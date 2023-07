Non conviene più lasciare grosse somme di denaro “parcheggiate” sul conto corrente perché l’inflazione galoppante erode il potere d’acquisto. Meglio investire la propria liquidità in titoli di Stato, come i Btp , che in questo periodo hanno rendimenti vantaggiosi con cui contrastare gli effetti dell’inflazione. Tendenze e novità sul risparmio di l uglio 2023 su SOStariffe.it .

Il consiglio ai risparmiatori, che non hanno necessità di avere una liquidità a portata di mano, è di non tenere fermi sul conto corrente ingenti quantità di soldi. Un tasso dell’inflazione così elevato e, in costante crescita, fa perdere potere d’acquisto, divora le economie domestiche e assottiglia i bilanci familiari.

La conseguenza? Non conviene tenere ingenti somme sul conto corrente. Meglio investire la liquidità in eccesso per provare a compensare le “perdite” causate dall’inflazione. Come? Puntando, per esempio, sui titoli di Stato, come i Buoni del tesoro poliennali (BTP) che offrono rendimenti inimmaginabili fino a un anno fa.

Conti correnti: la liquidità si sposta verso gli investimenti sicuri

IL DATO SPIEGAZIONE 1.789,1 miliardi di euro La liquidità di tutti i conti correnti italiani a maggio 2023 13,3 miliardi di euro I risparmi che a maggio 2023 dai conti correnti è stata spostata verso altre forme di investimento +11,9% La crescita della raccolta in obbligazioni delle banche a maggio 2023 rispetto a maggio 2022

La propensione al risparmio degli italiani sta cambiando. Sta diminuendo la quantità di denaro depositata sui conti correnti. Lo conferma l’ABI (Associazione bancaria italiana): a maggio 2023, la liquidità sui conti correnti in Italia è scesa di 13,3 miliardi di euro, arrivando a 1.789,1 miliardi di euro. Nel corso degli ultimi dodici mesi c’è stato un crollo di 84 miliardi, considerato che a luglio 2022 il cash depositato sui conti correnti degli italiani era pari a 1.873,1 miliardi.

Sempre l’ABI, nel suo report di maggio 2023, riferisce che:

gli investimenti in titoli custoditi presso le banche sono saliti di oltre 190 miliardi tra aprile 2022 e aprile 2023, di cui 107,3 miliardi riconducibili alle famiglie, il restante è delle imprese e di altri settori;

Con la sua fotografia in cifre, l’ABI registra uno spostamento di parte della liquidità dai conti correnti a forme di investimento più remunerative:

conti deposito a tempo;

obbligazioni (come i titoli di Stato).

Dai conti correnti ai BTP: come investono i risparmi gli italiani a Luglio 2023

È già in corso la tendenza dei risparmiatori a traghettare la propria liquidità in eccesso dai conti correnti a forme di investimento sicuro e dal rendimento certo. Come, per esempio, i Buoni del tesoro poliennali, i BTP, che sono un’obbligazione a medio-lungo termine, emessa dal Dipartimento del Tesoro italiano (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con cedola fissa posticipata pagata semestralmente. I BTP possono essere emessi con scadenze pari a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni, mediante un procedimento chiamato asta marginale che si svolge normalmente due volte al mese.

C’è da osservare che, in Italia, gli investimenti in BTP sono aumentati di 96,6 miliardi di euro da inizio 2022. Un dato rivelato dalle banche e che mostra il trend degli italiani a far fruttare i propri risparmi ma senza correre i rischi dei mercati azionari.

Ecco alcuni altri dati che aiutano a comprendere la tendenza in corso: dalla fine del 2022 a fine giugno 2023, di fatto in sei mesi, gli investimenti in BTP delle banche sono stati pari a 388,4 miliardi, con un +15,6 miliardi.

Dal canto suo, la Banca d’Italia comunica che, a fine giugno 2023, sono stati collocati in asta Btp a medio e lungo termine, per 7,5 miliardi. Per i Btp a 5 anni (3 miliardi assegnati) il rendimento aumenta di 2 punti base con il lordo al 3,81%. Per i buoni a 10 anni (3,250 miliardi assegnati) il rendimento cala di 20 punti base con un lordo al 4,13%. Infine per i Btp a 30 anni (1,250 miliardi) il rendimento lordo si attesta al 4,18%.

Bankitalia spiega che i BTP sono appetibili perché vantaggiosi e perché sono “titoli obbligazionari particolarmente adatti per investimenti di medio, lungo o lunghissimo periodo che garantiscono cedole periodiche fisse e quindi incassi regolari e predeterminati”. Bankitalia, inoltre, evidenzia che “i BTP presentano un profilo di rischio medio/basso, essendo emessi da uno stato sovrano”.

