opzioni aggiuntive: amplificatore Wi-Fi Booster (a 3 euro in più al mese) e una SIM Fastweb Mobile alle stesse condizioni tariffarie elencate nel paragrafo precedente.

