Scopri come avanza l'adozione del 5G in Italia e quale operatore ha la rete più veloce a gennaio 2023. Tutti i dettagli sulle migliori offerte del nuovo anno

Il 5G è una tecnologia che ha già avuto un impatto importantissimo nel campo della telefonia mobile e molti altri, dall’industria alla mobilità fino alle smart cities. L’utilizzo di nuove frequenze ha permesso di raggiungere prestazioni anche dieci volte superiori al 4G con una migliore gestione delle risorse e dell’impatto ambientale oltre a una latenza minima, ideale per lo streaming e il gaming online.

Di seguito sono descritte le migliori offerte 5G disponibili nei primi giorni del nuovo anno e la velocità massima raggiungibile per tutti gli operatori che permettono di accedere alle reti di ultima generazione. Potete confrontarle facilmente con il comparatore di SOStariffe.it, che vi fornirà una panoramica completa delle tariffe più convenienti per voi in base non solo alle prestazioni ma anche a consumi e spesa massima mensile.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

5G in Italia: ecco gli operatori con la rete più veloce di gennaio 2023

Offerte 5G incluso Minuti e SMS Giga inclusi e velocità di navigazione in 5G Prezzo mensile Fastweb Mobile Christmas Edition minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G alla massima velocità 7,95 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB fino a 290 Mbps in download 9,99 euro Di Più Full 5G Christmas Pack di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 200 GB in 5G (Giga doppi con smartphone incluso) fino a 1,6 Gbps (velocità teorica) in download 14,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload primo mese gratuito, poi 14,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro

TIM grazie al Vero 5G permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. La copertura è invece garantita in molte città italiane tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania e Matera. TIM permette di scegliere tra differenti offerte con 5G incluso e a chi è già suo cliente per la rete fissa regala Giga illimitati ogni mese con l’attivazione di TIM Unica. La promozione è gratuita prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone selezionati con vincolo di 30 mesi per la parte mobile, una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e la possibilità di vincere con TIM Party un viaggio a Las Vegas o Los Angeles. Con TIM Unica si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica e l’opzione resta attiva fino a quando si mantiene la linea fissa.

Tra le migliori offerte TIM per il 5G abbiamo:

TIM 5G Power Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB (illimitati con TIM Unica). Primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 9,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente fisso di TIM e include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro).

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica (illimitati con TIM Unica). Primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Per la navigazione in roaming in Ue sono previsti 20 GB. L’offerta include anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare traffico dati e si può personalizzare acquistando una o più delle seguente opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare online senza consumare dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero su telefono e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB (illimitati con TIM Unica) con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore. Primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 9,99 euro al mese. Acquistando l’offerta online l’attivazione è gratuita. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One (poi 1,99 euro) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Sono inoltre inclusi 14 GB per la navigazione in roaming in Ue.

Attiva TIM 5G Power Smart

Iliad permette di raggiungere una velocità in 5G in condizioni ottimali da 240 Mbps in FDD DSS a 400 Mbps in download in TDD. La copertura invece si estende a oltre 3.000 città in tutta Italia. L’offerta con 5G incluso di Iliad è Giga 150, che prevede minuti e SMS illimitati e 150 GB a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Sono inoltre inclusi 10 GB per navigare in roaming.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Iliad a chi attiva questa tariffa oltre uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta fibra ottica. Con IliadBox potete navigare sulla rete fissa a 5 Gbps in download, suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, sulla rete FTTH EPON (Fiber to the Home – Ethernet Passive Optical Network). La tariffa include poi chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Il prezzo mensile è di 19,99 euro per sempre, invece di 24,99 euro. E’ previsto un contributo per l’installazione di 39,99 euro una tantum.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

WindTre afferma di aver raggiunto una copertura complessiva del 95,9% con la sovrapposizione delle tecnologie FDD DSS (Frequency Division Duplex – Dynamic Spectrum Sharing) e TDD (Time Division Duplex). La prima permette di utilizzare dinamicamente lo spettro delle frequenze in modalità condivisa per le connessione 4G e 5G. La seconda invece, la cui copertura singolarmente è del 65,40% della popolazione, è riservata a quelle 5G. Nelle condizioni ottimali è possibile raggiungere una velocità di 290 Mbps in download in 5G TDD e 280 Mbps in download in 5G FDD DSS. La tecnica di dual connectivity utilizzata da WindTre permetterebbe una velocità teorica fino a 1,6 Gbps in download.

Una delle migliori offerte di WindTre per navigare in 5G è Di Più Full 5G, che nella sua versione Christmas Pack include minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 200 GB (Giga raddoppiati con smartphone 5G incluso) a 14,99 euro al mese con Easy Pay. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito avete più Giga inclusi rispetto al pagamento su credito residuo. Il piano prevede anche il blocco dei servizi a sovrapprezzo, call center senza attese al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Acquistandola online si può dividere l’attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Fastweb non ha rilasciato dati ufficiali sulle prestazioni offerte della sua rete 5G ma sappiamo che si appoggia alla rete di WindTre. L’operatore afferma di raggiungere con questa tecnologia alcune aree di città come Milano, Bologna, Roma, Napoli e si è posto l’obiettivo di arrivare a coprire il 90% entro il 2025. La sua migliore offerta nella versione Promo Christmas include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB con attivazione entro il 31/1/23 a 7,95 euro al mese. Se si acquista la tariffa online il costo della SIM è di 10 euro mentre l’attivazione è gratuita. Con questa promozione avete anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste nel mondo del lavoro.

Attiva Fastweb Mobile »

Anche Vodafone non ha rilasciato informazioni dettagliate sulla velocità raggiungibile con la sua Giga Network 5G ma l’operatore riporta un test condotto dalla società tedesca Umlaut dal 14/10/20 al 20/10/20 che confermerebbe come le prestazioni medie offerte dal gestore nelle città di Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma, dove la copertura outdoor è superiore al 90%, sono superiori a quelle dei competitor. Per navigare alla massima velocità in 5G con Vodafone dovete attivare Infinito Black Editon, che include minuti, SMS e Giga illimitati oltre a 1.000 minuti extra Ue più 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue. La promozione prevede anche un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 39,99 euro al mese con Smart Pay mentre l’attivazione per i nuovi clienti è di 6,99 euro.

Confronta le offerte di Vodafone »

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che consente di dimenticarsi delle ricariche manuali per il rinnovo dell’offerta. Con questo servizio avete anche inclusi il 5G Priority Pass per l’accesso prioritario alla rete di Vodafone anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato e Vodafone Club+. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include 10 GB aggiuntivi ogni mese, navigazione in 5G per le offerte che non la includono, una gift card da 5 euro per i propri acquisti, sconti su alcuni marchi (Pulsee, YOOX, Booking.com, Amazon.it, Q8 e altri), 6 mesi di Infinity+ e prezzi agevolati per i prodotti tech nei negozi Vodafone.