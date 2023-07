Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Canalys ha pubblicato di recente su Twitter la classifica degli smartphone più venduti sopra i 500 dollari durante il primo quadrimestre del 2023. L’analisi dell’azienda di Singapore conferma che i prodotti di Apple e Samsung sono i più amati e sostanzialmente dominano il mercato. L’analisi conferma anche un calo del 13% delle vendite di telefoni rispetto allo stesso periodo del 2023. Guardando però ai dispositivi top di gamma la tendenza invece è contraria (+4,7%).

Smartphone più venduti: le migliori offerte per averli a rate di luglio 2023

Gli smartphone più venduti nel primo trimestre del 2023 1 iPhone 14 Pro Max 2 iPhone 14 Pro 3 iPhone 14 4 iPhone 13 5 Samsung Galaxy S23 Ultra 6 iPhone 14 Plus 7 Samsung Galaxy S23 8 iPhone 12 9 Samsung Galaxy S23+ 10 Samsung Galaxy Z Flip4 11 iPhone SE (terza generazione) 12 Samsung Galaxy S22 13 Xiaomi 13 14 Huawei Mate 50 15 Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le fasce di prezzo più amate dagli utenti sono tra i 100 e 199 dollari e sopra i 500 dollari. I cellulari sotto dei 100 dollari sono invece quelli meno apprezzati, probabilmente perché non sono molti modelli disponibili e spesso sono considerati di bassa qualità. Nelle prime dieci posizioni troviamo solo prodotti di Apple e Samsung. Il podio comunque è appannaggio dell’azienda di Cupertino con iPhone 14 Pro Max che ottiene la medaglia d’oro, seguito da iPhone 14 Pro e iPhone 14. Il primo dispositivo Android in classifica è Samsung Galaxy S23 Ultra al quinto posto e nonostante diversi grandi marchi stiano puntando sugli smartphone con schermo pieghevole si trova solo un dispositivo di questa categoria, Samsung Galaxy Z Flip4 al decimo posto. Gli unici modelli in lista che non appartengono a Samsung e Apple sono Xiaomi 13 (13°) e Huawei Mate 50 (14°).

Se volete acquistare uno degli smartphone più venduti spendendo il meno possibile potete attivare un’offerta telefono incluso e abbinare così le rate per il dispositivo a un piano mobile. Per confrontare le promozioni dei principali operatori di telefonia mobile potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per trovare la migliore proposta per avere il vostro smartphone al prezzo più basso insieme a un piano che soddisfi le vostre esigenze sulla base delle abitudini di consumo. Potrete poi attivare l’offerta online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Le offerte smartphone incluso di TIM

Le offerte TIM a cui abbinare un telefono a rate Minuti, SMS e Giga illimitati Costo mensile TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Con TIM potete acquistare a rate gli smartphone più venduti del primo quadrimestre del 2023 con vincolo di 30 mesi. È possibile pagare con un finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione) con carta di credito. L’operatore non accetta carte prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online. Con il servizio TIM Rivaluta Smartphone potete ottenere uno sconto sul finanziamento dando in permuta un vecchio modello. I clienti fisso dell’operatore possono anche scegliere l’addebito automatico in bolletta. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi. Per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in uno dei negozi in tutta Italia che aderiscono all’iniziativa. Tra le migliori offerte di TIM a cui abbinare le rate per gli smartphone più venduti ci sono:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica con primo mese e attivazione gratuiti acquistandola online. L’offerta poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Con pagamento su credito residuo si hanno inclusi solo 100 GB. Son previsti anche 8 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica con primo mese gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online. In questo caso anche l’attivazione è gratis. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Con pagamento su credito residuo si hanno inclusi solo 50 GB. Son previsti anche 20 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta è disponibile solo per gli Under 25 e può essere personalizzata aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power con primo mese e attivazione gratuiti acquistandola online. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Senza TIM Unica Power si hanno inclusi solo 5 GB. L’offerta è disponibile solo per i già clienti fisso di TIM.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e vi consente non solo di avere Giga illimitati ogni mese per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM) ma anche altri vantaggi come la Promo 2×1 per l’acquisto a rate di due telefoni al prezzo di uno e primo pagamento dopo tre mesi o la possibilità di avere una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a 9,99 euro al mese. Fino al 29/7/23 avete incluso gratuitamente un abbonamento a TIMVISION con Netflix Standard (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) e 6 mesi di Amazon Prime fino 23/9/23, poi 12,99 euro al mese. Potete scegliere anche tra un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi 9,99 euro al mese, e uno sconto del 20% sui gioielli di Kulto.

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica e accesso prioritario alla rete dell’operatore con primo mese gratuito per i nuovi clienti che l’acquistano online. In questo caso anche l’attivazione è gratis. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese. Con pagamento su credito residuo si hanno inclusi solo 50 GB a 16,99 euro al mese. Son previsti anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta prevede anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per tutte le offerte di TIM la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con questo operatore potete acquistare gli smartphone più venduti ai seguenti prezzi:

Apple

iPhone 14 Pro Max a 47 euro al mese per 30 rate

a 47 euro al mese per 30 rate iPhone 14 Pro a 42 euro al mese per 30 rate

a 42 euro al mese per 30 rate iPhone 14 Plus a 36 euro al mese per 30 rate

a 36 euro al mese per 30 rate iPhone 14 a 29 euro al mese per 30 rate

a 29 euro al mese per 30 rate iPhone 13 a 27 euro al mese per 30 rate

a 27 euro al mese per 30 rate iPhone SE a 18 euro al mese per 30 rate

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 a 20 euro al mese per 30 rate

a 20 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S23 a 20 euro al mese per 30 rate

a 20 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S23+ a 35 euro al mese per 30 rate

a 35 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S23 Ultra a 41 euro al mese per 30 rate

a 41 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S22 a 17 euro al mese per 30 rate

a 17 euro al mese per 30 rate Samsung Galaxy S21 FE 5G a 13 euro al mese per 30 rate

Altri marchi

Xiaomi 13 a 26 euro al mese per 30 rate

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Le offerte Iliad a cui abbinare un telefono a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G 7,99 €/mese Flash 130 minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G 8,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese

Iliad consente di acquistare a rate gli smartphone più venduti con un finanziamento a tasso zero e primo pagamento dopo un mese, salvo approvazione di Younited. È possibile scegliere tra un vincolo di 12 o 24 mesi. Per la richiesta di finanziamento vi serviranno:

carta d’identità elettronica (CIE), patente o passaporto europeo

tessera sanitaria

IBAN

numero di telefono

email

Con il servizio di trade-in si può dare in permuta un vecchio modello di iPhone, Apple Watch o MacBook e poi scegliere se ottenere una rateizzazione più conveniente o ricevere un acconto pari al valore del terminale che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento con la promessa di restituire iPhone alla fine del vincolo di permanenza previsto dall’offerta. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi. Tra le migliori offerte di Iliad a cui abbinare le rate per gli smartphone più venduti ci sono:

1. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Son previsti anche 8 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

2. Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Son previsti anche 9 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 6/7/23.

Attiva Flash 130 di Iliad »

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese per sempre. Son previsti anche 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se acquistare Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete avere uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. A tali condizioni la rete fissa costa solo 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il prezzo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta per la fibra include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload sulla rete FTTH GPON insieme a chiamate illimitate, attivazione e modem in comodato d’uso gratuito con supporto al Wi-Fi di ultima generazione. Si possono aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per ampliare il segnale a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Son previsti anche 13 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte di Iliad l’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM è gratuita così come la spedizione. Con questo operatore potete acquistare gli smartphone più venduti ai seguenti prezzi:

Apple

iPhone 14 Pro Max a partire da 86,81 euro al mese per 12 rate o 46,30 euro al mese per 24 rate

a partire da per 12 rate o per 24 rate iPhone 14 Pro a partire da 77,44 euro al mese per 12 rate o 41,30 euro al mese per 24 rate

a partire da per 12 rate o per 24 rate iPhone 14 Plus a partire da 67,44 euro al mese per 12 rate o 35,97 euro al mese per 24 rate

a partire da per 12 rate o per 24 rate iPhone 14 a partire da 58,06 euro al mese per 12 rate o 30,97 euro al mese per 24 rate

a partire da per 12 rate o per 24 rate iPhone 13 da 128 GB a 59,27 euro al mese per 12 rate o 31,75 euro al mese per 24 rate

da 128 GB a per 12 rate o per 24 rate iPhone 12 da 64 GB a 55,64 euro al mese per 12 rate o 31,16 euro al mese per 24 rate

Le offerte smartphone incluso di Fastweb

Le offerte Fastweb a cui abbinare un telefono a rate Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G 11,95 €/mese

Con Fastweb Mobile potete acquistare in negozio gli smartphone più venduti con finanziamento Findomestic a tasso zero (TAN e TAEG 0%, salvo approvazione) e vincolo di 20 mesi. Tra le migliori offerte dell’operatore a cui abbinare le rate per il telefono ci sono:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Son previsti anche 8 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile »

2. Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese. Son previsti anche 10 GB per navigare in roaming in Ue.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per entrambe le offerte l’attivazione è di 10 euro mentre la SIM è gratuita così come la spedizione. Avete inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più visibili dalle aziende. Con questo Fastweb potete acquistare gli smartphone più venduti ai seguenti prezzi:

Apple

iPhone 14 Pro Max a partire da 70,20 euro al mese per 20 rate

a partire da 70,20 euro al mese per 20 rate iPhone 14 Pro a partire da 62,60 euro al mese per 20 rate

a partire da 62,60 euro al mese per 20 rate iPhone 14 Plus a partire da 53,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 53,95 euro al mese per 20 rate iPhone 14 a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate iPhone 13 a partire da 37,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 37,95 euro al mese per 20 rate iPhone SE a partire da 27,35 euro al mese per 20 rate

Samsung

Samsung Galaxy Z Flip4 a partire da 39,95 euro al mese per 20 rate

a partire da 39,95 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23 a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23+ a partire da 60,10 euro al mese per 20 rate

a partire da 60,10 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23 Ultra a partire da 72,40 euro al mese per 20 rate

a partire da 72,40 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S22 a partire da 34,95 euro al mese per 20 rate

Altri marchi

Xiaomi 13 a partire da 53,50 euro al mese per 20 rate