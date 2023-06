L' AGCOM ha approvato la consultazione pubblica per l'analisi dei mercati per l'accesso alla rete fissa TIM . La proposta sarà disponibile fino al 15/9/23. Servirà poi il parere dell'Antitrust e della Commissione europea

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato l’inizio della consultazione pubblica per l’analisi coordinata dei mercati per l’accesso alla rete fissa TIM ai sensi dell’art. 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche. La decisione nasce anche a seguito della separazione legale dell’operatore introdotta con la nascita di Fibercop.

Rete fissa TIM: ok dell’AGCOM alla consultazione pubblica sui prezzi di accesso

Cosa cambia per la rete fissa TIM Cosa è successo? AGCOM approva la consultazione pubblica per l’analisi dei mercati di accesso alla rete fissa di TIM Cosa cambia? la fibra FTTH viene considerata come parametro di riferimento per definire i prezzi delle diverse tecnologie. Per la prima volta viene preso in considerazione un periodo quinquennale (2024-2028) Quando le modifiche diventeranno effettive? La consultazione durerà fino al 15/9/23. Per l’approvazione in via definitiva servirà l’ok dell’AGCM e la notifica alla Commissione Ue

Il testo è stato approvato dall’AGCOM con il voto favorevole del Presidente e dei commissari Laura Aria, Massimiliano Capitanio e Antonello Giacomelli e con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. Nel documento è inclusa l’analisi non solo dei mercati dei servizi di accesso locale e di capacità dedicata all’ingrosso (ai sensi della raccomandazione n.2020/2245/Ue) ma anche di accesso centrale o bitstream (ai sensi della raccomandazione n.2014/710/Ue).

Dall’analisi emerge che l’evoluzione registrata nei mercati, in particolare in termini di copertura per la rete fissa TIM e degli altri operatori e di vendite dei servizi, ha permesso di allargare la dimensione geografica rispetto ai precedenti studi, di cui alle delibere n.348/19/Cons e n.333/20/Cons. Per la prima volta viene preso in considerazione un orizzonte quinquennale (2024-2028) in coerenza con gli obiettivi di stabilità e le predicibilità regolamentare richiesti dalla normativa europea e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

L’analisi ha confermato che il mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso risulta competitivo e in quanto tale non è più suscettibile alla regolamentazione ex ante. Di conseguenza è stata rimossa la regolamentazione in capo a TIM. Per quanto riguarda i mercati dei servizi di accesso locale e di capacità dedicata all’ingrosso, è stato possibile individuare le aree del Paese pienamente concorrenziali in cui sono stati rimossi gli obblighi regolamentari a carico dell’operatore rispetto alle zone d’Italia in cui è stata confermata la posizione dominante di TIM unitamente alla controllata Fibercop. In queste aree sono state invece imposte misure di rimediali previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Sono state individuate anche una serie di aree, definite Comuni contendibili, in cui la concorrenza è significativa ma non sufficientemente consolidata. Qui è stato ridotto il solo obbligo controllo dei prezzi per i servizi VULA, semi-VULA, full-GPON e semi-GPON a carico di TIM e Fibercop.

Il provvedimento stabilisce il livello dei prezzi di accesso alla rete fissa TIM per le diverse architetture, avendo come modello efficiente di riferimento per la determinazione dei suddetti valori la rete FTTH. Sono state aggiornate anche le previsioni per la regolamentazione del processo di decommissioning della rete in rame dell’operatore e favorire il passaggio degli utenti verso tecnologie di categoria superiore in un contesto di tutela per il mercato e consumatori. La proposta dell’AGCOM sarà sottoposta alla consultazione pubblica fino al 15/9/23. Alla sua conclusione, per poter essere adottata in via definitiva, servirà il benestare dell’Autorità garante della concorrente e del mercato (AGCM) e la necessaria notifica alla Commissione europea.

Le migliori offerte per la rete fissa TIM di giugno 2023

