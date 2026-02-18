- La promozione permetteva di vedere tutta la Serie A Enilive e Serie BKT a 29,99 €/mese per 6 mesi senza vincoli
- Scopri le offerte di DAZN oggi disponibili su SOStariffe.it
DAZN ha lanciato una promozione per attivare DAZN Full a prezzo scontato che permetteva di guardare tutta la Serie A a meno di 30 euro al mese per 6 mesi. Scopri le offerte dell'app di streaming
DAZN nei giorni scorsi ha reso disponibile un’offerta che permetteva di attivare DAZN Full al prezzo scontato di 29,99 euro al mese per 6 mesi senza vincoli, invece di 44,99 euro al mese. La promozione consentiva quindi di vedere tutte le partite di Serie A fino alla fine campionato con un risparmio di quasi 15 euro al mese. Questa offerta attualmente non è più disponibile, ma potete scegliere tra le altre tipologie di abbonamenti pensati per le differenti esigenze degli amanti dello sport.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione adatta ai vostri gusti al prezzo più basso.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
|
|
|DAZN Goal
|
|
|DAZN MyClubPass
|
|
|DAZN Full
|
|
|DAZN Family
|
|
DAZN attualmente vi permette di scegliere tra i seguenti abbonamenti:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full costa 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
Se il vostro abbonamento non include la visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti Internet differenti, potete aggiungere questa funzione acquistando un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Full e DAZN Family includono:
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
I clienti con DAZN Goal o MyClubPass possono invece attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di Serie A di una singola giornata al costo di 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Potete attivare l’abbonamento dall’apposito pop-up o accedendo a Il mio account > Servizi aggiuntivi > Pay per view.
Gli Under 35 con Carta Giovani Nazionale tramite l’app IO possono attivare DAZN Full Mobile, che al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli vi permette di accedere a tutti i contenuti inclusi in DAZN Full, ma solo su dispositivi mobile.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN
|
|
|
TIMVISION L
|
|
Anche alcune offerte di TIMVISION vi permettono di avere DAZN incluso insieme ad altre app di streaming molto richieste come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e il nuovo HBO Max. Queste offerte sono riservate ai clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti si può utilizzare una carta di credito.
Attivando un abbonamento a TIMVISION con DAZN potrete quindi risparmiare oltre il 50% rispetto alla somma dei singoli piani per lo streaming e se avete già attivo un account per una o più delle app incluse potrete continuarlo a utilizzare senza problemi. Le promozioni sono disponibili, salvo proroghe, entro il 21/2/26. Potete quindi scegliere tra:
TIMVISION con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 46% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L con DAZN è disponibile ai seguenti prezzi:
Si risparmia fino al 43% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte TIMVISION con DAZN il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del decoder.
Il TIMVISION Box è incluso nell’abbonamento in comodato d’uso e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 6,99 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Ponies – Persons of no interest, Here e Tu quoque con Maurizio Battista, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come la stagione finale di The Boys, Fallout 2 e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete propriamente soddisfatti del vostro abbonamento, avete la possibilità di passare a un piano per lo streamig di categoria superiore ai seguenti prezzi: