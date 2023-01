Con Vodafone puoi avere iPhone 14 Pro Max fino a 1 TB con pagamento a rate, consegna gratuita e Giga illimitati in 5G per un anno . Scopri le prime offerte del 2023

iPhone 14 Pro Max è lo smartphone con lo schermo più ampio tra i modelli dell’ultima generazione di prodotti di Apple. Il display Super Retina XDR – OLED all‑screen da 6,7″ (2796×1290 pixel a 460 ppi) è dotato della nuova Dynamic Island, il cento di controllo che sostituisce il notch, ed è più resistente ad acqua, polvere e urti. Il chip A16 Bionic garantisce prestazioni superiori mentre la fotocamera principale con tre sensori (Grandangolo, Zoom, Teleobiettivo 2x e 3x) permette di realizzare foto perfette in qualsiasi condizione di luce.

iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Gennaio 2023

Offerte Vodafone per iPhone 14 Pro Max a rate Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 Family + (solo già clienti fisso) illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 5 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 6 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 7 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 8 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 9 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Vodafone è una scelta eccellente quando si tratta di attivare un’offerta smartphone incluso per l’acquisto a rate di un iPhone 14 Pro Max. L’operatore permette di scegliere tra diverse colorazioni (Deep Purple, Gold, Silver e Space Black) e tagli di memoria (da 128 GB a 1 TB). Le rate possono essere abbinate a qualsiasi piano di telefonia mobile. E’ previsto un vincolo permanenza minima di 24 mesi e il pagamento di un acconto, la cui entità dipende dal modello desiderato. In più bisogna considerare che chi acquista un telefono a rate in questo periodo ottiene Giga illimitati in 5G per un anno. I prezzi per i diversi modelli sono i seguenti:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Vodafone spedisce iPhone 14 Pro Max direttamente a casa e gratuitamente tramite corriere in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia. Per controllare lo stato della consegna basta inserire il numero d’ordine comunicato via email o SMS dall’operatore nell’apposito servizio di tracking.

Con SOStariffe.it potete confrontare le differenti tariffe dell’operatore e trovare quella più conveniente in base ai vostri consumi.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tra le migliori offerte a cui abbinare iPhone 14 Pro Max abbiamo due tariffe che si possono attivare solo online e sono riservate ai clienti di specifici operatori con obbligo di richiesta della portabilità del numero. La procedura viene eseguita gratuitamente da Vodafone, che la completerà nell’arco di un massimo di tre giorni lavorativi. Le due offerte sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro . L’offerta può essere attivata solo da chi arriva Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. Attivazione gratuita

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . L’offerta può essere attivata solo da chi arriva Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. Attivazione gratuita Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro. L’offerta può essere attivata solo da chi arriva Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Postemobile, Coop Voce e altri. Attivazione gratuita

Dato che iPhone 14 Pro Max è dotato di supporto al 5G potreste abbinarlo a una delle tante offerte 5G di Vodafone. La Giga Network 5G è stata approvata da Altroconsumo per la qualità della navigazione e la velocità, cinque volte superiore rispetto alle reti della precedente generazione. Vodafone raggiunge in 5G le città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari, dove la copertura outdoor raggiunge il 90%, e tanti altri centri in tutta Italia. Tra le offerte più richieste abbiamo:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese . L’offerta è disponibile solo in negozio e include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di . L’offerta è disponibile solo in negozio e include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Confronta le offerte di Vodafone »

Se invece avete bisogno di Giga illimitati o cercate l’offerta per avere iPhone 14 Pro Max al prezzo più basso potete scegliere tra:

Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata già clienti fisso di Vodafone e include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico) e 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment

con a con Smart Pay. L’offerta è riservata già clienti fisso di Vodafone e include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico) e 12 mesi di NOW TV Cinema ed Entertainment Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta include un mese di Rete Sicura (poi si disattiva in automatico). Attivazione a 6,99 euro per i nuovi clienti

Smart Pay permette di addebitare automaticamente il costo del piano su carta di credito o conto corrente. Attivandolo potete dimenticarvi per sempre di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo e avrete anche altri vantaggi come il 5G Priority Pass. Con questo servizio avete accesso prioritario alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato o ci si trova in un luogo affollato. Con Smart Pay avete anche i vantaggi di Vodafone Club come 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G (se non già inclusa), una gift card da 5 euro per i propri acquisti e sconti per marchi come YOOX, Pulsee, Amazon.it, Booking.com, Carrefour.it e altri. Con le offerte Infinito e pagamento con Smart Pay potete accedere al Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite della Champions League e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta prima dei 24 mesi sarete tenuti a pagare le rate residue e la rata finale in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dalla consegna si può invece esercitare il diritto di ripensamento. In questo caso si può riconsegnare iPhone 14 Pro Max a Vodafone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali. Il codice IMEI sulla confezione deve corrispondere a quello riportato sul telefono.

« notizia precedente 5G in Italia: ecco gli operatori con la rete più veloce di Gennaio 2023