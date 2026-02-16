La maggioranza degli italiani non percepisce una connessione Internet ad alte prestazioni come un valore aggiunto e di conseguenza non è disposta a pagare un prezzo più alto per la propria offerta di telefonia mobile o per la rete fissa per beneficiare di un segnale più stabile e veloce. Questo è quanto emerge da un’indagine campionaria presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 29 gennaio svolta dall’Istituto per la Competitività (I-Com) nell’ambito del Rapporto Futur#Lab, progetto realizzato in collaborazione con Join Group Business Advisory e con la partnership di Ericsson, FiberCop, INWIT, Open Fiber, Unidata e WindTre.

Lo studio, che ha raggiunto la sua terza edizione, è pensato per indagare la domanda di connettività da parte dei consumatori italiani e le criticità che questi riscontrano nel passaggio a reti fisse e mobili di ultima generazione. L’indagine quest’anno ha visto coinvolti 433 soggetti maggiorenni domiciliati in Italia e ha riguardato i seguenti campi: rete fissa e mobile, passaggio a tecnologie più performanti, data center e competenze digitali.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fibra e 5G: la percezione degli italiani sulle reti di ultima generazione

Rete fissa e mobile I dati dell’indagine di I-Com fibra ottica il 20,6% sostituisce la rete fissa con una connessione mobile

il 41% di chi non è collegato in fibra FTTH non è passato a una tecnologia superiore per mancanza di copertura

il 50% di chi non è favorevole a lavori per la posa della fibra motiva questa scelta con le tempistiche lunghe dei lavori 5G il 12% non sa se la sua offerta include il 5G

il 44% passerebbe al 5G solo con condizioni economiche migliori

il 77% di chi non vuole passare al 5G è motivato da potenziali rischi per la salute

L’analisi di I-Com ci dice sostanzialmente che gli italiani faticano a comprendere quanto fibra e 5G possano migliorare la propria quotidianità e che per favorire la transizione verso le reti fisse e mobili più performanti serve lavorare su tre elementi: prezzo, copertura e servizi di qualità.

Rete fissa e Fibra ottica

Il 20,6% di chi afferma di non disporre di una linea fissa ha dichiarato di non averne bisogno in quanto è già provvisto di una rete mobile in grado di soddisfare appieno le sue esigenze di connettività. Approfondendo si scopre la percezione tra gli utenti di una mancanza di adeguata copertura. Tra coloro che invece hanno la rete fissa ma non dispongono di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home), infatti, il 41% afferma di non essere passato a una tecnologia superiore in quanto la zona in cui risiede non è fornita della necessaria infrastruttura.

Un ulteriore 29% si dice soddisfatto della connessione fissa di cui dispone, mentre il 16% afferma di averla sostituita grazie a una connessione mobile. Non è quindi un caso che dall’indagine sia emerso che uno degli incentivi principali per passare a una connessione fissa più performante sia il miglioramento della copertura di rete (38%).

Il 63% del campione si è poi dichiarato totalmente o parzialmente favorevole ai lavori di posa della fibra ottica, contro un 19% che invece si è espresso in maniera negativa. Va detto che un ulteriore 19% non ha alcun interesse sul tema. Coloro che sono favorevoli al cablaggio sono per lo più motivati dalla necessità di fruire di servizi digitali di buona qualità (69%).

Guardando invece a chi ha espresso un’opinione negativa, questo sottoinsieme lamenta soprattutto tempistiche troppo lunghe dei lavori (50%), disagi legati ad interventi nel condominio o nell’abitazione (36%), un possibile impatto negativo sulla viabilità (31%) ma anche costi troppo alti per portare la fibra fino a casa (24%).

Telefonia mobile e 5G

Il 64% degli intervistati da I-Com dichiara di avere attivato un’offerta di telefonia mobile con il 5G incluso. La percentuale è in netta crescita rispetto alle due precedenti rilevazioni (47% e 43%). Si riscontra però ancora una quota non trascurabile di utenti che non è in grado di capire se il proprio piano comprenda o meno la connettività di ultima generazione (12%).

Il 40% di chi naviga in 4G dichiara di non aver mai considerato la possibilità di passare a un’offerta 5G. Nel 39% dei casi gli utenti affermano di non averne mai sentito la necessità, mentre il 16% di questo sottoinsieme ritiene il passaggio alla nuova tecnologia troppo costoso. Si registra ancora un 8% di utenti che non intende utilizzare il 5G per paura di effetti negativi sulla salute.

Gli intervistati sarebbero motivati ad effettuare la transizione al 5G soprattutto con offerte economicamente più competitive (44%), anche se questa richiesta risulta in sensibile calo rispetto agli anni precedenti (-8% su base annua). Cresce invece la percentuale di coloro che vorrebbero una copertura più diffusa (40% con +6% su base annua) e un circa il 20% che richiede servizi altamente innovativi.

Anche per le reti mobili è stata rilevata la percezione non sempre positiva in merito ai lavori necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture. Il 28% del campione si è infatti espresso negativamente nei confronti della costruzione di antenne 5G. Quasi la metà degli intervistati si è detto comunque favorevole ai lavori, soprattutto perché permetterebbero l’accesso a servizi pubblici avanzati come la telemedicina e opportunità legate allo smartworking (44%). Chi invece non è favorevole ha risposto negativamente perché teme potenziali rischi per la salute (77%) e di impatto ambientale o paesaggistico (59%).

Conclusioni

Leggendo questi dati si intuisce come la mancanza di competenze digitali sia una delle principali cause che non permettono agli italiani di percepire fibra e 5G come delle opportunità. Colmare questo gap sembra sarà comunque particolarmente difficile. Stando ai dati della Commissione europea, l’Italia si piazza infatti molto lontana dalla media europea per competenze digitali di base tra la popolazione (45,8% contro il 55,6%). Non solo, le proiezioni contenute in un altro rapporto di I-Com indicano che mantenendo gli attuali ritmi si potrà raggiungere la media europea addirittura nel 2481. Per questo è fondamentale puntare su campagne nazionali di informazione, corsi gratuiti offerti dalle università pubbliche e formazione non solo nel settore pubblico ma anche in quello privato.

Non bisogna comunque trascurare anche la capacità del sistema Paese di realizzare nuove infrastrutture. I problemi maggiori sono legati a tempistiche imprevedibili, problemi bruocratici e mancanza di adeguati finanziamenti. Sicuramente una maggiore copertura, una delle necessità più sentite dagli italiani, e servizi più performanti aiuterebbero a migliorare la percezione di fibra e 5G tra la popolazione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fibra e 5G: le offerte al prezzo più basso sul comparatore di SOStariffe.it

Offerte mobile e fisso convenienti Costi Servizi inclusi Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G di Kena Mobile 4,99

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps Super Casa Smart di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto fino a 80 € in bolletta per 6 mesi

Chi ancora non è passato alle reti di ultima generazione perché frenato da costi ritenuti eccessivi, sul comparatore di SOStariffe.it può trovare soluzioni per tutte le tasche.

Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo, una delle proposte più convenienti sul mercato è Super Casa Smart di Optima. Al costo di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH e chiamate a consumo (illimitate a 3 euro al mese). A partire dal secondo anno l’offerta si rinnova a 9,90 euro al mese. Il modem costa 3,95 euro al mese e il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro. La promozione, però, è disponibile solo in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas con Optima ed entro, salvo proroge, l’8/3/26. Avete poi incluso uno sconto di benvenuto fino a 80 euro in bolletta per 6 mesi.

Alla fibra potrete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Parlando invece di offerte 5G, una delle soluzioni al prezzo più basso per navigare sulle reti di ultima generazione è Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G di Kena Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM. Avete inclusi anche 7,5 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 4,99 euro al mese e attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è poi possibile utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è riserva a chi richiedere la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da Kena Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 Limited 100GB »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Banda Ultra Larga: arrivano nuovi fondi pubblici per la fibra ottica notizia successiva »