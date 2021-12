WindTre Internet Casa: le novità di Dicembre 2021

Hai comprato un nuovo televisore smart e hai notato che con la tua connessione ADSL spesso hai interruzioni e buffering mentre guardi i tuoi contenuti? Puoi pensare di passare alla fibra, sia FTTC che FTTH, per poter migliorare il tuo collegamento. In questa guida ti illustriamo le migliori offerte WindTre Internet casa che puoi attivare a Dicembre

La tua ADSL a 20 Mega stai iniziando a fare fatica adesso che oltre a pc e smartphone hai installato gli assistenti virtuali e li hai collegati alle luci di casa, poi hai anche messo in rete lavatrice e asciugatrice WiFi. Quello che però ti ha dato la spinta definitiva per cambiare la tua offerta Internet casa è stato la nuova smart tv su cui hai accesso ai tuoi abbonamenti per lo streaming.

Se finora i tuoi 7 Megabit/s (perché questa è più o meno la velocità di banda garantita) sono stati più che sufficienti, adesso iniziano a starti stretti. Il buffering mentre guardi un film o un evento sportivo è sempre più frequente e i prezzi non sono più vantaggiosi. Le nuove offerte in fibra ottica ti permettono, magari allo stesso canone, di avere un servizio migliore e spesso ti offrono anche degli incentivi interessanti. Uno dei principali vantaggi del passare alle reti di nuova generazione è di certo la velocità di connessione, le FTTC arrivano fino a 200 Megabit/s e con la fibra FTTH puoi navigare a 1 Gigabit/s (parametri di velocità massima teorica).

Le migliori reti in fibra 2021

Corriere Comunicazioni ha di recente pubblicato i risultati dell’indagine sulla qualità del servizio degli operatori telco “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2022”, studio realizzato dall’Istituto Tedesco di Qualità in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte. Si tratta di un rapporto che viene pubblicato ogni anno e che chiede ai clienti di assegnare un punteggio alle aziende. Quest’anno sono stati raccolti i giudizi di più di 265 mila consumatori in Italia e i dati hanno premiato Fastweb, WindTre e Tim per i servizi di connessione Internet in fibra e ADSL.

Se vuoi poter guardare i tuoi programmi in streaming senza interruzioni dovute ad una connessione lenta devi valutare la banda minima garantita dalle offerte WindTre. Le piattaforme che ti consentono di vedere i tuoi film, le serie tv o i tuoi eventi sportivi preferiti prevedono dei precisi requisiti di rete, per esempio Netflix ha bisogno di una connessione minima di 5 Megabit/s.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

La banda minima WindTre

Con l’ADSL di WindTre la velocità minima su cui puoi contare è di 2 Megabit/s, non è quindi sufficiente per lo streaming soprattutto se in HD. Con le nuove tecnologie di connessione in FTTC e FTTH le performance delle offerte WindTre sono decisamente superiori, nella Carta dei servizi di rete fissa il gestore riporta come valori di banda minima garantita:

FTTC 100/200 Mega – 21 Megabit/s in download e 12 Megabit/s in upload/ritardo trasmissione 70 millisecondi

FTTH 1 Giga – 100 Megabit/s in download e 20 Megabit/s in upload/ritardo trasmissione 50 millisecondi

Prima di richiedere l’attivazione di una delle promozioni WindTre per la connessione casa effettua una verifica della copertura della rete.

Per individuare le migliori offerte in fibra puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che ti consente di confrontare le condizioni e i costi delle promozioni FTTH. Il servizio ti permetterà di valutare quindi le proposte di WindTre rispetto a quelle degli altri gestori di rete fissa. Puoi effettuare la tua ricerca inserendo anche il tuo indirizzo di casa in questo modo il sistema ti indicherà anche la tecnologia di rete attiva nella tua zona. Clicca sul link che segue per avviare la tua analisi delle promozioni internet casa del mese.

Scopri quali sono le migliori offerte in fibra »

Le promozioni in fibra WindTre

Ecco quali sono a Dicembre i piani per attivare la fibra di WindTre:

Super Fibra per clienti mobile WindTre

Super Fibra

Super Fibra Top WiFi

Super Fibra e di più LITE

Super Fibra per clienti mobile WindTre

Si tratta di un’offerta riservata a quegli utenti che hanno attiva una SIM WindTre e che vogliono passare alle offerte Internet casa del gestore. Nel piano da 22,99 euro sono inclusi:

modem WiFi 6 con assistenza KASKO

connessione senza limiti velocità massima 1 Gigabit/s

Amazon Prime 12 mesi gratuiti

chiamate a consumo

Puoi anche attivare Giga illimitati sulle tue SIM gratuitamente, il servizio è riservato agli utenti che hanno un’offerta dati attiva e si può utilizzare su un massimo di 3 numeri.

Se nella tua zona non arriva la connessione in fibra o l’ADSL? Allora il canone sarà più alto, in aree bianche la Super Fibra FTTH ti costerà 24,99 euro mentre con ADSL a 7 Mega la promozione sarà pari a 30,99 euro.

Attiva Super Fibra se sei cliente Wind Mobile »

Super Fibra

L’offerta WindTre che puoi attivare online se non sei già cliente è questa soluzione da 26,99 euro al mese. Il pacchetto comprende:

internet illimitato alla velocità massima fino a 1 Gigabit/s

modem WiFi 6 con KASKO

chiamate illimitate gratis

12 mesi gratis di Prime Video

possibilità di attivare Giga illimitati su 3 SIM

Annunci Google

Scopri Super Fibra »

Super Fibra Top WiFi

Hai presente quando sei in una stanza e ti avvicini al modem perché la rete non è abbastanza potente per arrivare dove ti trovi? Puoi ottimizzare il segnale della tua connessione con dei dispositivi che amplificano la linea, gli extender.

Per avere una rete WindTre che ti garantisca una buona linea che raggiunga ogni angolo dell’appartamento puoi attivare la Super Fibra Top WiFi a 28,99 euro al mese. In questa offerta sono compresi:

fibra fino ad 1 Gigabit/s

modem WiFi 6

12 mesi di Amazon Prime

AnyTech 365 per un’assistenza tecnica per configurare al meglio dispositivi e linea di casa

Giga illimitati su 3 SIM

Super Fibra e di più LITE

Quest’ultima è la promozione che combina il piano mobile e quello Internet casa, l’offerta ha un canone pari a 35,98 euro al mese che associa il piano Super Fibra da 22,98 euro al mese e LITE come tariffa mobile da 12,99 euro al mese. La componente in fibra di questa soluzione ti offre:

connessione senza limiti alla massima velocità

modem WiFi 6

12 mesi di Amazon Prime

La parte relativa al mobile include invece:

200 SMS gratuiti

chiamate verso numeri nazionali gratuite ed illimitate

Giga senza limiti

Attiva la Super Fibra + Mobile »

Le promozioni 4G di WindTre

Se la tua abitazione non è raggiunta dalla fibra o dall’ADSL puoi attivare una connessione WindTre 4G, in pratica puoi sottoscrivere un contratto mobile con un modem 4G e utilizzare i Giga dei piani per poter navigare online. Le offerte solo dati di WindTre sono:

Cube Full

Cube Lite

Christmas Card 200

Christmas Card

Super Internet Casa

Cube Full

Un piano da 12,99 euro al mese che ti offre:

150 Giga alla massima velocità

modem 4G Web Cube

Cube Lite

La promozione in questione ti costerà 9,99 euro al mese ed include:

70 Giga in 4G

attivazione gratuita

In questo caso dovrai acquistare il modem 4G a parte oppure potrai usare il tuo smartphone come router hotspot per condividere la linea.

Christmas Card 200

A Dicembre il gestore ha lanciato un’offerta in versione natalizia per i suoi utenti, il pacchetto ti costerà 24,99 euro per 3 mesi e ti garantirà 200 Giga per 1 trimestre per navigare alla massima velocità.

Queste soluzioni associano la tariffa base la New Basic, ecco quali sono le condizioni per chiamare:

0,29 euro/min

0,29 euro/SMS

1 Giga a 0,99 euro/giorno

Christmas Card

Se passi a WindTre o se attivi una nuova SIM dati con questo operatore potrai avere 100 Giga per 3 mesi e l’offerta ha un canone da 19,99 euro al mese. La rete 4G di questo gestore ti garantirà una velocità di connessione pari a 37,11 Megabit/s in download e 10,59 Mbit/s in upload.

Super Internet Casa

Hai bisogno di più Giga? Puoi attivare questa offerta internet casa con una SIM solo dati di WindTre che ti permetterà di avere internet senza limiti ad una velocità massima di 300 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload. La Super Internet Wi-Fi ti costerà 19,99 euro al mese se attivi una SIM mobile o sei già cliente mobile Windtre, per altri utenti il canone della promozione sarà di 21,99 euro al mese. Il contratto avrà una durata minima di 24 mesi.