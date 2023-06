Scopri come verificare in tempo reale lo stato dei lavori per l'ampliamento della copertura in fibra ottica grazie ai fondi del PNRR con il nuovo strumento Connetti Italia - Reti Ultraveloci

Offerte in evidenza Premium Base Fibra 25,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Casa Light FWA 24,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Fibra 26,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede tra i tanti progetti di sviluppo nei più svarianti campi anche un miglioramento dell’infrastruttura in fibra ottica a livello nazionale. L’obiettivo è quello di rendere disponibile una connessione di qualità a un numero sempre più alto di cittadini. Oggi è disponibile un nuovo strumento che vi permetterà di sapere se siete raggiunti dalla fibra ottica o comunque lo stato di lavori di cablaggio finanziati con il PNRR.

Fibra ottica: come utilizzare il nuovo strumento per la verifica della copertura in ottica PNRR a luglio 2023

Come verificare la copertura in fibra ottica Strumenti utili Connetti Italia – Reti Ultraveloci Potete verificare lo stato di avanzamento della copertura della fibra ottica nell’ambito dei fondi del PNNR all’indirizzo connetti.italia.it/it/open-data. Non serve registrazione, basta inserire indirizzo, Comune o Regione per avere tutte le informazioni SOStariffe.it Potete verificare la copertura gratis su SOStariffe.it e confrontare le offerte fibra ottica per trovare quella più conveniente

Il Governo ha messo a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per verificare in tempo reale l’avanzamento dei cantieri per lo sviluppo delle “Reti ultraveloci” finanziati con i fondi del PNRR. Nello specifico si parla del sito Connetti Italia – Reti Ultraveloci all’indirizzo connetti.italia.it/it/open-data. Ora gli utenti possono monitorare l’avanzamento delle opere in corso e verificare se la propria abitazione o area rientra nel perimetro delle nuove infrastrutture in fibra ottica. È anche possibile sapere quali sono i cantieri aperti, quando sarà disponibile la banda ultra larga al proprio indirizzo e quali Regioni e Comuni stanno beneficiando dei fondi del PNRR per l’ampliamento della copertura per la fibra ottica.

Per utilizzare Connetti Italia – Reti Ultraveloci non serve registrarsi, basta inserire il proprio indirizzo, Comune o Regione per accedere a tutte le informazioni sullo stato dei lavori.

In alternativa potete utilizzare gratis lo strumento di verifica della copertura di SOStariffe.it, che include il vantaggio di poter confrontare le migliori offerte fibra ottica oggi disponibili per trovare la più economica in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Cliccando sull’apposito tasto potrete poi attivarla comodamente online grazie al re-indirizzamento automatico al sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte fibra ottica di luglio 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia WiFi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,90 €/mese per un anno 2 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 4 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 18 mesi 5 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 €/mese 7 PosteCasa Ultraveloce fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 €/mese 8 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 €/mese 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese 10 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 29,95 €/mese 11 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 30,90 €/mese o 25,90 €/mese per i già clienti mobile

In base alla copertura si può accedere a diverse tipologie di reti. Con la FTTH (Fiber to the Home) si può navigare alla massima velocità potendo contare su un segnale stabile e costante. L’integrazione di tecnologie come GPON/EPON permette poi di arrivare a prestazioni anche fino a 10 Gbps in download. In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) per navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Di seguito abbiamo raccolto le migliori offerte per la fibra ottica di luglio:

Illumia Wi-Fi di Illumia con inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH e modem (gratis per 12 mesi, poi 2,99 euro) a 19,99 euro al mese per 12 mesi senza vincoli di rinnovo. L’attivazione è di 39,90 euro, invece di 69,90 euro.

Attiva Illumia WiFi »

PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile con inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e modem in comodato d’uso gratuito a 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

Internet Unlimited di Vodafone con inclusi navigazione illimitata fino 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer a 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile potete avere Internet Unlimited senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratis se la si acquista entro il 30/6/23.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Sky Wi-Fi di Sky con inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico, chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più 19 cent al minuto verso mobili) e modem Sky Wi-Fi hub in comodato d’uso gratuito a 24,90 euro al mese per 18 mesi senza vincolo di rinnovo. Potete aggiungere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese. L’attivazione è gratuita. Con l’offerta Prova Sky Q per soli 9 euro può vedere per un mese tutti pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix Standard, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family).

Attiva Sky Wi-Fi con Sky Q »

IliadBox di Iliad con inclusi navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON, chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito a 24,99 euro al mese per sempre. Si possono aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ciascuno dispositivo) e la protezione di McAfee (2,99 euro al mese). Il costo per l’installazione è di 39,99 euro.

Se siete già clienti di Iliad con un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente il prezzo della fibra scende a 19,99 euro al mese per sempre.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa si può oggi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Premium Base di TIM con inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione (240 euro suddivisi in 10 euro al mese per 24 rate) a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Se cercate un’offerta più completa potete attivare TIM WiFi Power Smart con inclusi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e una latenza di appena 6 ms in oltre 1.500 Comuni, chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ Executive e la protezione di TIM Safe Web Plus a 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Acquistandola entro il 30/6/23 l’attivazione è gratuita, invece di 39,90 euro. Se siete già clienti di TIM per la telefonia mobile il prezzo di questa tariffa scende a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Scopri l’offerta fibra di TIM »

I clienti TIM per fisso e mobile possono attivare TIM Unica Power e avere Giga illimitati su mobile per i telefoni di tutta la famiglia oltre alla possibilità di acquistare due smartphone a rate al prezzo di uno con primo pagamento dopo tre mesi o una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a 9,99 euro al mese. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e prevede anche un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese).

Chi ha acquista un’offerta per la fibra ottica di TIM entro il 29/7/23 può richiedere un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con piano Standard di Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime (poi 12,99 euro al mese). Se avete l’ADSL e passate alla fibra ottica fino a 2,5 Gbps potete rottamare la linea e il vecchio modem per avere uno sconto di 120 euro, suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese.

PosteCasa Ultraveloce con inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH, modem in comodato d’uso gratuito e una chiavetta USB con Giga illimitati per navigare su mobile a 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

Super Fibra di WindTre con inclusi navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia a 26,99 euro al mese. L’attivazione è di 39,99 euro o 49,99 euro per il collegamento nelle Aree Bianche. Potete aggiungere anche:

Assistenza Facile per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese

per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese Più sicuri in casa a 1,49 euro al mese

Se siete già clienti di WindTre per la telefonia mobile il prezzo di questa tariffa scende a 22,90 euro al mese.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

Fastweb Casa Light di Fastweb con inclusi navigazione illimitata senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate a consumo (15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta), modem FASTGate e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi aiuteranno ad apprendere nuove competenze digitali molto richieste dalle aziende, a 27,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore permette di provare le sue offerte per un mese e decidere poi se continuare o recedere dal piano senza costi aggiuntivi e ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva Fastweb Casa Light »

Fastweb Casa rispetto all’offerta base include invece chiamate illimitate, un modem Internet Box NeXXt con Alexa integrata e un’assicurazione Assistenza Casa o Pet, che si rinnova gratuitamente ogni anno insieme all’offerta fisso. La prima versione vi mette a disposizione h24 una serie di professionisti per la vostra casa mentre la seconda incluse a un servizio h24 di telemedicina con un veterinario e consegna a domicilio dei farmaci. Il costo per la fibra ottica è di 29,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa »

Ad entrambe le tariffe potete aggiungere al costo di 3 euro al mese un amplificatore Wi-Fi Booster e l’opzione Plus, che comprende Assistenza Plus e Fastweb Plus con i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Potete abbinare alla fibra ottica anche una SIM mobile con una delle seguenti offerte:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G a 7,95 euro al mese. Avete inclusi anche 8 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a 11,95 euro al mese. Avete inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Entrambe le offerte per il mobile prevedono attivazione gratuita e SIM a 10 euro con spedizione gratuita entro 5 giorni lavorativi.

« notizia precedente Bollette bloccate: le tariffe a prezzo fisso di fine Giugno 2023