Arrivano i nuovi Samsung Galaxy S26: ecco le promo di lancio degli operatori italiani

Matteo Testa

Mancano pochissimi giorni all'evento Galaxy Unpacked in cui saranno svelati i nuovi Samsung Galaxy S26. Alcuni operatori hanno già lanciato delle promozioni pre lancio con sconti o vantaggi esclusivi. Scopri come ottenerli

Galaxy Unpacked: tutti i dettagli a febbraio 2026
  1. I nuovi smartphone verranno svelati il 25/2/26 alle 19.00 (ora italiana) in diretta streaming sul sito di Samsung
  2. Alcuni operatori come TIM propongono sconti fino al 50% oppure buoni Amazon da 100 (Vodafone e Fastweb Mobile)
  3. Samsung Galaxy S26 da 512 5G allo stesso prezzo di quello da 256 GB entro il 10/3/26
Arrivano i nuovi Samsung Galaxy S26: ecco le promo di lancio degli operatori italiani

Samsung Galaxy S26 sarà ufficialmente presentato durante il prossimo evento Galaxy Unpacked in programma il 25/2/26 a partire dalle 19.00 (ora italiana). Potrete seguirlo in diretta streaming sul sito del colosso coreano.

Samsung ha reso disponibile anche una pagina dedicata al Galaxy Unpacked che permette di ricevere aggiornamenti su Samsung Galaxy S26 e tutti i dettagli sulle offerte lancio registrandosi entro il 25/2/26.

Entro il 10/3/26, che sarà quasi sicuramente la data di distribuzione nei punti vendita, si ha la possibilità di risparmiare fino a 200 euro sul taglio di memoria più grande. Molto probabilmente, quindi, entro tale data su Samsung Shop potrete acquistare Samsung Galaxy S26 da 512 GB allo stesso prezzo di quello da 256 GB. Si fa poi riferimento a un voucher da 30 euro per l’acquisto di due prodotti Galaxy.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori.

Samsung Galaxy S26: le offerte di lancio degli operatori a febbraio 2026

Operatori Promozioni lancio per Samsung Galaxy S26
TIM
  • sconto del 50% sulle promozioni dedicate lasciando il proprio numero entro il 24/2/26
Vodafone
  • “vantaggi esclusivi” come un buono Amazon da 100
  • promo valida per chi si registra sul sito entro il 24/2/26 e acquista Samsung Galaxy S26 a rate entro il 10/3/26
Fastweb Mobile
  • buono Amazon da 100
  • Samsung Galaxy S26 da 512 GB allo stesso prezzo di quello da 256 GB
  • promo valida per chi si registra sul sito entro il 25/2/26 e acquista il telefono non oltre il 10/3/26
WindTre
  • sconto fino a 510 sull’acquisto di Samsung Galaxy S26 a rate entro il 10/3/26 per chi si registra sul sito

Alcuni operatori di telefonia mobile in Italia hanno già messo a disposizione una pagina dedicata ai nuovi Samsung Galaxy S26 sui rispettivi siti, proponendo alcune offerte che anticipano il lancio dei modelli più recenti dell’azienda coreana.

TIM, ad esempio, permette di ottenere uno sconto del 50% sulle promozioni dedicate a Samsung Galaxy S26 se si lascia il proprio numero di telefono nella pagina dedicata entro il 24/2/26.

Con il servizio TIM Next Evolution potete acquistare uno smartphone a rate senza anticipo pagando tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su conto corrente o carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è disponibile anche il ritiro in oltre 200 negozi.

Per ottenere uno sconto sulle rate dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. In più, con il servizio TIM Rivaluta Smartphone si può ricevere un ulteriore sconto dando in permuta un vecchio cellulare.

Vodafone invece promette “vantaggi esclusivi“, tra cui un buono Amazon da 100 euro, a tutti coloro che si registrano sul sito entro il 25/2/26 e acquistano il nuovo Samsung Galaxy S26 a rate entro il 10/3/26.

Scegliendo il servizio Telefono No Problem (TNP) avrete una rateizzazione fino a 24 mesi e pagamento con addebito su conto corrente o carta di credito. In questo caso è previsto un contributo di 9,99 euro per l’attivazione delle rate per i nuovi clienti o di 19,99 euro per chi ha già una SIM/eSIM dell’operatore. Potrebbe essere richiesto anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal taglio di memoria e dall’offerta a cui viene associato il telefono. Ad oggi è però possibile acquistare uno smartphone a rate con Vodafone solo in negozio.

Fastweb Mobile va ancora più nel dettaglio e afferma che tra i “vantaggi esclusivi” c’è la possibilità di comprare Samsung Galaxy S26 da 512 GB allo stesso prezzo del modello da 256 GB. Vi ricordiamo che Vodafone e Fastweb Mobile continuano ad agire separatamente sul mercato nonostante la nascita del nuovo operatore Fastweb + Vodafone ma molti dei rispettivi servizi sono già stati allineati.

Fastweb Mobile vi consente di acquistare uno smartphone a rate (anche senza anticipo) e pagamento tramite un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione fino a 30 mesi. Potete prenotare il vostro telefono online e poi completare l’acquisto in negozio. Dando poi in permuta un vecchio cellulare riceverete uno sconto sul finanziamento.

WindTre invece a chi si registra sul sito permette di ottenere fino a 510 euro di sconto sull’acquisto di Samsung Galaxy S26 a rate entro il 10/3/26. L’operatore prevede una rateizzazione fino a 36 mesi con anticipo zero (Tan 9,75% – Taeg 10,20%) e il pagamento di un contributo di 6,99 euro una tantum per l’attivazione del telefono.

Samsung Galaxy S26: le possibili caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy Ultra
Schermo
  • Dynamic AMOLED 2X da 6,3″ con vetro Gorilla Armor 2 (2340 x 1080 con refresh rate da 1 a 120 Hz)
  • Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ con vetro Gorilla Armor 2 (3120 x 1440 con refresh rate da 1 a 120 Hz)
  • Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ con vetro Gorilla Armor 2 (3120 x 1440 con refresh rate da 1 a 120 Hz)
Dimensioni e peso
  •  149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 g
  • 158,4 x 75,8 x 7,3 mm, 190 g
  • 163,6 x 78,1 x 7,9 mm, 214 g
Fotocamera posteriore
  • 50 MP (f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0 μm, dual pixel PDAF, OIS)
  • ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2, 13 mm, 120° di FoV, 1/2.55″, 1.4 μm, Super Steady Video)
  • teleobiettivo da 10 MP (f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0 μm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x)
  • 50 MP (f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0 μm, dual pixel PDAF, OIS)
  • ultra-grandangolo da 12 MP (f/2.2, 13 mm, 120° di FoV, 1/2.55″, 1.4 μm, Super Steady Video)
  • teleobiettivo da 10 MP (f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0 μm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x)
  • 200 MP (f/1.4, 24 mm, 1/1.3″, 0.6 μm, PDAF multidirezionale, OIS)
  • ultra-grandangolare da 50 MP (f/1.9, 120° di FoV, 1/2.5″, 0.7 μm, dual pixel PDAF, Super Steady Video)
  • teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/2.8, 111 mm, 1/2.52″, 0.7 μm, PDAF, OIS, zoom ottico 5x
  • teleobiettivo da 10 MP (1/3.94″, PDAF, OIS, zoom ottico 3x)
Fotocamera anteriore
  • 12 MP (f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12 μm, dual pixel PDAF, HDR)
  • 12 MP (f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12 μm, dual pixel PDAF, HDR)
  • grandangolare da 12 MP (f/2.2, 26 mm, 1/3.2″, 1.12 μm, dual pixel PDAF, HDR)
Processore
  • Exynos 2600 (in Europa)
  • Exynos 2600 (in Europa)
  • Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Memoria
  • 12 GB di RAM
  • interna da 256/512 GB
  • 12 GB di RAM
  • interna da 256/512 GB
  • 12 GB di RAM
  • interna da 256/512 GB o 1 TB
Batteria
  • 4300 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W
  • 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e wireless da 15 W
  • 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 60 W e wireless da 25 W

Samsung con Galaxy S26 sembra voler andare oltre con il concetto di smartphone, che infatti sparisce dai video teaser per presentare il nuovo modello come un “AI Phone“. L’intelligenza artificiale sarà quindi al centro dell’esperienza d’uso di questo particolare telefono. Tra le funzioni si parla, ad esempio, dell’integrazione di Privacy Display nel modello Ultra. Questa tecnologia oscura automaticamente lo schermo quando non lo si guarda da una posizione frontale.

Circolano poi voci su una fotocamera dotata di un nuovo sistema pensato appositamente per la registrazione di video in condizioni di scarsa luminosità. Winfuture riporta anche il display per tutti i modelli sarà protetto dal vetro Corning Gorilla Armor 2 con trattamento antiriflesso. Tuttoandroid racconta poi di altre funzioni associate all’AI come la possibilità di generare immagini senza una connessione a Internet attiva, protezione antifrode e l’integrazione di Perplexity per Bixby.

Infine, non mancheranno novità in merito a One UI 8.5, l’interfaccia grafica disponibile sui nuovi Samsung Galaxy S26.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
