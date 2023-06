Continuano le rimodulazioni tariffari e delle offerte Vodafone di telefonia mobile : a partire dal prossimo 29 luglio 2023 , infatti, entrerà in vigore un nuovo aumento del canone mensile per alcuni già clienti. Le comunicazioni di rimodulazione sono già partite. Per tutti gli utenti coinvolti c'è la possibilità di evitare la rimodulazione cambiando operatore e passando ad un'offerta più conveniente. Ecco i dettagli completi.

La nuova rimodulazione Vodafone entrerà in vigore il prossimo 29 di luglio. Si tratta di una modifica contrattuale che riguarda alcune tariffe di telefonia mobile. Per effetto di questa modifica, è previsto un incremento del canone mensile fino a 2,99 euro al mese. Non ci saranno, invece, modifiche ai bonus inclusi nell’offerta come, ad esempio, un aumento del bundle dati disponibile. Le comunicazioni di futura rimodulazione sono già partite e continueranno ad arrivare (via SMS) nelle prossime settimane.

Nuova rimodulazione da Vodafone: aumenti fino a 2,99 euro al mese a luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE VODAFONE 1. I rincari entrano in vigore dal prossimo 29 luglio 2023 2. L’aumento è compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro al mese 3. È possibile evitare l’aumento cambiando operatore senza costi di uscita

La nuova ondata di rimodulazioni di Vodafone riguarda alcune offerte di telefonia mobile. Le tariffe coinvolte (Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold) sono le stesse già rimodulate nel corso delle ultime settimane ad altri clienti. Come riporta il magazine MondoMobileWeb, la modifica delle condizioni contrattuali delle offerte coinvolte dalla rimodulazione entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 29 luglio prossimo.

L’aumento del canone mensile varierà in base alla tariffa. Il rincaro sarà compreso tra un minimo di 1,99 euro al mese e un massimo di 2,99 euro al mese. L’esatto importo dell’aumento sarà indicato nel messaggio SMS che l’operatore invia al cliente per informarlo della prossima rimodulazione. Per tutti i clienti rimodulati ci sarà la possibilità di recedere senza penali, con disattivazione della SIM o passaggio ad altro operatore, entro il 28 agosto.

La richiesta di recesso può avvenire tramite il sito ufficiale di Vodafone (voda.it/disdettalineamobile) oppure via PEC, in un negozio Vodafone oppure chiamando al numero 42590. Da notare che Vodafone propone anche un’offerta alternativa (con costo maggiore) a cui è possibile passare per evitare la rimodulazione. Per attivare quest’offerta è sufficiente seguire le indicazioni fornite nel messaggio inviato dall’operatore.

Per evitare davvero la rimodulazione (e i costi aggiuntivi) è possibile cambiare operatore, scegliendo una delle offerte di telefonia mobile alternative disponibili oggi sul mercato. Il passaggio al nuovo operatore avviene, come detto, senza costi di uscita da corrispondere a Vodafone ed è l’occasione giusta per assicurarsi una tariffa conveniente.

Le offerte alternative per evitare la rimodulazione Vodafone di luglio 2023

Sono disponibili diverse offerte per cambiare operatore ed evitare la rimodulazione Vodafone o anche cogliere l’occasione per passare ad una tariffa più conveniente. Per un quadro completo sulle offerte è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, selezionare la tipologia di tariffa da attivare (ad esempio impostando il numero minimo di Giga) e verificare le opzioni disponibili.

Tra le migliori offerte del momento troviamo Optima Super Mobile di Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo dell’offerta è di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile »

Da valutare anche Spusu 70 di Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. L’offerta include:

2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G

140 GB di Riserva Dati

Spusu 70 presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum. La tariffa è attivabile direttamente online:

Attiva Spusu 70 »

Da valutare anche Fastweb Mobile. L’offerta propone:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta Fastweb è di 7,95 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. Per attivare la promozione è disponibile il link di seguito.

Attiva Fastweb Mobile »

C’è anche Iliad tra le possibili opzioni per evitare la rimodulazione di Vodafone. Tra le offerte disponibili segnaliamo Giga 100:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G

L’offerta prevede un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Da valutare anche Creami Extra WOW 50×2 di PosteMobile. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G

Il costo è di 8 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Attiva l’offerta di PosteMobile »