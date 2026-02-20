Passa a ho Mobile per avere minuti illimitati e 100 GB a meno di 5 euro al mese . Per navigare in 5G basta aggiungere meno di 2 euro al mese . Scopri come attivare la nuova promo flash dell'operatore low cost

Passa a ho. Mobile a meno di 5 euro al mese: l’offerta flash è disponibile per tutti

ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile a basso prezzo davvero imperdibile. Chi passa a ho Mobile entro la scadenza fissata dall’operatore low cost può avere inclusi minuti illimitati e 100 GB a meno di 5 euro al mese. Con richiesta di portabilità del numero avrete incluso anche un mese in omaggio.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a ho Mobile con 100 GB a meno di 5 euro al mese a febbraio 2026

ho. 4,95 Tutti i dettagli Servizi inclusi minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

un mese in omaggio con portabilità entro il 23/3/26

con portabilità entro il 23/3/26 ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Costo mensile 4,95 €/mese Attivazione 2,99 € per chi attiva un nuovo numero o arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati

La nuova promo flash di ho. Mobile come tutte le altre tariffe dell’operatore low cost è senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per 30 giorni e poi decidere se continuare con l’offerta oppure richiedere direttamente online con un clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Chi passa a ho Mobile con richiesta di portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) entro il 23/3/26 riceve in regalo un mese in omaggio. La procedura è gratuita e verrà eseguita dal MVNO (Mobile Virtual Network Operator) entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Al costo di 1,99 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è poi possibile utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

ho. 4,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,2 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 23/3/26

Il prezzo è di 4,95 euro al mese più una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 23/3/26.

Attiva ho. 4,95 »

Il contributo per l’attivazione è scontato a 2,99 euro, invece di 29,90 euro, per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile,Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile e MySim-MyZeus.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Attivando il servizio di autoricarica vi verrà addebitato solo l’esatto importo necessario per il rinnovo del piano e non dovrete più acquistare ogni mese una ricarica manuale.

Per chi passa a ho Mobile la SIM e spedizione sono gratis. La riceverete quindi tramite posta ordinaria con consegna direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete ritirarla personalmente presso una delle edicole convenzionate con ho. Mobile ed effettuare il pagamento anche in contanti. Per ricevere la SIM vi serviranno un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Vi ricordiamo che ho. Mobile permette di navigare sulla rete di Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% del territorio italiano.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’integrazione del servizio VoLTE vi permette di chiamare con audio di altissima qualità anche quando si naviga su Internet e si utilizzano contemporaneamente le app.

Con l’app ho. potete poi accedere con un tap sullo schermo del telefono a funzioni come la verifica del credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online, gestire le opzioni attive sulla SIM/eSIM, etc.

Passa a ho Mobile: le altre offerte di febbraio 2026

Offerte ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 6,95 6,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 23/3/26

entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 23/3/26

entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 23/3/26

entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 23/3/26

entro il 23/3/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Chi passa a ho. Mobile può scegliere anche tra altre offerte dell’operatore low cost come:

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 23/3/26

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 23/3/26

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

un mese in omaggio entro il 23/3/26

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 19,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

un mese in omaggio entro il 23/3/26

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri operatori. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione di un’offerta 4G è di 29,90 euro. Per le promozioni con incluso il 5G il costo è di 29,90 euro solo per chi passa a ho Mobile da Vodafone e Fastweb Mobile.

Passa a ho. Mobile: i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore low cost

Tutte le offerte di ho. Mobile includono servizi di base molto richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS “ho. chiamato” e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare in contemporanea.

Chi passa a ho Mobile e consuma tutti i Gigabyte inclusi nel proprio piano si vedrà bloccare in automatico la connessione dall’operatore per evitare spese non richieste. Grazie al servizio “Riparti“, però, potete tornare a navigare in qualsiasi momento aprendo un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando sta per finire il traffico dati incluso e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo del piano. Utilizzare “Riparti” potrebbe però modificare la data di rinnovo della promozione. Potete comunque verificare la scadenza in ogni momento dall’app.

Chi passa a ho. Mobile e attiva un nuovo numero di telefono può personalizzarlo al costo di 4,99 euro con il servizio “ho. Il numero che voglio“. L’operatore consente di inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire alcuni suggerimenti automatici. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho. dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu.

ho. Mobile offre ai suoi clienti anche molte interessanti iniziative per ottenere premi e vantaggi. Con ho. Stickers, ad esempio, si ricevono 5 euro di ricarica bonus ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando alcuni servizi come “Riparti” e “Autoricarica”.

Con “Porta tutti in ho.“, invece, si ottengono fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che passa a ho Mobile utilizzando il vostro codice personalizzato in fase di acquisto online. Superata la soglia di dieci amici, otterrete un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador“, oltre ai premi già descritti, si ottiene anche un buono Amazon da 50 euro.

Chi passa a ho. Mobile e necessita di assistenza può chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. All’interno della sezione “Supporto” sul sito sono invece disponibili guide e FAQ con le soluzioni ai problemi più comuni. Infine, nella community della ho.fficina potete chiedere suggerimenti agli esperti dell’operatore e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente DAZN Full in offerta con 15 euro di sconto per la versione senza vincoli notizia successiva »