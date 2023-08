Passaggio al Mercato Libero, confronto periodico delle offerte luce e gas e scelta di soluzioni con un prezzo contenuto di energia e metano sono alcune delle mosse vincenti per evitare i rincari in bolletta con l’approssimarsi dell’autunno 2023. Tutti i consigli su SOStariffe.it

I listini gas al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di gas naturale in Europa, sono in fermento. Le quotazioni gas hanno superato la soglia dei 38,35 euro al megawattora (+10,3%) nella seduta di lunedì 28 agosto 2023, complici anche le tensioni sindacali in Australia tra i lavoratori degli impianti di liquefazione del metano. Le possibili “braccia conserte” negli stabilimenti australiani, rilevano gli analisti del settore, metterebbero a rischio circa il 5% delle forniture mondiali di Gnl (gas naturale liquefatto), con un’interruzione dei flussi e un impatto sui prezzi anche in Europa.

L’impennata dei listini TTF fa risalire anche il prezzo dell’energia elettrica, con le bollette di luce e gas che potrebbero tornare a pesare sui budget delle famiglie italiane nell’autunno 2023, come mette in guardia Federconsumatori. Secondo il suo Osservatorio nazionale, al rientro dalle vacanze, le famiglie dovranno far fronte a spese per 2.924,70 euro, ben 252,92 euro in più rispetto all’autunno 2022 (considerando bollette, alimenti, carburanti e materiale scolastico).

Come tagliare le spese in bolletta scegliendo il Mercato Libero

Per provare a non farsi soffocare dai rincari, una mossa salva portafogli è il passaggio al Mercato Libero dove le offerte luce e gas hanno tariffe più convenienti, dato che sono i fornitori stessi a stabilire il costo della componente energia elettrica e metano.

Come trovare la tariffa più vantaggiosa tra le numerose proposte messe a punto dai gestori energetici che operano in regime di libera concorrenza? La risposta a questa domanda arriva dal confronto periodico delle offerte stesse, che può essere effettuato utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto).

Utilizzare il tool di SOStariffe.it è semplice: basta inserire una stima del proprio consumo annuo per individuare subito la tariffa più vantaggiosa da attivare direttamente online. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario e i dati identificativi della fornitura (codice POD per l’energia e codice PDR per il gas, che sono riportati in bolletta).

In aggiunta al confronto periodico delle offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it, è opportuno tenere in considerazione il costo unitario dell’energia elettrica e del gas (ovvero il costo kWh e il costo metano al metro cubo) proposto dal potenziale fornitore del Mercato Libero: più questa cifra è bassa, minore è il costo della materia prima e più contenuti saranno gli importi in bolletta.

C’è poi da considerare la tipologia di tariffa: è meglio attivare offerte a prezzo fisso o indicizzato? Le prime, avendo accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (collegate agli indici PUN e PSV), con aggiornamenti mensili, garantiscono fatture allineate al mercato; le seconde, invece, bloccano il prezzo dei beni energetici per un determinato periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi), durante il quale il fornitore non può modificare le condizioni contrattuali, anche a fronte di un’impennata dei costi della materia prima.

Le top offerte luce e gas del Mercato Libero ad Agosto 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA TIPO DI TARIFFA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA A2A Easy Luce e Gas a prezzo indicizzato 0,1120 €/kWh

0,3332 €/Smc 74,25 €/mese

123,24 €/mese NeN Luce e Gas Special 48 a prezzo bloccato 0,1980 €/kWh

0,6900 €/Smc 75,64 €/mese

138,33 €/mese

Di seguito le offerte luce e gas del Mercato Libero che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato come le soluzioni più competitive per una “famiglia tipo” con consumi annuali di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di metano.

Easy Luce e Gas di A2A è la più conveniente tra le tariffe a prezzo indicizzato, mentre Luce e Gas Special 48 di NeN è tra le più vantaggiose tra quelle a prezzo fisso.

Easy Luce e Gas di A2A

A2A Energia, la società commerciale del Gruppo A2A che si concentra sulla vendita di luce, gas e servizi a clienti domestici, piccole e medie imprese e grandi clienti industriali, propone la seguente promozione luce e gas a prezzo indicizzato:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12,50 euro a fornitura (150 euro all’anno per fornitura);

per costi di commercializzazione: (150 euro all’anno per fornitura); tariffa monoraria : si paga l’energia allo stesso prezzo indipendentemente dalla fascia oraria in cui è utilizzata;

: si paga l’energia allo stesso prezzo dalla fascia oraria in cui è utilizzata; gestione facile e veloce della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyA2A ;

; possibilità di sottoscrivere l’offerta attraverso molteplici canali: sito internet, Whatsapp, numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688) o in uno degli sportelli A2A;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Optando per la soluzione luce di A2A Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 74,25 euro al mese, mentre scegliendo Easy Gas il costo mensile si attesterebbe a 123,24 euro.

Cliccando sul pulsante verde di seguito sono disponibili maggiori informazioni su questa offerta:

Luce e Gas Special 48 di NeN

Per chi sia alla ricerca di una soluzione luce e gas che blocchi il prezzo della materia prima per almeno 12 mesi, l’offerta luce e gas di NeN (in esclusiva con SOStariffe.it) è tra le più competitive:

prezzo fisso e bloccato per 12 mesi: 0,1980 €/kWh (per l’energia elettrica) e 0,6900 €/Smc (per il gas);

(per l’energia elettrica) e (per il gas); contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 8 euro (a fornitura), per una spesa totale di 96 euro all’anno a fornitura;

bonus di benvenuto di 48 euro in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti;

di in bolletta (a fornitura) per i nuovi clienti; tariffa monoraria: l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore;

sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; App NeN per gestire le proprie forniture da remoto e in qualsiasi momento.

Con l’attivazione di Luce Special 48, la spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 75,64 euro, mentre Gas Special 48 avrebbe un impatto sulle bollette del metano pari a 138,33 euro al mese.

Clicca al link di seguito per maggiori dettagli su NeN Luce e Gas Special 48:

