Sky dà il via al mese di luglio con una serie di nuove offerte: per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky entro il prossimo 16 di luglio , infatti, è ora possibile attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato andando ad ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo . La promozione è valida per due diverse tipologie di abbonamento: Sky TV, Netflix e Sky Cinema oppure Sky TV, Netflix e Sky Sport. Le offerte partono da 19,90 euro al mese. Ecco i dettagli completi.

C’è tempo fino al prossimo 16 luglio per sfruttare una delle nuove offerte Sky con Buono Amazon da 50 euro in regalo per tutti i nuovi clienti. Si tratta dell’occasione giusta per passare a Sky con un abbonamento a prezzo scontato che include anche il bonus aggiuntivo rappresentato dal buono da utilizzare su Amazon.

La promozione è valida per due diverse tipologie di abbonamento. Si tratta di un’occasione ottima per poter accedere a Sky con un prezzo contenuto e potendo beneficiare di una serie di vantaggi significativi in grado di garantire un plus in termini di convenienza. Vediamo tutti i dettagli in merito e come fare ad attivare il piano desiderato.

Nuove offerte Sky con Buono Amazon da 50 euro in regalo fino al 16 luglio 2023

La prima opzione da segnalare per questa nuova serie di offerte speciali di Sky è rappresentata dall’offerta che unisce Intrattenimento Plus e Sky Cinema. Questa promozione include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV, informazione, documentari etc.)

con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV, informazione, documentari etc.) Netflix con il piano Standard

con il piano Standard Sky Cinema con Paramount Plus

con Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e PC

Quest’offerta presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non ci sono vincoli e sarà possibile scegliere liberamente se passare ad un altro abbonamento oppure interrompere l’abbonamento attivo con Sky.

L’offerta, attivabile fino al prossimo 16 di luglio, include anche un Buono Regalo Amazon da 50 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

In alternativa, c’è anche l’offerta che unisce Intrattenimento Plus e Sky Sport. In questo caso, è possibile accedere al seguente bundle:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV, informazione, documentari etc.)

con tutto l’intrattenimento di Sky (show, serie TV, informazione, documentari etc.) Netflix con il piano Standard

con il piano Standard Sky Sport con tutti i contenuti sportivi del catalogo Sky dalla Champions League alla Formula 1 passando per tanti altri sport

con tutti i contenuti sportivi del catalogo Sky dalla Champions League alla Formula 1 passando per tanti altri sport Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e PC

L’offerta in questione prevede un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, sempre senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. Anche in questo caso è incluso un Buono Amazon da 50 euro per tutti i nuovi clienti che richiedono l’attivazione della promozione entro il prossimo 16 luglio. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Anche se non c’è un Buono Amazon incluso, in questo momento c’è anche un’altra offerta da tenere d’occhio. Si tratta di Sky TV + Netflix ovvero del bundle chiamato “Intrattenimento Plus“. La promozione in questione viene proposta da Sky al prezzo scontato di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Anche in questo caso, non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. L’offerta include il piano Netflix Base (dal costo di 7,99 euro al mese). Per accedere a quest’offerta è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

Ricordiamo che è sempre disponibile la promozione Prova Sky Q. Quest’offerta consente ai nuovi clienti Sky di accedere a tutta l’offerta della Pay TV e, quindi, ai pacchetti:

Sky TV

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

In più, è previsto anche l’accesso a Netflix. La promozione prevede un costo di 9 euro per un accesso illimitato per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale sarà possibile scegliere se attivare o meno un’offerta in base alle promozioni in corso in quel momento.

