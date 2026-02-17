TOP 250 Plus e TOP 300 Plus, tornano le offerte "più generose" di Iliad a febbraio 2026

Iliad
di Matteo Testa

Sono tornate le offerte TOP Plus di Iliad, che a partire da 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre permettono di avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità. Scopri come attivarle e i vantaggi per gli utenti fisso e mobile

In 30 sec.
TOP Plus, prezzo e caratteristiche delle offerte di Iliad a febbraio 2026
  1. Avete inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,99 €/mese per sempre
  2. Potete accedere ai vantaggi per utenti mobile e fibra
Il 17 febbraio 2026 sono tornate ufficialmente le “offerte flash” di Iliad della famiglia TOP Plus. Queste tariffe, che hanno una scadenza predeterminata, permetteno di avere minuti illimitati e fino a 300 GB in 5G alla massima velocità a partire da 9,99 euro al mese e prezzo fisso per sempre. Le promozioni permettono poi di accedere ai vantaggi per utenti mobile e fibra.

TOP 250 Plus e TOP 300 Plus: le nuove offerte di Iliad a febbraio 2026

Offerte 5G di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte
TOP 250 Plus
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 25 GB extra per il roaming in Ue
TOP 300 Plus
  • 11,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99
  • minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 30 GB extra per il roaming in Ue

Le offerte TOP Plus di Iliad come tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete pienamente soddisfatti del vostro piano potete quindi cambiare offerta gratis, passando a un piano con più Giga inclusi a un prezzo uguale o superiore a quello attuale, oppure facendo richiesta di recesso senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento.

Per tutte le offerte la SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. L’operatore low cost consente poi di effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione.

TOP 250 Plus include minuti e SMS illimitati più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con copertura in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. Sono previsti anche 25 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre. Iliad in una nota descrive TOP 250 Plus come “l’offerta più generosa sia per GIGA in 5G full speed da utilizzare in Italia che per GIGA dedicati al roaming in Europa ed è la più conveniente giga/prezzo tra le offerte aperte a tutti con almeno 150 GB” confrontandola con le proposte di TIM, WindTre e Fastweb + Vodafone.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus include minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G fino a 2 Gbps. Sono previsti anche 30 GB extra per navigare in roaming in Ue. Il costo è di 11,99 euro al mese per sempre. TOP 300 Plus, continua la nota dell’operatore, “si conferma quella con il rapporto prezzo/GB più competitivo, offrendo il maggior numero di GIGA da utilizzare in Italia e la migliore allowance di GIGA dedicata al roaming europeo“.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Le offerte TOP Plus sono disponibili fino al 19/3/26. I già clienti possono passare alle offerte TOP Plus con richiesta dall’Area Personale sul sito, dall’app Iliad o negli Iliad Space.

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum. Superata la soglia di traffico dati incluso nelle offerte, potrete continuare a navigare al costo di 90 cent per 100 MB, previo consenso. Altrimenti l’operatore low cost bloccherà la connessione a Internet per evitarvi spese non necessarie.

Se avete esaurito il traffico dati dedicato al roaming in Ue e Regno Unito, viene applicata la tariffazione extrasoglia di 0,001586 euro per MB.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si attiva la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Attivando una delle offerte TOP Plus entro il 31/3/26 è possibile partecipare a un concorso che mette in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A Enilive. Entro il 10/4/26 si può vincere anche la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Sconto sulla rete fissa e tanti Giga per tutti con Iliadclub

Attivando le offerte TOP 250 Plus o TOP 300 Plus e scegliendo il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito è previsto uno sconto sulla fibra, premiata dalla società di analisi indipendente nPerf come la più veloce in Italia nel 2025.

IliadBox con inclusa una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON. Sono previsti anche chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e un abbonamento a Cafeyn per avere migliaia di giornali e riviste sempre con sé.

Il prezzo per la fibra per chi ha attiva contestualmente TOP 250 Plus/300 Plus con pagamento automatico è di 22,99 euro al mese per sempre, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, entro le 10.00 del 26/2/26.

Per accedere al vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale fibra.

Potete poi abbinare alla rete fissa anche fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Il servizio IliadClub consente di aggiungere altre 4 SIM di amici e parenti per ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G alla massima velocità senza costi aggiuntivi.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

In alternativa potete attivare IliadBox Super, che rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI).

Il prezzo per la fibra per chi ha attiva TOP 250 Plus/300 Plus con pagamento automatico è di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente è quindi a partire da 39,98 euro al mese.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Alle offerte TOP 250 Plus e TOP 300 Plus è possibile abbinare anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Si può ottenere una rateizzazione fino a 24 rate. La spedizione è gratis.

Iliad vi permette di scegliere tra i migliori modelli dei principali produttori come Apple e Samsung. Ad esempio, iPhone 17 Pro costa a partire da 17 euro al mese restituendo il dispositivo alla fine del finanziamento con Younited e dando in permuta un vecchio iPhone.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
